Юля Ельцова
На сайте с 26 августа 2015
Личный опыт
Моя дочь заболела менингитом и потеряла слухОльга Савельева — о том, как победить смертельную болезнь и не сдаваться ни при каких обстоятельствах
Личный опыт
Моя дочь заболела менингитом и потеряла слух Ольга Савельева — о том, как победить смертельную болезнь и не сдаваться ни при каких обстоятельствах
Косметика
10 распространенных ошибок в макияже И советы визажиста, как их не допустить
Карьера
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнствеВ новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
Карьера
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
Детский вопрос
Нужно ли давать детям витамины?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Дизайн-хак
Из чего состоит правильный дизайн-проектИнструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
Дизайн-хак
Из чего состоит правильный дизайн-проект Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
Дети
Отрывок из книги «От динозавра до компота»Политехнический музей отвечает на многочисленные детские «почему»
Дети
Отрывок из книги «От динозавра до компота» Политехнический музей отвечает на многочисленные детские «почему»
Личный опыт
Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в InstagramАнна Любимова, которая одна воспитывает сына и живет без стабильного заработка, рассказала, как ей удается растить ребенка счастливым и не унывать самой
Личный опыт
Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram Анна Любимова, которая одна воспитывает сына и живет без стабильного заработка, рассказала, как ей удается растить ребенка счастливым и не унывать самой
Личный опыт
«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой»История семьи, которая не умеет сидеть на месте
Личный опыт
«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой» История семьи, которая не умеет сидеть на месте
Дом
5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживатьКрасивые и неприхотливые комнатные цветки
Дом
5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживать Красивые и неприхотливые комнатные цветки
Дом
Как оборудовать домашний офис в гостинойПять способов создать полноценное рабочее пространство, которое не испортит интерьер
Дом
Как оборудовать домашний офис в гостиной Пять способов создать полноценное рабочее пространство, которое не испортит интерьер
Как ты живешь
Архитектор и режиссер — о своей квартире и новой жизни старых вещейЖилое пространство творческой пары, наполненное предметами старины и элементами декора, созданными самостоятельно
Как ты живешь
Архитектор и режиссер — о своей квартире и новой жизни старых вещей Жилое пространство творческой пары, наполненное предметами старины и элементами декора, созданными самостоятельно
Косметика
12 недорогих, но достойных средств для макияжа и маникюраВизажисты и мастер по маникюру — о любимой бюджетной косметике, которая не уступает по качеству дорогим маркам
Косметика
12 недорогих, но достойных средств для макияжа и маникюра Визажисты и мастер по маникюру — о любимой бюджетной косметике, которая не уступает по качеству дорогим маркам
Дом
Хуже потопа: 5 ошибок, которые испортят ремонтМнимая экономия, бездарная трата времени и невнимание к главному — эксперт разбирает основные проблемы тех, кто делает ремонт
Дом
Хуже потопа: 5 ошибок, которые испортят ремонт Мнимая экономия, бездарная трата времени и невнимание к главному — эксперт разбирает основные проблемы тех, кто делает ремонт
Гид The Village
Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание От посуды до диванов — что покупать у отечественных дизайнеров
Гид The Village
Российские производители мебели и декора, на которых стоит обратить внимание От посуды до диванов — что покупать у отечественных дизайнеров
Гид The Village
Как наладить здоровый сон ребенкаЭксперты объясняют, почему дети плохо спят по ночам и как это исправить
Гид The Village
Как наладить здоровый сон ребенка Эксперты объясняют, почему дети плохо спят по ночам и как это исправить
Вещи для дома
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 годаКомпания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
Вещи для дома
Мебель и вещи для дома в главном цвете 2017 года Компания Pantone назначила главным цветом наступившего года Greenery — цвет свежей зелени. Отличный повод добавить природы в свой интерьер
Косметика
Как защитить кожу лица зимой? Правильный зимний уход и спасение кожи от холода и ветра
Гид The Village
Лучшие квартиры 2016 годаКрошечные или просторные, в стиле лофт или образцы скандинавского дизайна, с элементами советского быта или суперсовременные — вспоминаем самые интересные выпуски рубрики «Квартира недели»
Гид The Village
Лучшие квартиры 2016 года Крошечные или просторные, в стиле лофт или образцы скандинавского дизайна, с элементами советского быта или суперсовременные — вспоминаем самые интересные выпуски рубрики «Квартира недели»
Здоровье
Как оставаться в форме на праздникахВместе со специалистом по питанию ищем ответ на сложный предновогодний вопрос
Здоровье
Как оставаться в форме на праздниках Вместе со специалистом по питанию ищем ответ на сложный предновогодний вопрос
Квартира недели
Загородная квартира с необычными дизайнерскими идеямиПросторная квартира для семейной пары в Подмосковье
Квартира недели