Онлайн-ретейлер Lamoda откроет 500 пунктов выдачи заказов в магазинах сети «Пятерочка». Этот проект входит в стратегию партнерства Lamoda Group с холдингом X5 Retail Group, который владеет продуктовой сетью.



В этом году запустят 50 тестовых пунктов с возможностью примерять товары. Пространства оснастят игровыми зонами для детей. Оплатить покупки можно будет наличными, банковской картой или оформить рассрочку.

В дальнейшем сотрудничество холдингов расширится. Товары Lamoda начнут доставлять в партнерские пункты выдачи Ozon и аптечных операторов. В свою очередь, Ozon и другие ретейлеры смогут воспользоваться пространствами Lamoda для обслуживания своих клиентов.