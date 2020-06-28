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Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова
Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова И почему он не мог оставаться на сцене МХТ, но останется в истории театра
Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова

Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова
И почему он не мог оставаться на сцене МХТ, но останется в истории театра

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»

Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках
Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках От Электрозавода и Пречистенки до Ясной Поляны и Ярославля
Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках

Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках
От Электрозавода и Пречистенки до Ясной Поляны и Ярославля

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

18 театральных событий весны

18 театральных событий весныИ все, что вы могли пропустить из-за локдауна

18 театральных событий весны

18 театральных событий весны И все, что вы могли пропустить из-за локдауна

«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему
«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему
«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему

«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему

Что не так с «Копами в огне»
Что не так с «Копами в огне» И как изменилось наше отношение к образу полицейского
Что не так с «Копами в огне»

Что не так с «Копами в огне»
И как изменилось наше отношение к образу полицейского

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета
В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Читки пройдут с 5 по 12 сентября

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу
Читки пройдут с 5 по 12 сентября

«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»

Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит

«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»
Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит

Московские театры откроются 1 августа

Залы будут заполнены только наполовину

Московские театры откроются 1 августа
Залы будут заполнены только наполовину

«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии

После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки

«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии
После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром

С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром
С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным

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