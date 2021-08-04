Музыкальный магазин Stellage, лейбл CANT и издательство «ШУМ» открыли общее пространство в Москве
Guess откроет спортивный поп-ап-магазин в «Метрополисе»
Hoff открыла «цифровой» гипермаркет в «МЕГА Белая Дача»
В «Европейском» откроется крупнейший в Европе Uniqlo
На складе магазина Peak произошел пожар. Почти треть товарных запасов сгорела
В начале мая в магазине NUW появится женская секция, кафе и пространство для вечеринок на крыше
В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki
В Москве открылся магазин уральской марки нижнего белья Belle You
На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain
Ювелирная марка Avgvst выпустила новую линейку украшений — с сердечками в стиле 80-х
Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве
Ресторан Ribambelle открыл в Москве магазины с товарами для дома
H&M выпустит конверты для подарочных карт с рисунками подопечных фонда Хабенского
«Коммерсантъ»: сеть магазинов «Алые паруса» закрылась
В Москве откроется первый магазин марки My812
Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве
Создатель «Пятерочки» запустит сеть «жестких» дискаунтеров «Чижик»
В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
«Известия»: До конца года в России разрешат оплату по лицу в магазинах
Бренд & Other Stories откроет магазин в Москве уже в конце октября