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Видео10 декабря 2021

«Островок коммунизма»: Что такое «Карусель Заря»? Рассказываем в новом видео

В одном из арт-кластеров Москвы стоит интерактивная сцена на ручной тяге — карусель, на которой можно танцевать и слушать музыку. Новый ролик на ютьюб-канале The Village расскажет о самой карусели, ее путешествии на фестиваль Burning Man и сообществе, которое появилось вокруг.

Над видео работали редактор видеоотдела The Village Андрей Каганских, оператор Антон Зубков, сценаристка Настя Сенина, монтажер Влад Кузнецов, менеджер продвижения Арон Косинов и главредка Таня Симакова.

Обложка: The Village

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