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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Любимые сладости россиян

За год цены на кондитерские изделия выросли на 5 %

Любимые сладости россиян

Сколько сладкого съедают россияне за год

В прошлом году они побили новый рекорд

Сколько сладкого съедают россияне за год

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность

Данные исследования приводит Росконтроль

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей

Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Сезон яблок: От салатов до оладьев Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»
Сезон яблок: От салатов до оладьев

Сезон яблок: От салатов до оладьев
Шесть рецептов легких и вкусных блюд из антоновки, «грэнни смит» и «коричного полосатого»

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в МосквеБургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве

Доставка еды на дом: 37 ресторанов в Москве
Бургеры, лагман, роллы, пицца — The Village о том, какую еду и в каких ресторанах в Москве можно заказать на дом, в том числе ночью

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

В меню — конфеты ручной работы, мармелад, эклеры, капкейки, макарон и мороженое

На «Соколе» открылся шоколадный бутик La Princesse Choco

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

Бригадейро Традиционные бразильские сладости. Очень вкусно и крайне просто!!!

Бригадейро

Апельсиновая панна-котта Готовим фруктово-сливочный десертик

Апельсиновая панна-котта

Лимонно-малиновые капкейки Готовим лимонные кексы с малиновым кремом

Лимонно-малиновые капкейки

Шоколадное печенье с карамелью Легкий рецепт праздничных сладостей

Шоколадное печенье с карамелью

Бананово-апельсиновый кекс Нет диетам!

Бананово-апельсиновый кекс

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое Сейчас в жару это то, что нужно нам всем. Мороженое. А если приготовить его самим, наслаждаться им вдвойне приятнее.

Актуальней не бывает. Ванильное мороженое

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля

Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.

Чернично-вишневый пирог

Banana Pie Бананово-шоколадный пирог

Banana Pie

Клюквенный пирог Очень прост в исполнении, минимум ингредиентов и потрясающе вкусно!

Клюквенный пирог

Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!

Шоколадный мафин с взбитыми сливками

Морковно - банановый кекс Морковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!

Морковно - банановый кекс

Пирожное "Картошка" Рецепт всеми любимого пирожного

Пирожное "Картошка"

Самые полезные сладости Не верьте, что сладкое есть вредно. Есть сладости, которые есть очень полезно. Конечно, в разумном количестве.

Самые полезные сладости

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом

Cookies with words  Все мы любим печь печенье, потому что это легко и отличное дополнение к чаепитиям :) Рецептов безкрайное множество, поэтому мы с подругой решили сделать что-то сами. Думаю такое печенье можно сделать на день рождения, с именем именинника(масло масленное :Р), ну или на любой другой праздник. Мы за основу вдохновения взяли любимый сайт look at me и начали творить :)

Cookies with words

Шарлотка? Апельсиновая модификация любимого яблочного пирога!

Шарлотка?

Мороженое и другие радости от Paul Lowe Paul Lowe - фуд-стилист, работающий со многими известными фотографами. Кроме того он ведет очень интересный и познавательный блог Sweet paul . Каждую пятницу там появляются необычные креативные идеи. А каждый понедельник - безумно аппетитные рецепты и фотографии.

Мороженое и другие радости от Paul Lowe

Сладкая история одного какао-зерна
Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна

Сладкая история одного какао-зерна
В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО

Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!

Cherry cheesecake