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15 ноября 2021

Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул на новогодние праздники

3 февраля 2021

С 1 апреля в Кольцово начнутся прямые рейсы «Победы» в Стамбул