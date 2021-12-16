Видео16 декабря 2021
«Начинаем либо с глаз, либо с паха»: Женская самозащита при помощи крав-мага Новое видео на канале The Village
В новом видео The Village эксперт по самообороне и рукопашному бою крав-мага KMG Лия Панцалашвили рассказывает о студии самообороны для женщин — в то время, как ее ученицы рассказывают свои истории о столкновениях с домашним и уличным насилием и самозащите.
Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, режиссерка София Чернышева, оператор Александр Дворцевой, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.
Обложка: The Village
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