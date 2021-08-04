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Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве
4 августа 2021

Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»
30 июля 2021

Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»

Hoff открыла «цифровой» гипермаркет в «МЕГА Белая Дача»
30 июля 2021

Hoff открыла «цифровой» гипермаркет в «МЕГА Белая Дача»

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo
1 июля 2021

В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
10 апреля 2021

На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше
26 марта 2021

В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki
11 марта 2021

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki

В Москве открылся магазин уральской марки нижнего белья Belle You
11 марта 2021

В Москве открылся магазин уральской марки нижнего белья Belle You

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain
2 марта 2021

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain

Ювелирная марка Avgvst выпустила новую линейку украшений — с сердечками в стиле 80-х
14 января 2021

Ювелирная марка Avgvst выпустила новую линейку украшений — с сердечками в стиле 80-х

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве
22 декабря 2020

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве

Ресторан Ribambelle открыл в Москве магазины с товарами для дома
15 декабря 2020

Ресторан Ribambelle открыл в Москве магазины с товарами для дома

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
14 декабря 2020

H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского

2 декабря 2020

«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась

11 ноября 2020

В Москве откроется первый магазин марки My812

Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве
30 октября 2020

Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве

27 октября 2020

Создатель «Пятерочки» запустит сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик»

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
20 октября 2020

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger

9 октября 2020

«Известия»: До конца года в России разрешат оплату по лицу в магазинах

6 октября 2020

Бренд & Other Stories откроет магазин в Москве уже в конце октября

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