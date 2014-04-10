Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Самые страдающие от пробок города Европы
Половина первой десятки списка пришлась на города России
Самые страдающие от пробок города Европы Половина первой десятки списка пришлась на города России
Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула
Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс
Turkish Airlines будет бесплатно селить транзитных пассажиров из России в отелях Стамбула Программа распространяется на тех, у кого остается не менее 20 часов до пересадки на следующий рейс
Atlasglobal запустила ежедневные рейсы из Шереметьева в Стамбул Время в пути — три часа
Сколько стоит жизнь в Стамбуле Насколько дороги еда, развлечения и транспорт в турецком мегаполисе
«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул
Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании «Россия»
«Победе» разрешили летать из Москвы в Стамбул Ранее МВК отозвала соответствующий допуск у авиакомпании «Россия»
Объявлен лайнап вечеринки Arma17 в Стамбуле Мероприятие запланировано на 17–18 июня
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту (обновлено)
В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту (обновлено) В Стамбуле утром 10 марта разбился вертолет
СМИ Турции сообщили о россиянине среди стамбульских смертников
Ещё двое организаторов взрывов были гражданами Киргизии и Узбекистана
СМИ Турции сообщили о россиянине среди стамбульских смертников Ещё двое организаторов взрывов были гражданами Киргизии и Узбекистана
Вечерний рейс из Москвы в Стамбул вернётся в Шереметьево из-за теракта в Турции
Десять человек погибли в результаты взрывов, произошедших в международном аэропорту Стамбула
Вечерний рейс из Москвы в Стамбул вернётся в Шереметьево из-за теракта в Турции Десять человек погибли в результаты взрывов, произошедших в международном аэропорту Стамбула
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Турецкая авиакомпания Pegasus снова стала летать в Россию
Компания решила проблему с визами, из-за которой ранее ей пришлось остановить полёты
Турецкая авиакомпания Pegasus снова стала летать в Россию Компания решила проблему с визами, из-за которой ранее ей пришлось остановить полёты
Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ
Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января
Трое россиян задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ Россияне были задержаны после теракта в Стамбуле 12 января
Посла России вызвали в МИД Турции из‑за фото российского военного с ПЗРК в Босфоре
Анкара сочла действия военного провокацией
Посла России вызвали в МИД Турции из‑за фото российского военного с ПЗРК в Босфоре Анкара сочла действия военного провокацией
«Не множить энтропию в системе»: Русская жительница Стамбула — о дне крушения Су-24 Елена Смирнова написала колонку о пикете у российского консульства, реакции турок и жизни, которая идёт своим чередом
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Петербург вошел в десятку лучших туристических направлений Европы
Петербург вошёл в десятку лучших туристических направлений Европы по версии TripAdvisor. Москва занимает в том же рейтинге 22-е место