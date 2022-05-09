«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“» Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
«Услышали то, что хотели услышать» Как лидера группы «Курара» преследуют за пацифистское высказывание
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Кринж, свобода и политика на Ficbook.net
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе» Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов
«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
По всей России задерживают пикетчиков, активистов и участников акции «Бессмертный полк»: известно о 30 таких случаях
Желто-синий вне закона Как из-за цветов украинского флага задерживают людей и перекрашивают здания и законно ли это
«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры Ее просили удалить статью The Village
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
TikTok признал, что удалил 500 роликов по запросу властей разных стран. Более половины — по требованию России
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России
В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети
Сейчас проект закона находится на рассмотрении
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)
Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»
Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)
Журналисты выступили против изменений редакционной политики
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»
Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию
Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды
Под нож попала статья Константина Сонина
Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе
Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы
«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»
Пространству рекомендовали избегать опасных людей
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти
По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники
Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче
К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»
Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй
И пропагандирует «философию воров в законе»
Открытое письмо против цензуры в «Вышке»
Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»
«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами
ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa
Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации
«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций
За репутационный ущерб
Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»
Соловьев считает, что цензуры нет — «как это и прописано» действующим законом
«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети
Художник из Казани против закона об автономном интернете
В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции
Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре
Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа
Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала
Vsemayki назвали футболки про «московское дело» незаконными. Объясняем, почему это не так
Компания наушает собственные правила
Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга
Следствие также интересовалось источниками финансирования телеканала
Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза
Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов
За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер»
Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования