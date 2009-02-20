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Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое И как правильно его выпить
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
И как правильно его выпить

Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
Как не ослепнуть, отмечая Новый год

Как не ослепнуть, отмечая Новый год
Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского
В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского

Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин

Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского
Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века

Продукцию отнесли к премиальному сегменту

В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века
Продукцию отнесли к премиальному сегменту

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество

Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией

Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество
Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией

В универмаге «Большой» открывается шампань-бар «Абрау-Дюрсо»

В бутике проведут мастер-класс по откупориванию бутылки саблей

В универмаге «Большой» открывается шампань-бар «Абрау-Дюрсо»
В бутике проведут мастер-класс по откупориванию бутылки саблей

Можно ли принимать ванну с шампанским?
Можно ли принимать ванну с шампанским? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Можно ли принимать ванну с шампанским?

Можно ли принимать ванну с шампанским?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

11 игристых вин в киевских магазинах
11 игристых вин в киевских магазинах В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.
11 игристых вин в киевских магазинах

11 игристых вин в киевских магазинах
В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.

Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском

Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском
Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.

От заката до рассвета: советы московских барменов
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов

От заката до рассвета: советы московских барменов
Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.

Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы

Все, что нужно знать о шампанском
Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.

Антикризисные коктейли
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.
Антикризисные коктейли

Антикризисные коктейли
Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.