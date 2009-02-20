Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
Как не ослепнуть, отмечая Новый год Какие опасности таят мандарины, шампанское и наращивание ресниц
Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского
В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей
Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского
Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин
Роскачество дало рекомендации по выбору шампанского Эксперты рассказали о видах, способах изготовления и подаче игристых вин
В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века
Продукцию отнесли к премиальному сегменту
В России возобновят выпуск тихих вин по технологии XIX века Продукцию отнесли к премиальному сегменту
Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество
Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией
Круглосуточно продавать шампанское в Новый год и Рождество Предполагается, что это может снизить число отравлений нелегальной алкогольной продукцией
В универмаге «Большой» открывается шампань-бар «Абрау-Дюрсо»
В бутике проведут мастер-класс по откупориванию бутылки саблей
В универмаге «Большой» открывается шампань-бар «Абрау-Дюрсо» В бутике проведут мастер-класс по откупориванию бутылки саблей
Можно ли принимать ванну с шампанским? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Можно ли принимать ванну с шампанским? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
11 игристых вин в киевских магазинах В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.
11 игристых вин в киевских магазинах В преддверии Нового года The Village прошёл по супермаркетам с сомелье и с его помощью выбрал игристые вина с наиболее оптимальным соотношением цена/качество.
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.
Сектор газа: Антон Обрезчиков о шампанском Почему шампанское не может быть дешёвым, как оно стало оружием советской пропаганды и при чём здесь икра — в канун Нового года винный критик Антон Обрезчиков рассуждает о любимом праздничном напитке.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
От заката до рассвета: советы московских барменов Василий Быков расспросил московских барменов о самых убойных коктейлях в их заведениях и поинтересовался, чем лучше снимать похмелье на утро.
Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы
Все, что нужно знать о шампанском Несомненно, шампанское – самый популярный напиток во время праздников, но знаете ли вы, при какой температуре его следует подавать на стол? В каких условиях его необходимо хранить? В чем разница между марочным и не марочным шампанским? Известные французские виноделы Veuve Clicquot ответили на эти и другие вопросы
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Антикризисные коктейли Клубы и рестораны поднимают цены на алкоголь. И совсем скоро мы все начнем проводить дома больше времени, а ассортимент прилавков магазинов станет знаком нам лучше, чем содержание собственных холодильников.