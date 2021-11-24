Самый большой арт-кластер Москвы НИИДАР вот-вот канет в Лету. В городе сносят здания бывшего НИИ дальней радиосвязи, в котором с 2016 года жили и тусовались художники и дизайнеры. Многие строения начнут сносить уже в декабре.

Команда видеоотдела The Village отправилась в НИИДАР, чтобы запечатлеть последние дни жизни арт-кластера. В нашем новом видео резиденты этого места рассказывают, как оно на них повлияло и что для них значил НИИДАР.