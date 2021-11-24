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Видео24 ноября 2021

«Художник никому ничего не должен, просто делает что хочет» Видео по следам сноса НИИДАР

Самый большой арт-кластер Москвы НИИДАР вот-вот канет в Лету. В городе сносят здания бывшего НИИ дальней радиосвязи, в котором с 2016 года жили и тусовались художники и дизайнеры. Многие строения начнут сносить уже в декабре.

Команда видеоотдела The Village отправилась в НИИДАР, чтобы запечатлеть последние дни жизни арт-кластера. В нашем новом видео резиденты этого места рассказывают, как оно на них повлияло и что для них значил НИИДАР.

Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, режиссерка София Чернышева, оператор Глеб Мартынов, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.

НА МЕСТЕ

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

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Обложка: The Village

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