Нам сложно говорить о том, что именно из-за сообщений о коронавирусе увеличился спрос на курьеров и доставку товаров на дом. Рост «Самоката» по объему заказов сейчас составляет около 30 %: мы продолжаем подключать новые территории, наращиваем ассортимент и инвестируем в маркетинг.

Спрос на товары первой необходимости не сильно изменился, как и топ-лист самых популярных товаров. Так, например, у нас традиционно ближе к выходным вырастает спрос на мучное, макароны и крупы. Из того, что мы отметили по реакции наших пользователей на первые сообщения о коронавирусе: еще в середине февраля были распроданы все медицинские маски для лица, а найти новую партию товара для закупки сейчас очень сложно.

Мы внимательно относимся к безопасности наших курьеров и покупателей, особенно в сегодняшней ситуации. Мы усилили контроль качества продукции и работаем только с проверенными поставщиками. С другой стороны, стараемся защитить наших сотрудников, поэтому уже провели инструктаж для персонала дарксторов и бэкофиса. В конце прошлой недели мы провели акцию с доставкой фруктов для студентов-медиков в Санкт-Петербурге. Для нас очень важно было поддержать ребят, оказавшихся в изоляции. И в то же время мы не готовы были рисковать людьми или создавать опасную для них ситуацию. Нам удалось договориться с администрацией ВУЗа и эпидемиологами о том, что они примут фрукты самостоятельно. И это был первый случай, когда «Самокат» доставил заказ без участия курьеров, безопасно и в рамках действующих правил.