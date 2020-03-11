Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
По всему миру коронавирус вынуждает людей опустошать полки супермаркетов, потребительская паника уже охватила Европу, Азию, Америку и Австралию. Так, в США спрос на гигиенические маски вырос на 221 %, на медицинские респираторы — на 428 %, на санитайзеры — на 20 %. Но больше всего американцев решило запастись овсяным молоком — спрос на него подскочил на 441 %. Австралийцы покупают особенно много туалетной бумаги, а в одном супермаркете в Сиднее полицейским из-за ажиотажа даже пришлось оцепить ряды, где она продается. Японцы туалетной бумагой не только закупаются, но и крадут рулоны из уборных в кафе. В Великобритании некоторые сети отпускают не более двух флаконов дезинфицирующего средства в руки, чтобы предотвратить дефицит. Мы решили узнать, повлиял ли коронавирус на покупки россиян, и стали ли люди больше пользоваться сервисами доставки, чтобы не ходить по магазинам.
«Ашан»
Есть незначительный прогресс продаж в 5 % на консервы и на дезинфицирующие средства в 6 %, если сравнивать недели с 3 февраля по 16 февраля и с 17 февраля по 1 марта. Но речи об ажиотаже нет. В спросе на другие товары длительного хранения больших изменений не наблюдаем.
X5 Retail Group
«Пятерочка», «Перекресток»
Мы не наблюдаем заметного изменения спроса на пищевые продукты длительного хранения. В свою очередь, традиционные праздники, например Масленица и 23 Февраля, стимулировали востребованность яиц, молока, готовой кулинарии и так далее. Если говорить о спросе на онлайн-покупки продуктов, то на рост числа заказов как в зимний период, так и в течение года влияет множество факторов, в том числе погода, ситуация на дорогах. Определить точное влияние каждого фактора проблематично, так как помимо внешних условий спрос может быть простимулирован действиями компании.
«ВкусВилл»
Никакого ажиотажа вокруг продуктов с долгим сроком хранения нет. Заметного роста числа доставок тоже нет.
«Магнит»
Мы не фиксируем рост спроса на товары с длительными сроками хранения. Традиционно популярность некоторых категорий возрастает в преддверии и во время гендерных праздников, Масленицы, но в целом спрос находится в нормальной зоне, ажиотажа нет.
Delivery Club
Спрос на доставку в 2020 году растет, но мы связываем это с изменением модели поведения потребителей, быстрыми темпами развития самого сервиса, сезонностью и большим количеством праздничных дней в первом квартале. Нетипичных факторов, влияющих на рынок, мы на текущий момент не видим.
Логистические компании и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. Контакт курьеров с заболевшими, находящимися в медицинских учреждениях, невозможен в силу введенного учреждениями режима. Мы внимательно следим за развитием ситуации.
Сервис доставки продуктов «Самокат»
Вячеслав Бочаров
Нам сложно говорить о том, что именно из-за сообщений о коронавирусе увеличился спрос на курьеров и доставку товаров на дом. Рост «Самоката» по объему заказов сейчас составляет около 30 %: мы продолжаем подключать новые территории, наращиваем ассортимент и инвестируем в маркетинг.
Спрос на товары первой необходимости не сильно изменился, как и топ-лист самых популярных товаров. Так, например, у нас традиционно ближе к выходным вырастает спрос на мучное, макароны и крупы. Из того, что мы отметили по реакции наших пользователей на первые сообщения о коронавирусе: еще в середине февраля были распроданы все медицинские маски для лица, а найти новую партию товара для закупки сейчас очень сложно.
Мы внимательно относимся к безопасности наших курьеров и покупателей, особенно в сегодняшней ситуации. Мы усилили контроль качества продукции и работаем только с проверенными поставщиками. С другой стороны, стараемся защитить наших сотрудников, поэтому уже провели инструктаж для персонала дарксторов и бэкофиса. В конце прошлой недели мы провели акцию с доставкой фруктов для студентов-медиков в Санкт-Петербурге. Для нас очень важно было поддержать ребят, оказавшихся в изоляции. И в то же время мы не готовы были рисковать людьми или создавать опасную для них ситуацию. Нам удалось договориться с администрацией ВУЗа и эпидемиологами о том, что они примут фрукты самостоятельно. И это был первый случай, когда «Самокат» доставил заказ без участия курьеров, безопасно и в рамках действующих правил.
обложка: Анна Михеева