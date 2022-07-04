Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского
В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского
Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин
В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века
Продукцию отнесли к премиальному сегменту
Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество
Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией
Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Треть шампанского в России провалила тест на качество
Чаще всего нарушители не соблюдают ГОСТ, используют некачественные виноматериалы и искусственно добавляют в продукцию углекислый газ
В Госдуме неожиданно решили повысить акцизы на шампанское
В планах правительства на 2017 год эта инициатива не значилась
В России установили минимальную цену на шампанское
Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку
Пять праздничных коктейлей с игристым виномБармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому
Пять праздничных коктейлей с игристым вином Бармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому
В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar
В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова
Росалкогольрегулирование определилось с минимальными ценами на шампанское
Расценки планируется утвердить до конца 2015 года
Названы предварительные минимальные цены на вино и шампанское
Предполагается, что их окончательно утвердят до конца 2015 года
На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog
По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами
На «Флаконе» откроется шампанерия Sparkling Dog
В Sparkling Dog будут подавать игристое вино и хот-доги, причём сосиски и хлеб здесь планируют готовить самостоятельно
В России ввели госрегулирование цен на вино и шампанское
Теперь правительство сможет устанавливать минимально допустимые цены на эти напитки
Всё о вине в Москве Типичные ошибки при выборе вина, где покупать его в Москве, чем опасны шампанское и божоле нуво — всё, что нужно знать о вине, в одном посте
Можно ли принимать ванну с шампанским? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Ввести госрегулирование цен на шампанское и вино
Росалкогольрегулирование вернулось к идее введения минимальных цен на эти напитки