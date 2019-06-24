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Новости24 июня 2019

В магазинах «Пятерочка» появятся 500 пунктов выдачи заказов Lamoda Партнерский проект реализуют до конца 2020 года

РедакторЮлия Онодэра

Онлайн-ретейлер Lamoda откроет 500 пунктов выдачи заказов в магазинах сети «Пятерочка». Этот проект входит в стратегию партнерства Lamoda Group с холдингом X5 Retail Group, который владеет продуктовой сетью.

В этом году запустят 50 тестовых пунктов с возможностью примерять товары. Пространства оснастят игровыми зонами для детей. Оплатить покупки можно будет наличными, банковской картой или оформить рассрочку.

В дальнейшем сотрудничество холдингов расширится. Товары Lamoda начнут доставлять в партнерские пункты выдачи Ozon и аптечных операторов. В свою очередь, Ozon и другие ретейлеры смогут воспользоваться пространствами Lamoda для обслуживания своих клиентов.

Источник: пресс-служба X5 Retail Group

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