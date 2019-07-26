Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте Что теперь есть в магазине
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке» Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров Ретейлер уже начал тестировать новый формат
X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около»
Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»
X5 Retail Group запустила агрегатор сервисов экспресс-доставки «Около» Им уже пользуются «Перекресток» и «Пятерочка»
«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ
Еще одна возможность бесконтактного шопинга
«Перекресток» и «Пятерочка» тестируют продуктоматы, из которых можно забрать готовый заказ Еще одна возможность бесконтактного шопинга
В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар
Устройство поможет и сотрудникам
В «Пятерочке» и «Перекрестке» установили умный планшет. Он помогает выбрать вино и найти товар Устройство поможет и сотрудникам
«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика
От обычных они отличаются черным цветом
«Перекресток» перейдет на корзины для покупок из переработанного пластика От обычных они отличаются черным цветом
Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина
Но некоторые продолжают работать на полной мощности
Продуктовые магазины сократили режим работы на время карантина Но некоторые продолжают работать на полной мощности
Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед
Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром
Россияне закупили продуктов на 3,5 месяца вперед Запаслись консервами, полуфабрикатами и сахаром
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» начал продавать пакеты из переработанного пластика
Они появились уже в четырех московских магазинах
«Перекресток» начал продавать пакеты из переработанного пластика Они появились уже в четырех московских магазинах
«Перекресток» тестирует новый сервис по доставке продуктов — бесплатно и всего за час
Пока приложение работает в двух районах Москвы
«Перекресток» тестирует новый сервис по доставке продуктов — бесплатно и всего за час Пока приложение работает в двух районах Москвы
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели»
Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
Заказы AliExpress теперь можно забрать в «Пятерочке», «Перекрестке» и «Карусели» Посылки будут хранить на кассах или в постаматах
«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла»
Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды
«Перекресток» начал продавать продукцию «Вкусвилла» Сейчас в онлайн-магазине Perekrestok.ru представлены 50 товаров бренда здоровой еды
К 2022 году число гипермаркетов «Карусель» сократят более чем в два раза
X5 Retail Group переделает треть магазинов в супермаркеты «Перекресток»