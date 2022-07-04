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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом
4 июля 2022

В России стали производить больше шампанского по сравнению с 2021 годом

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Комитет вин Шампани требует приостановить поставки шампанского в Россию
обновлено5 июля 2021

Комитет вин Шампани требует приостановить поставки шампанского в Россию

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое И как правильно его выпить
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
И как правильно его выпить

Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
Как не ослепнуть, отмечая Новый год

Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

Праздник, который всегда с тобой: Гид по игристому
Праздник, который всегда с тобой: Гид по игристому Главный гид к Новому году
Праздник, который всегда с тобой: Гид по игристому

Праздник, который всегда с тобой: Гид по игристому
Главный гид к Новому году

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского

Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века

Продукцию отнесли к премиальному сегменту

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество

Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

Треть шампанского в России провалила тест на качество

Чаще всего нарушители не соблюдают ГОСТ, используют некачественные виноматериалы и искусственно добавляют в продукцию углекислый газ

Треть шампанского в России провалила тест на качество

В Госдуме неожиданно решили повысить акцизы на шампанское

В планах правительства на 2017 год эта инициатива не значилась

В Госдуме неожиданно решили повысить акцизы на шампанское

В России установили минимальную цену на шампанское

Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку

В России установили минимальную цену на шампанское

Пять праздничных коктейлей с игристым вином

Пять праздничных коктейлей с игристым виномБармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому

Пять праздничных коктейлей с игристым вином

Пять праздничных коктейлей с игристым вином
Бармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова

В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar

Росалкогольрегулирование определилось с минимальными ценами на шампанское

Расценки планируется утвердить до конца 2015 года

Росалкогольрегулирование определилось с минимальными ценами на шампанское

Названы предварительные минимальные цены на вино и шампанское

Предполагается, что их окончательно утвердят до конца 2015 года

Названы предварительные минимальные цены на вино и шампанское

На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog

По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами

На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog

На «Флаконе» откроется шампанерия Sparkling Dog

В Sparkling Dog будут подавать игристое вино и хот-доги, причём сосиски и хлеб здесь планируют готовить самостоятельно

На «Флаконе» откроется шампанерия Sparkling Dog

В России ввели госрегулирование цен на вино и шампанское

Теперь правительство сможет устанавливать минимально допустимые цены на эти напитки

В России ввели госрегулирование цен на вино и шампанское

Всё о вине в Москве
Всё о вине в Москве Типичные ошибки при выборе вина, где покупать его в Москве, чем опасны шампанское и божоле нуво — всё, что нужно знать о вине, в одном посте
Всё о вине в Москве

Всё о вине в Москве
Типичные ошибки при выборе вина, где покупать его в Москве, чем опасны шампанское и божоле нуво — всё, что нужно знать о вине, в одном посте

Можно ли принимать ванну с шампанским?
Можно ли принимать ванну с шампанским? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Можно ли принимать ванну с шампанским?

Можно ли принимать ванну с шампанским?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Ввести госрегулирование цен на шампанское и вино

Росалкогольрегулирование вернулось к идее введения минимальных цен на эти напитки

Ввести госрегулирование цен на шампанское и вино

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Ужин Алексея Зимина, Тараса Кириенко и датчанина Ульрика Йепсена

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Как выбрать шампанское и другое игристое вино
Как выбрать шампанское и другое игристое вино Сомелье Леонид Стерник рассказал The Village, где найти настоящее шампанское к новогоднему столу, как выбрать игристое вино и с чем его подавать.
Как выбрать шампанское и другое игристое вино

Как выбрать шампанское и другое игристое вино
Сомелье Леонид Стерник рассказал The Village, где найти настоящее шампанское к новогоднему столу, как выбрать игристое вино и с чем его подавать.

Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, какую прибыль получает Большой театр с каждого проданного бокала шампанского.

Москва в цифрах: Наценка на шампанское в Большом театре

11 игристых вин в киевских магазинах
11 игристых вин в киевских магазинах В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.
11 игристых вин в киевских магазинах

11 игристых вин в киевских магазинах
В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.

Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском

Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском
Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.

Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы

Все, что нужно знать о шампанском

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.

Антикризисные коктейли
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.
Антикризисные коктейли

Антикризисные коктейли
Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.