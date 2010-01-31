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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****

Стамбул: Дворцы, базары и кебаб
Стамбул: Дворцы, базары и кебаб Подробный гид по главному городу на стыке Европы и Азии
Стамбул: Дворцы, базары и кебаб

Стамбул: Дворцы, базары и кебаб
Подробный гид по главному городу на стыке Европы и Азии

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Большой гид по Турции, которая вас удивит Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки
Большой гид по Турции, которая вас удивит

Большой гид по Турции, которая вас удивит
Марсианские пейзажи, яхтинг и бараньи кишки

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Куда ходят местные жители и сколько это стоит

Самые страдающие от пробок города Европы

Половина первой десятки списка пришлась на города России

Самые страдающие от пробок города Европы

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс

Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула

Atlasglobal запустила ежедневные рейсы из Шереметьева в Стамбул

Время в пути — три часа

Atlasglobal запустила ежедневные рейсы из Шереметьева в Стамбул

Сколько стоит жизнь в Стамбуле
Сколько стоит жизнь в Стамбуле Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе
Сколько стоит жизнь в Стамбуле

Сколько стоит жизнь в Стамбуле
Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе

«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул

Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании «Россия»

«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

Мероприятие запланировано на 17–18 июня

Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту (обновлено)

В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту (обновлено)

СМИ Турции сообщили о россиянине среди стамбульских смертников

Ещё двое организаторов взрывов были гражданами Киргизии и Узбекистана

СМИ Турции сообщили о россиянине среди стамбульских смертников

Вечерний рейс из Москвы в Стамбул вернётся в Шереметьево из-за теракта в Турции

Десять человек погибли в результаты взрывов, произошедших в международном аэропорту Стамбула

Вечерний рейс из Москвы в Стамбул вернётся в Шереметьево из-за теракта в Турции

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы

Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме

Турецкая авиакомпания Pegasus снова стала летать в Россию

Компания решила проблему с визами, из-за которой ранее ей пришлось остановить полёты

Турецкая авиакомпания Pegasus снова стала летать в Россию

Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ

Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января

Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ

Посла России вызвали в МИД Турции из‑за фото российского военного с ПЗРК в Босфоре

Анкара сочла действия военного провокацией

Посла России вызвали в МИД Турции из‑за фото российского военного с ПЗРК в Босфоре

«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24
«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24 Елена Смирнова написала колонку о пикете у российского консульства, реакции турок и жизни, которая идёт своим чередом
«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24

«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24
Елена Смирнова написала колонку о пикете у российского консульства, реакции турок и жизни, которая идёт своим чередом

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

10 мест в Стамбуле, куда ходят сами стамбульцы
10 мест в Стамбуле, куда ходят сами стамбульцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Стамбул, без Голубой мечети и улицы Истикляль
10 мест в Стамбуле, куда ходят сами стамбульцы

10 мест в Стамбуле, куда ходят сами стамбульцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Стамбул, без Голубой мечети и улицы Истикляль

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции

Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал
Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал в Стамбуле
Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал

Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал в Стамбуле

Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы

Петербург вошёл в десятку лучших туристических направлений Европы по версии TripAdvisor. Москва занимает в том же рейтинге 22-е место

Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы

Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США
Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США The Village собрал музыкальные композиции, которыми вдохновлялись участники масштабных протестных выступлений десятых годов.
Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США

Музыка нас связала: Под какие песни проходили протесты на Украине, в России, Египте, Турции и США
The Village собрал музыкальные композиции, которыми вдохновлялись участники масштабных протестных выступлений десятых годов.

Ближневосточный менеджмент: Чем турецкий подход к бизнесу отличается от русского
Ближневосточный менеджмент: Чем турецкий подход к бизнесу отличается от русского Геннадий Нетяга рассказал H&F о том, как его платформа для организаторов мероприятий TicketForEvent начала работать в Турции и что удивило его в турецких бизнесменах и сотрудниках.
Ближневосточный менеджмент: Чем турецкий подход к бизнесу отличается от русского

Ближневосточный менеджмент: Чем турецкий подход к бизнесу отличается от русского
Геннадий Нетяга рассказал H&F о том, как его платформа для организаторов мероприятий TicketForEvent начала работать в Турции и что удивило его в турецких бизнесменах и сотрудниках.

Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице

Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице
Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.

В Европу на выходные Итак, у тебя всего 2-3 дня выходных, но очень хочется вырваться куда-нибудь в поисках новых впечателний. Выбор падает на Европу, лететь недалеко, много интересных мест и атмосферных городов. Вот как можно провести уикенд:

В Европу на выходные

Грязная дюжина чистых тарелок
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;
Грязная дюжина чистых тарелок

Грязная дюжина чистых тарелок
Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;

Стамбул 2010: зайчики в трамвайчике,роботы на барабанах Футуристический перформанс на берегах БосфораСтамбул получил титул “Культурная столица-2010”. Этот прекрасный, шумный разноцветный город теперь будет радовать не только своими звуками, запахами, узкими улочками и потрясающей кухней. На целый год он превратится в дом для самых безумных, зрелищных, новомодных и одаренных представителей культуры и искусства. Выставки, открытия новых...

Стамбул 2010: зайчики в трамвайчике,роботы на барабанах