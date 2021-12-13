Сканди-мода и кофе: Магазин и кафе шведской марки Arket в «Метрополисе»

Что такое Arket

Сеть Arket (в переводе со шведского «чистый лист») компания запустила в 2017 году. Сперва бренд стал альтернативой COS, который многие считают слишком «деловым» и «сложным», — в Arket можно было найти повседневную одежду для взрослых и детей более высокого качества, чем в том же H&M и Weekday. В новом бренде дизайнеры сделали акцент на натуральные ткани, интересные расцветки (чего не хватало COS) и минималистичный крой. По сути, это бланковые повседневные вещи, которые можно вписать в повседневный гардероб. Или как раз составить из них таковой, если базы в шкафу не хватает.

Постепенно фокус внимания бренда сместился в сторону трендов (впрочем, базовых вещей у марки по-прежнему достаточно) — в 2019 году у Arket появилась толковая линейка городских вещей из флиса, верхняя одежда в духе последних тенденций, актуальный зимний трикотаж и спортивная серия. Чуть позже — обувь и кожаные сумки, а еще одежда для дома. И заодно деним — выбор тут не меньше, чем в «младшем брате» Weekday, цены — чуть выше.

Кроме мужской и женской одежды, во всех магазинах Arket есть небольшие отделы для дома — здесь можно найти красивые сервировочные блюда, елочные игрушки и праздничный декор в сезон, кашпо для цветов, вазы, ковры и пледы.

Магазины Arket к 2021 году появились в нескольких странах: Нидерландах, Бельгии, Швеции, Дании, Великобритании, Германии и Люксембурге. Вместе со многими магазинами открываются кафе со скандинавской кухней — такие есть, к примеру, в странах Скандинавии или в берлинском Arket. В московской точке сети такая опция тоже есть.

Отличает московский магазин от европейских расположение. Как правило, пространства Arket встраиваются в фасады уличного ретейла — отдельных магазинчиков на шопинг-улицах, распространенных во многих крупных городах. В Москве такой практики нет (если не брать в расчет люкс-сегмент вроде Столешникова переулка), поэтому магазину досталось типовое помещение в торговом центре «Метрополис» (здесь же в прошлом году заработал & Other Stories).