обновлено (17 июня 17:10)

Евгений Баженов, известный как BadComedian, и компания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на миллион рублей, рассказал «РБК» адвокат блогера Сергей Панченко. Он не сообщил условий, о которых договорились стороны. По его словам, документ процессуально оформят на судебном заседании 24 июня.

Обновлено (6 июня, 16:38)

Евгений Баженов рассказал TJ, что компания Kinodanz не пыталась связаться с ним, чтобы предложить мировое соглашение, несмотря на то, что у студии есть контакты его юристов.

9:49

Кинокомпания Kinodanz, которая ранее подала иск к кинокритику BadComedian (Евгению Баженову) на миллион рублей, заявила, что готова пойти на мировое соглашение и обсудить с ним условия.

Продюсер студии Евгений Мелентьев в разговоре с «Коммерсантом» объяснил, что в обзоре Баженова появились кадры из фильма «За гранью реальности» длиной около 20 минут, о чем блогер не договорился с компанией. Из-за этого, отметил он, у картины упали продажи на легальных ресурсах.

Кроме того, из-за обзора BadComedian несколько иностранных дистрибьюторов изменили условия контрактов, добавил Мелентьев. Продюсер считает, что ситуацию «вывернули в плоскость свободы слова», хотя претензии возникли только к нарушению авторских прав. Сумма иска, по его словам, формальна, а убытки Kinodanz намного превысили ее.

Мелентьев также рассказал, что Минкультуры выделило на производство ленты лишь 6 миллионов рублей — «менее 5 % от бюджета фильма».

Ранее в Kinodanz заявили, что Баженов нарушил допустимый объем цитирования видеоряда, хотя в российских законах нет таких норм. Ролик Баженова назвали «портящим репутацию», а также пригрозили ему «очень влиятельными людьми» из министерства культуры. В ведомстве при этом сообщили, что непричастны к иску и не станут вмешиваться в спор, пока этого не попросит сама студия.

В поддержку блогера выступили представители киноиндустрии, в том числе продюсер Александр Роднянский. Он назвал попытки заставить Баженова прекратить публиковать обзоры непрофессионализмом, трусостью и цензурой.

Источник: «Коммерсантъ»