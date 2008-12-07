Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность
Данные исследования приводит Росконтроль
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée
Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco
В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Клюквенный пирог Очень прост в исполнении, минимум ингредиентов и потрясающе вкусно!
Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!
Морковно - банановый кекс Морковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!
Самые полезные сладости Не верьте, что сладкое есть вредно. Есть сладости, которые есть очень полезно. Конечно, в разумном количестве.
Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.
Cookies with words Все мы любим печь печенье, потому что это легко и отличное дополнение к чаепитиям :) Рецептов безкрайное множество, поэтому мы с подругой решили сделать что-то сами. Думаю такое печенье можно сделать на день рождения, с именем именинника(масло масленное :Р), ну или на любой другой праздник. Мы за основу вдохновения взяли любимый сайт look at me и начали творить :)
Мороженое и другие радости от Paul Lowe Paul Lowe - фуд-стилист, работающий со многими известными фотографами. Кроме того он ведет очень интересный и познавательный блог Sweet paul . Каждую пятницу там появляются необычные креативные идеи. А каждый понедельник - безумно аппетитные рецепты и фотографии.
Сладкая история одного какао-зерна В нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна В нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!