Видео10 декабря 2021
«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»? Рассказываем в новом видео
В одном из арт-кластеров Москвы стоит интерактивная сцена на ручной тяге — карусель, на которой можно танцевать и слушать музыку. Новый ролик на ютьюб-канале The Village расскажет о самой карусели, ее путешествии на фестиваль Burning Man и сообществе, которое появилось вокруг.
Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, оператор Антон Зубков, сценаристка Настя Сенина, монтажер Влад Кузнецов, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.
Обложка: The Village
Share
Читайте также:
Памперсы в СИЗ, смерти и ощущение войны: Каково работать (и зарабатывать) в красной зоне? Новый выпуск рубрики «Люди в городе» в видеоформате