8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году
По традиции весь декабрь мы подводим итоги года и вспоминаем лучшие события и открытия. В этот раз рассказываем о новых магазинах, концепт-сторах и универмагах, которые теперь есть в Москве.
Uniqlo
Адрес
пл. Киевского Вокзала, 2
Новый магазин Uniqlo, открывшийся в «Европейском» на месте прежнего пространства марки, стал крупнейшим магазином японской сети в России и Европе. На площади более 4 200 квадратных метров совмещено сразу несколько подшефных бренду проектов и инициатив, в том числе концепция «Время новых вещей» (она отражает ключевые ценности бренда и жителей городов: простота, комфорт и осознанный подход к одежде). В магазине можно познакомиться со значимыми инициативами бренда, среди которых партнерство с четырьмя музеями Москвы, арт-коллаборация с современным российским художником Дмитрием Аске и сотрудничество с локальными брендами, близкими Uniqlo по духу и ценностям.
На нулевом этаже организована специальная зона с инсталляциями и информационными панелями, рассказывающими о последних устойчивых инициативах бренда. Отдельная зона «Новая жизнь старых вещей» на первом этаже выделена для креативных апсайклинг-проектов студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. В работах студенты использовали одежду, полученную от покупателей в рамках инициативы Re.Uniqlo, но по своему состоянию не подходящую для передачи нуждающимся.
В честь открытия нового магазина Uniqlo начал сотрудничество с московскими брендами: маркой зеленых растений Krap/va, издательством Ad Marginem, брендом упаковки Wrap Me, производителем мебели и предметов интерьера Murky, магазином практичных предметов для дома Half & Half, просветительским проектом в сфере устойчивого развития Noplasticitsfantastic, производителем украшений из переработанного пластика Recycle Object, а также сувенирным брендом Heart of Moscow и производителем детских игрушек Craft_Horse.
В остальном все по-прежнему: сюда будут первым делом привозить коллаборации и лимитированные коллекции, в остальное время в магазине будут представлены все основные линии Uniqlo для взрослых и детей, а также сезонные новинки.
Arket
Адрес
Ленинградское ш., 16а, стр. 4
Сеть Arket, что в переводе со шведского значит «чистый лист», компания H&M Group запустила в 2017 году. Сперва бренд стал альтернативой COS, который многие считают слишком деловым и сложным, — в Arket можно было найти повседневную одежду для взрослых и детей более высокого качества, чем в тех же H&M и Weekday. Магазины Arket к 2021 году появились в нескольких странах — в Нидерландах, Бельгии, Швеции и Дании, Великобритании, Германии и Люксембурге. Вместе со многими магазинами открываются кафе со скандинавской кухней — такие есть, к примеру, в странах Скандинавии и в Берлине. В московской точке сети такая опция тоже появилась.
У Arket в «Метрополисе» внушительных размеров помещение на первом этаже торгового центра. Сразу на входе — женский отдел с кашемировыми и шерстяными вещами и верхней одеждой, дальше базовые топы и лонгсливы, деним, флисовая коллекция и спортивные вещи, платья, немного одежды в деловом стиле и куртки-рубашки. Для детей — симпатичный отдел с одеждой и аксессуарами бодрых расцветок. Справа от кассы — тщательно укомплектованный мужской отдел: снова кашемир и шерсть, вещь в более расслабленном стиле, брюки и деним, верхняя одежда. В зоне касс — небольшой отдел с женским нижнем бельем (повседневные модели, немного кружева и сетки), за которым сгруппированы товары для дома. Сейчас в Arket можно купить елочный декор из плотной бумаги или стеклянные елочные шарики тонкой работы; кашпо и горшки для цветов, кое-какую посуду для сервировки и огромные пушистые пледы-одеяла ярких расцветок.
Avgvst
Адрес
Чистопрудный б-р, 12/4
Этой осенью на Чистопрудном бульваре открылся второй магазин ювелирной марки Avgvst. Архитектор проекта — Гарри Нуриев, ответственный за то, как выглядят и остальные магазины бренда.
Три года назад в Малом Козихинском запустился первый магазин Avgvst, небольшой и тотально желтый. С тех пор началась дружба Гарри Нуриева и креативного директора бренда Наташи Брянцевой. Нуриев стал контрибьютором в визуальный язык бренда. Именно тогда Avgvst стал желтым.
В новом магазине, как и прежде, желтый цвет играет важную роль. Но в этот раз ключевыми в магазине стали оптические иллюзии: это и тромплей (обманка) на фасадах витрин, и многократные отражения в зеркалах, которые очень хочется запечатлеть на фото. В пространстве предусмотрена особая зона — голубая комната, где делают пирсинг и бьют тиражные тату (в Avgvst разрабатывают не только дизайн украшений, но и татуировок). Также в магазине представлены все основные линии украшений бренда, в том числе можно застать редкие экземпляры вроде «комет» или каффа от носа к уху.
А еще во втором московском Avgvst самая большая витрина, на которой представлен наиболее широкий ассортимент украшений и линейка Avgvst Objects — предметы повседневного использования, отобранные или произведенные под кураторством марки (ежедневники, часы, очки, кружки, ручки, кожаные изделия и многое другое).
«Стокманн»
Адрес
Смоленская пл., 7
На Смоленскую площадь спустя 13 лет вернулся «Стокманн», который работал здесь с 1998 по 2008 год. Новый универмаг станет московским флагманом сети и вторым центральным «Стокманном» в городе (первый работает напротив Кремля, в торговой галерее «Модный сезон»). Магазину досталось пространство площадью 7 500 квадратных метров в новом здании «Смоленского пассажа 2» и три этажа.
