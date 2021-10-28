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Видео28 октября 2021

БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей? Продолжаем выпускать рубрику «Люди в городе» в видеоформате

БДСМ про животных: Что такое пет-плей и причем здесь латексные костюмы зверей?

Материал не предназначен для лиц младше 18 лет.

Недавно The Village перезапустил свой ютьюб-канал — мы начали с рубрики «Люди в городе». В ней мы будем рассказывать о том, как живут люди с разными профессиями и увлечениями в Москве и Санкт-Петербурге.

Темой нового ролика стал БДСМ. Четверо энтузиастов ролевых секс-практик рассказывают о том, что такое пет-плей и рассуждают о вхождении в роль, возбуждении и безопасности.

Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, режиссер София Чернышева, операторы Глеб Мартынов и Александр Дворцевой, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.

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Обложка: The Village

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