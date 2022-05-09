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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»
«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“» Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях
«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»

«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»
Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях

Главное — сохранить компанию
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
Главное — сохранить компанию

Главное — сохранить компанию
Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно

«Услышали то, что хотели услышать»
«Услышали то, что хотели услышать» Как лидера группы «Курара» преследуют за пацифистское высказывание
«Услышали то, что хотели услышать»

«Услышали то, что хотели услышать»
Как лидера группы «Курара» преследуют за пацифистское высказывание

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества Кринж, свобода и политика на Ficbook.net
Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества

Это фанфик или жизнь: Цензура добралась даже до любительского фанатского творчества
Кринж, свобода и политика на Ficbook.net

«В проект привнесли политические смыслы»
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«В проект привнесли политические смыслы»

«В проект привнесли политические смыслы»
Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе» Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов

«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России
«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только
«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России

«Запрещенные» музыканты — об отмене концертов в России
Шевчук, Манижа, Anacondaz, Louna и не только

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?
Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

Кто такой Михаил Иосилевич, почему его могут посадить на 4,5 года и при чем тут Храм Летающего макаронного монстра?

9 мая 2022

По всей России задерживают пикетчиков, активистов и участников акции «Бессмертный полк»: известно о 30 таких случаях

Моргенштерн оспорил статус иноагента в суде
обновлено23 мая 2022

Моргенштерн оспорил статус иноагента в суде

Россия опустилась на 155-е место в индексе свободы прессы
Рейтинг
3 мая 2022

Россия опустилась на 155-е место в индексе свободы прессы

30 апреля 2022

Роскомнадзор блокировал сайты изданий из-за «формирования панических настроений»

Желто-синий вне закона
Желто-синий вне закона Как из-за цветов украинского флага задерживают людей и перекрашивают здания и законно ли это
Желто-синий вне закона

Желто-синий вне закона
Как из-за цветов украинского флага задерживают людей и перекрашивают здания и законно ли это

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
22 апреля 2022

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры
«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры Ее просили удалить статью The Village
«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры

«Это, если что, не донос какой-то»: пиар-менеджер петербургского филиала ГМИИ имени Пушкина уволилась из-за цензуры
Ее просили удалить статью The Village

Лидер «Тараканов!» рассказал о внезапной отмене выступления в октябрьском «Урганте»
4 апреля 2022

Лидер «Тараканов!» рассказал о внезапной отмене выступления в октябрьском «Урганте»

Из новой серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»
Кринж дня
24 марта 2022

Из новой серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»

Цифра дня
22 марта 2022

Сколько сайтов заблокировала Генпрокуратура с 24 февраля

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Как писать, если вы боитесь слова «*****» Ищем альтернативы в условиях цензуры
Как писать, если вы боитесь слова «*****»

Как писать, если вы боитесь слова «*****»
Ищем альтернативы в условиях цензуры

Сколько потеряла российская экономика из-за блокировки соцсетей
Цифра дня
19 марта 2022

Сколько потеряла российская экономика из-за блокировки соцсетей

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Что делать институциям и возможен ли компромисс?

11 ноября 2021

Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах

Предложение дня
27 октября 2021

Запретить мат в онлайн-кинотеатрах

15 октября 2021

«Мемориал» запустил подкаст об истории цензуры в России

5 февраля 2021

После запрета мата в соцсетях его стало только больше

обновлено30 декабря 2020

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ

29 сентября 2020

Роскомнадзор попросил Госдуму защитить россиян от цензуры на иностранных платформах

24 сентября 2020

TikTok признал, что удалил 500 роликов по запросу властей разных стран. Более половины — по требованию России

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето Вот их список
«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето

«Вышка» избавилась от десятка оппозиционных преподавателей — и это только за лето
Вот их список

Предложение дня
27 августа 2020

Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России

27 августа 2020

Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»

В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети

Сейчас проект закона находится на рассмотрении

В Госдуме хотят установить многомиллионные штрафы за отказ удалять информацию в Сети

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В поддержку журналистов

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)

Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)

Журналисты выступили против изменений редакционной политики

Редакция «Ведомостей» — о цензуре в издании (обновлено)

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Кремль не готов терпеть свободные «Ведомости» в преддверии поправок в Конституцию

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина и ссылаться на опросы «Левада-центра»

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Под нож попала статья Константина Сонина

Новый главред «Ведомостей» удалил с сайта критическую колонку о Сечине. Дважды

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе

Сайт решили заблокировать из-за уже удаленной страницы

Роскомнадзор запретил сайт Hip-hop.ru. Это один из старейших в России сайтов о рэпе

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

Пространству рекомендовали избегать опасных людей

«Агломерат» отказался принять у себя конференцию по правам человека «Правокон»

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

По задумке, в клипе должен был участвовать ОМОН. Вместо него пришли эшники

Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot про сопротивление власти

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

К такому выводу пришли эксперты «Агоры» и «Роскомсвободы»

Ограничивать свободу в интернете стали меньше, но жестче

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

И пропагандирует «философию воров в законе»

Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии. Она ставит под угрозу конституционный строй

Открытое письмо против цензуры в «Вышке»

Студенты и преподаватели требуют от администрации отказаться от новых ограничений

Открытое письмо против цензуры в «Вышке»

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»

«Яблоко» интересовалось, чувствует ли он ответственность перед фигурантами

Комиссия Мосгордумы не разрешила задать Собянину вопрос о «московском деле»

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций

За репутационный ущерб

«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций

Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»

Соловьев считает, что цензуры нет — «как это и прописано» действующим законом

Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»

«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети

Художник из Казани против закона об автономном интернете

«Суверенный Рунет»: Арт Льва Переулкова о цензуре в Сети

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции

Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

Ранее книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать ноябрьский выпуск журнала

Исторический музей отменил дискуссию журнала «Дилетант» из-за номера о пакте Молотова — Риббентропа

Vsemayki назвали футболки про «московское дело» незаконными. Объясняем, почему это не так

Компания наушает собственные правила

Vsemayki назвали футболки про «московское дело» незаконными. Объясняем, почему это не так

Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга

Следствие также интересовалось источниками финансирования телеканала

Наталью Синдееву вызвали на допрос из-за прямого эфира «Дождя» с митинга

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер»

Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования

За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер»

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