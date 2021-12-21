8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году

Uniqlo

Адрес пл. Киевского Вокзала, 2 Подробнее

Новый магазин Uniqlo, открывшийся в «Европейском» на месте прежнего пространства марки, стал крупнейшим магазином японской сети в России и Европе. На площади более 4 200 квадратных метров совмещено сразу несколько подшефных бренду проектов и инициатив, в том числе концепция «Время новых вещей» (она отражает ключевые ценности бренда и жителей городов: простота, комфорт и осознанный подход к одежде). В магазине можно познакомиться со значимыми инициативами бренда, среди которых партнерство с четырьмя музеями Москвы, арт-коллаборация с современным российским художником Дмитрием Аске и сотрудничество с локальными брендами, близкими Uniqlo по духу и ценностям.

На нулевом этаже организована специальная зона с инсталляциями и информационными панелями, рассказывающими о последних устойчивых инициативах бренда. Отдельная зона «Новая жизнь старых вещей» на первом этаже выделена для креативных апсайклинг-проектов студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. В работах студенты использовали одежду, полученную от покупателей в рамках инициативы Re.Uniqlo, но по своему состоянию не подходящую для передачи нуждающимся.

В честь открытия нового магазина Uniqlo начал сотрудничество с московскими брендами: маркой зеленых растений Krap/va, издательством Ad Marginem, брендом упаковки Wrap Me, производителем мебели и предметов интерьера Murky, магазином практичных предметов для дома Half & Half, просветительским проектом в сфере устойчивого развития Noplasticitsfantastic, производителем украшений из переработанного пластика Recycle Object, а также сувенирным брендом Heart of Moscow и производителем детских игрушек Craft_Horse.

В остальном все по-прежнему: сюда будут первым делом привозить коллаборации и лимитированные коллекции, в остальное время в магазине будут представлены все основные линии Uniqlo для взрослых и детей, а также сезонные новинки.