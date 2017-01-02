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ЮЕ

Юля Ельцова

На сайте с 26 августа 2015

Комментарии7
Темы0
Посты276
Коротко0
Моя дочь заболела менингитом и потеряла слух
Личный опыт
Моя дочь заболела менингитом и потеряла слухОльга Савельева — о том, как победить смертельную болезнь и не сдаваться ни при каких обстоятельствах
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Моя дочь заболела менингитом и потеряла слух
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Моя дочь заболела менингитом и потеряла слух Ольга Савельева — о том, как победить смертельную болезнь и не сдаваться ни при каких обстоятельствах

10 распространенных ошибок в макияже
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10 распространенных ошибок в макияжеИ советы визажиста, как их не допустить
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10 распространенных ошибок в макияже
Косметика

10 распространенных ошибок в макияже И советы визажиста, как их не допустить

«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
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«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнствеВ новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
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«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
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«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру

Нужно ли давать детям витамины?
Детский вопрос
Нужно ли давать детям витамины?Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Нужно ли давать детям витамины?
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Нужно ли давать детям витамины? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Из чего состоит правильный дизайн-проект
Дизайн-хак
Из чего состоит правильный дизайн-проектИнструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера
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Из чего состоит правильный дизайн-проект
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Из чего состоит правильный дизайн-проект Инструкция для тех, кто начинает ремонт и решил обратиться к дизайнеру интерьера

Отрывок из книги «От динозавра до компота»
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Отрывок из книги «От динозавра до компота»
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Отрывок из книги «От динозавра до компота» Политехнический музей отвечает на многочисленные детские «почему»

Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram
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Одинокая мама — о том, как жить без денег и вести позитивный блог в Instagram
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«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой»
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«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой»История семьи, которая не умеет сидеть на месте
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«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой»
Личный опыт

«Мы проехали на машине 7 800 километров с годовалой дочкой и собакой» История семьи, которая не умеет сидеть на месте

5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживать
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5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживатьКрасивые и неприхотливые комнатные цветки
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5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживать
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5 домашних растений, за которыми почти не нужно ухаживать Красивые и неприхотливые комнатные цветки

Как оборудовать домашний офис в гостиной
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Как оборудовать домашний офис в гостинойПять способов создать полноценное рабочее пространство, которое не испортит интерьер
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Как оборудовать домашний офис в гостиной
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Архитектор и режиссер — о своей квартире и новой жизни старых вещей
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Архитектор и режиссер — о своей квартире и новой жизни старых вещейЖилое пространство творческой пары, наполненное предметами старины и элементами декора, созданными самостоятельно
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Архитектор и режиссер — о своей квартире и новой жизни старых вещей
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12 недорогих, но достойных средств для макияжа и маникюра Визажисты и мастер по маникюру — о любимой бюджетной косметике, которая не уступает по качеству дорогим маркам

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Хуже потопа: 5 ошибок, которые испортят ремонт Мнимая экономия, бездарная трата времени и невнимание к главному — эксперт разбирает основные проблемы тех, кто делает ремонт

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Загородная квартира с необычными дизайнерскими идеями
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Загородная квартира с необычными дизайнерскими идеями
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