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Новое место13 декабря 2021

Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»

Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»

Несмотря на пандемию и ряд ограничений на работу магазинов в разных странах, 2020 и 2021 год стали вполне удачными для шведской корпорации H&M Group, по крайней мере, на российском рынке. В 2020 году компания открыла сразу два новых магазина в Москве: летом — Weekday в «Авиапарке», а осенью — & Other Stories в «Метрополисе». Перед этим H&M Group запустила русскоязычные онлайн-магазины для всех своих подопечных — Monki, COS, Weekday, Arket и & Other Stories с доставкой по всей стране.

В 2021-м компания продолжила развиваться на российском рынке — магазины H&M появились в новых городах, а в Москве корпорация удачно перепридумала формат H&M Home, открыв концепт-стор, где помимо привычной линейки товаров для дома представлены локальные и небольшие российские марки, а также свежие цветы и букеты.

Под конец года — еще один подарок от H&M Group, офлайн-магазин Arket в Москве. Рассказываем, как выглядит новое пространство и зачем сюда идти.

Arket

Адрес

Ленинградское ш., 16а, стр. 4

Часы работы

с 10:00 до 23:0

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H&M и больше 2 тысяч магазинов в мире

Сегодня шведская компания — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой с 4 968 магазинами подшефных брендов во всем мире. Шведы — второй по величине глобальный ретейлер одежды, первое место корпорация уступила испанской Inditex (владелец брендов Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear). Но так было не всегда.

В 1947 году Эрлинг Перссон открыл магазин женской одежды Hennes (со шведского — «её») в шведском городе Вестерос. Сперва он работал на небольшую аудиторию внутри страны, а 20 годами позже Перссон приобрел магазин для охотников и рыболовов Mauritz Widforss. Так в ассортимент добавляются линии одежды для мужчин и детей, а название компании меняется на Hennes & Mauritz.

В 1976 году у H&M появляется первый магазин за пределами Швеции — на волне расцвета масс-маркета компания открывает пространство в Лондоне. К 2010 году у H&M Group уже 2 325 магазинов по всему миру. Секрет успеха прост — шведская компания производит простую повседневную одежду по доступным ценам, делая ставку сразу на множество направлений: вещи для подростков, коллекции со всеми трендами сезона, базовые предметы гардероба, обувь, аксессуары, нижнее белье, сумки и даже одежда для домашних животных. Ассортимент обновляется каждые несколько недель, так что посетители всегда находят на рейлах что-нибудь новенькое.

Окончательно захватить все сферы масс-маркета ретейлу помогает разделение на множество подбрендов: Weekday для подростков, COS для адептов минимализма, & Other Stories для девушек, которые хотят совмещать подиумные тенденции с активным образом жизни, и Arket для любителей комфорта — один из самых свежих «подбрендов» корпорации.

Что такое Arket

Сеть Arket (в переводе со шведского «чистый лист») компания запустила в 2017 году. Сперва бренд стал альтернативой COS, который многие считают слишком «деловым» и «сложным», — в Arket можно было найти повседневную одежду для взрослых и детей более высокого качества, чем в том же H&M и Weekday. В новом бренде дизайнеры сделали акцент на натуральные ткани, интересные расцветки (чего не хватало COS) и минималистичный крой. По сути, это бланковые повседневные вещи, которые можно вписать в повседневный гардероб. Или как раз составить из них таковой, если базы в шкафу не хватает.

Постепенно фокус внимания бренда сместился в сторону трендов (впрочем, базовых вещей у марки по-прежнему достаточно) — в 2019 году у Arket появилась толковая линейка городских вещей из флиса, верхняя одежда в духе последних тенденций, актуальный зимний трикотаж и спортивная серия. Чуть позже — обувь и кожаные сумки, а еще одежда для дома. И заодно деним — выбор тут не меньше, чем в «младшем брате» Weekday, цены — чуть выше.

Кроме мужской и женской одежды, во всех магазинах Arket есть небольшие отделы для дома — здесь можно найти красивые сервировочные блюда, елочные игрушки и праздничный декор в сезон, кашпо для цветов, вазы, ковры и пледы.

Магазины Arket к 2021 году появились в нескольких странах: Нидерландах, Бельгии, Швеции, Дании, Великобритании, Германии и Люксембурге. Вместе со многими магазинами открываются кафе со скандинавской кухней — такие есть, к примеру, в странах Скандинавии или в берлинском Arket. В московской точке сети такая опция тоже есть.

Отличает московский магазин от европейских расположение. Как правило, пространства Arket встраиваются в фасады уличного ретейла — отдельных магазинчиков на шопинг-улицах, распространенных во многих крупных городах. В Москве такой практики нет (если не брать в расчет люкс-сегмент вроде Столешникова переулка), поэтому магазину досталось типовое помещение в торговом центре «Метрополис» (здесь же в прошлом году заработал & Other Stories).

Arket в Москве

У Arket в «Метрополисе» — внушительных размеров помещение площадью 675 квадратных метров на первом этаже торгового центра (ищите за мегамоллом «Золотое яблоко»). Сразу на входе — женский отдел с кашемировыми и шерстяными вещами и верхней одеждой, дальше базовые топы и лонгсливы, деним, флисовая коллекция и спортивные вещи, платья, немного одежды в деловом стиле и куртки-рубашки — выбор скромнее, чем на сайте, зато любую вещь можно примерить (примерочные ищите между детским и женским отделами). Для детей — симпатичный отдел с одеждой и аксессуарами бодрых расцветок. Справа от кассы — не самый большой, но тщательно укомплектованный мужской отдел: снова кашемир и шерсть, вещи в более расслабленном стиле, брюки и деним, верхняя одежда.

В зоне касс — небольшой отдел с женским нижним бельем (повседневные модели, немного кружева и сетки), за которым сгруппированы товары для дома. Сейчас в Arket можно купить елочный декор из плотной бумаги или стеклянные елочные шарики тонкой работы; кашпо и горшки для цветов, кое-какую посуду для сервировки и огромные пушистые пледы-одеяла ярких расцветок.

Как и во многих магазинах Arket в других странах, в московском удалось оставить место для кафе с повседневной скандинавской кухней. Это светлая барная стойка для заказов с коротким меню и несколько столиков, где можно спокойно присесть и отдохнуть. Пока предлагают кофе — хороший, стоит сказать, — а чуть позже появится выпечка и сытные блюда для обедов и завтраков. Все рецепты и продукты везут из Швеции, поэтому слегка опоздали к открытию. В кафе Arket ставку делают на сезонность и здоровое питание, но и десерты никто не отменял.

Что покупать

Прямо сейчас в Aket стоит идти за тонкими кашемировыми лонгсливами и пушистыми флисками, которые заменят колючие свитеры, а заодно денимом — в самом магазине выбор джинсов скромнее, чем на сайте, зато можно определиться с подходящими фасонами (и после заказывать понравившуюся модель в новых расцветках на сайте). Здесь же — неплохой выбор обуви на осень и зиму: челси на массивной платформе, лаконичные высокие сапоги и кожаные ботинки. Не дешево — от 14 тысяч рублей за пару, — но и прослужит такая обувь безо всяких проблем не один сезон.

Arket станет отдушиной для тех, кто уже перебрал все расцветки носков в соседнем Uniqlo — здесь тоже представлены базовые модели в рубчик приятных оттенков. Заодно берите пушистые варежки и шапки-ушанки.

В остальном Arket — хорошее место, чтобы присмотреть что-нибудь домой, если декор IKEA уже приелся, или перевести дух во время шопинга и выпить хороший черный кофе в светлом зале с лаконичным дизайном.

Фотографии:  Arket

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