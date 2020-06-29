Яркие базовые вещи и матча с брюссельской капустой: Магазин и кофейня Choux на Чистопрудном бульваре
Где покупать текстиль для дома: Российская марка лоскутных покрывал «Галка» Семейное дело и небольшие тиражи
В Москве открылся ювелирный магазин Milou
В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
В Москве открылся ювелирный магазин Milou В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России Модный дом не пережил кризис
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке» Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров Ретейлер уже начал тестировать новый формат
Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России
Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце
Бренд Weekday откроет свой первый магазин в России Шведский масс-маркет появится в «Авиапарке» уже в этом месяце
В Москве открылся шоу-рум МТС с цифровыми витринами и робокофейней
В новом магазине покупатели смогут подобрать решения для умного дома, банковские услуги и сервисы для бизнеса
В Москве открылся шоу-рум МТС с цифровыми витринами и робокофейней В новом магазине покупатели смогут подобрать решения для умного дома, банковские услуги и сервисы для бизнеса
Клиенты Сбербанка смогут купить товары в кредит прямо на кассе Оформление займет пять минут
«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов
Здание купил девелопер Realty4Sale
«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов Здание купил девелопер Realty4Sale
Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов
Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком
Rate & Goods запустит доставку продуктов из районных магазинов Для тех, у кого нет «Азбуки вкуса» под боком
Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка Как «Депо»
В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова
Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды
В «Перекрестках» появятся готовые блюда Аркадия Новикова Ресторатор разработал для сети премиальную линейку еды
Магазины & Other Stories откроются в «Метрополисе» и «Vegas Крокус Сити» в этом году (обновлено)
Осталось ждать совсем не долго
Магазины & Other Stories откроются в «Метрополисе» и «Vegas Крокус Сити» в этом году (обновлено) Осталось ждать совсем не долго
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта