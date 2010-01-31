«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Самые страдающие от пробок города Европы
Половина первой десятки списка пришлась на города России
Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула
Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс
Сколько стоит жизнь в Стамбуле Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе
«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул
Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании «Россия»
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту (обновлено)
В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет
СМИ Турции сообщили о россиянине среди стамбульских смертников
Ещё двое организаторов взрывов были гражданами Киргизии и Узбекистана
Вечерний рейс из Москвы в Стамбул вернётся в Шереметьево из-за теракта в Турции
Десять человек погибли в результаты взрывов, произошедших в международном аэропорту Стамбула
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Турецкая авиакомпания Pegasus снова стала летать в Россию
Компания решила проблему с визами, из-за которой ранее ей пришлось остановить полёты
Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ
Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января
Посла России вызвали в МИД Турции из‑за фото российского военного с ПЗРК в Босфоре
Анкара сочла действия военного провокацией
«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24 Елена Смирнова написала колонку о пикете у российского консульства, реакции турок и жизни, которая идёт своим чередом
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
10 мест в Стамбуле, куда ходят сами стамбульцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Стамбул, без Голубой мечети и улицы Истикляль
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Кадыкёй Тарихи Чарши, гастрономический квартал в Стамбуле
Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы
Петербург вошёл в десятку лучших туристических направлений Европы по версии TripAdvisor. Москва занимает в том же рейтинге 22-е место