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Екатеринбург
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2021-11-15T10:12:26.000+03:00
15 ноября 2021
Turkish Airlines возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул на новогодние праздники
2021-02-03T11:40:08.000+03:00
3 февраля 2021
С 1 апреля в Кольцово начнутся прямые рейсы «Победы» в Стамбул
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