Вместо привычного зонирования на отделы для женщин и мужчин в универмаге коллекции разделены по предложениям. На первом этаже — мидл-маркет и зарубежные бренды, отдел сумок и аксессуаров. На втором — стритстайл, деним и спортивные международные марки, российские дизайнеры. На третьем — одежда для детей и товары для дома. Появились и новые имена — например, бренды Maje, Sandro, AllSaints. Отдельные зоны отведены для обуви, нижнего белья и детских товаров. Также в новом универмаге работает большой отдел с товарами для дома и кафе скандинавской кухни (ищите на верхнем этаже).
Windsor’s Soap
Адрес
ул. 1-я Тверская-Ямская, 20
Московская марка Windsor’s Soap открыла первый офлайн-магазин в Москве. В нем представлены все 700 с лишним продуктов во всех 65 ароматах, которые можно понюхать, чтобы выбрать свой любимый. Также в магазине есть удобная точка самовывоза.
Идти сюда прямо сейчас нужно за новогодними ароматами и праздничными наборами. К Новому году и Рождеству бренд выпустил сразу несколько уютных и согревающих ароматов: «Пекан и ваниль», «Зимние ягоды и кардамон» или «Мандарин и карамель». Для удобства все ароматы собраны в полноценные сеты (купить средства по отдельности, конечно, тоже можно): есть наборы со свечами, мылом и бомбочкой для ванны или роскошные паки с диффузорами, спреями для текстиля, массажными свечами, расслабляющей солью для ванны и нежным лосьоном для тела.
Choux
Адрес
Чистопрудный б-р., 21
Магазин Choux заработал на Чистопрудном бульваре в августе. Это светлый концепт-стор с яркими базовыми вещами: розовыми и желтыми стегаными куртками, лаконичными пальто, голубыми свитерами поло, салатовыми футболками, широкими брюками и топами. Choux — читается как «шу» или «чукс», кому что ближе, — новый проект бизнесвумен Вики Молдавской. Choux — не только название марки, но и основная концепция: все вещи подходят для создания многослойных образов и отлично сочетаются друг с другом. Здесь можно найти все четыре слоя: первый — футболки, второй — свитеры, третий — жакеты, четвертый — пальто, а еще, конечно, брюки, юбки и легинсы. Большую часть вещей бренда отшивают в России, часть — за границей. Трикотаж делают на китайских машинах, потому что только так можно получить мягкий премиальный трикотаж; кожаные изделия — в Турции, потому что там лучшие кожевники.
При магазине работает зелено-розовая кофейня Choux. В меню — вся привычная классика от латте и эспрессо до рафа. Есть фирменные напитки — банановый латте и матча с брюссельской капустой. Здесь же можно заказать инстаграмный десерт.
Концепт-стор H&M Home
Адрес
Ходынский б-р, 4
Весной в «Авиапарке» открылся обновленный H&M Home — теперь магазин товаров для дома шведского масс-маркета превратился в концепт-стор, а помимо товаров под собственным брендом, здесь появились локальные российские дизайнеры. Первыми стали ароматы для дома и спа-продукты Windsor’s Soap и минималистичные экосистемы с живыми растениями бренда HEIS; чуть позже появилась коллекция авторских пряностей Kitchen Ceremony и бренд мебели и предметов интерьера Murky. Сотрудничество с российскими дизайнерами построено по принципу поп-апа — ассортимент и выборка брендов регулярно обновляется.
Изменился и собственный ассортимент шведского масс-маркета: помимо предметов для гостиной, кухни, спальни, ванной и детской, которых здесь больше, чем в других магазинах H&M Home, в концепт-сторе появились мебель и освещение. Еще одна приятная особенность — большой выбор текстиля для дома (обратите внимание на постельное белье) и секция с живыми растениями и монобукетами из сезонных цветов, из которых покупатели могут сами собрать цветочную композицию на свой вкус. Также в числе дополнительных сервисов будет доступна доставка заказов на дом.
Peak
Адрес
Петровский б-р, 8/1
Строго говоря, Peak открылся под занавес прошлого года, но все громкие события проходили в нем в 2021-м. Тогда же при магазине заработало кафе Rébellion Clubhouse, у которого этим летом была одна из лучших и самых оживленных веранд в городе.
Peak скрывается за светлым фасадом двухэтажного здания 1860 года постройки — совсем недавно его отреставрировали. За тяжелой дверью — небольшой холл, лестница на второй этаж и вход в основной (и пока единственный) зал. По левой стороне расположены рейлы с женскими вещами — это купальники марки P.A.M., рубашки YMC, платья Engineered Garments, деним Carhartt WIP, свитеры Hyke, а в перспективе — еще несколько новых брендов. Если в онлайн-магазине на первый план выходил аутдор и походная экипировка (посмотрите на бренд Klättermusen или Mountain Research), то на Петровском бульваре становится окончательно понятно, что Peak — прежде всего про повседневную одежду.
Кроме одежды, в Peak собрано множество аксессуаров — практичных и минималистичных, а еще представлена зимняя обувь и кроссовки. Помимо основного зала и отдельной кассовой зоны, у Peak есть пространство на втором этаже. Здесь проходят самые разные события, за анонсами которых лучше всего следить в инстаграме Peak.
Фотографии: обложка, 3 – Avgvst, 1 – Uniqlo, 2 – Arket, 4 – Юлия Захарова, 5 – Windsor’s Soap, 6 – Choux, 7 – H&M, 8 – Peak