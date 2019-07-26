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Новости

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

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Новости

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте Что теперь есть в магазине

Новости

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

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Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке» Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Новости

«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров

Ретейлер уже начал тестировать новый формат

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«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров Ретейлер уже начал тестировать новый формат

Новости

X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»

Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»

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X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около» Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»

Новости

«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ

Еще одна возможность бесконтактного шопинга

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«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ Еще одна возможность бесконтактного шопинга

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В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар

Устройство поможет и сотрудникам

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В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар Устройство поможет и сотрудникам

Новости

«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика

От обычных они отличаются черным цветом

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«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика От обычных они отличаются черным цветом

Новости

Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина

Но некоторые продолжают работать на полной мощности

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Новости

Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина Но некоторые продолжают работать на полной мощности

Новости

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед

Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром

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Новости

Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Ситуация
Опустели ли полки магазинов из-за коронавирусаУвеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
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Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Ситуация

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки

Новости

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

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«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута

Новости

«Перекресток» начал продавать пакеты из переработанного пластика

Они появились уже в четырех московских магазинах

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«Перекресток» начал продавать пакеты из переработанного пластика Они появились уже в четырех московских магазинах

Новости

«Перекресток» тестирует новый сервис по доставке продуктов — бесплатно и всего за час

Пока приложение работает в двух районах Москвы

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«Перекресток» тестирует новый сервис по доставке продуктов — бесплатно и всего за час Пока приложение работает в двух районах Москвы

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Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»

Посылки будут хранить на кассах или в постаматах

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Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» Посылки будут хранить на кассах или в постаматах

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«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла»

Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды

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«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла» Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды

Новости

К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза

X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»

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Новости

К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»

Фреш-арена и еда навынос: Как выглядит новая «Пятерочка» с приличным дизайном
Новое
Фреш-арена и еда навынос: Как выглядит новая «Пятерочка» с приличным дизайномПервый магазин в духе «Вкусвилла», по формату которого обновят все точки
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Фреш-арена и еда навынос: Как выглядит новая «Пятерочка» с приличным дизайном
Новое

Фреш-арена и еда навынос: Как выглядит новая «Пятерочка» с приличным дизайном Первый магазин в духе «Вкусвилла», по формату которого обновят все точки

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент
Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее
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Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка»
Менеджмент

Покупатель не пройдет: Как устроен даркстор «Перекрестка» Новый формат склада-супермаркета, который поможет собирать заказы быстрее

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Менеджмент
Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банкиКуда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий
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Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки
Менеджмент

Допьете — не выбрасывайте: Зачем супермаркеты собирают бутылки и банки Куда отправляется собранное сырье и можно ли получить скидку за пластик и алюминий

Новости

«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы

Послушайте эти шесть песен прямо сейчас

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«Огуречный вайб»: «Перекресток» выпустил музыкальный альбом и клип про огурцы Послушайте эти шесть песен прямо сейчас

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