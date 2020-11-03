Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Самые перспективные сферы для построения карьеры, по мнению россиян
Половина опрошенных считает, что будущее за ИТ
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере
Старшеклассникам и студентам расскажут, как определиться со специальностью и куда пойти работать
Райффайзенбанк открыл набор на оплачиваемую стажировку по мобильной разработке
На ней подготовят программистов, которые смогут получить работу в компании
«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи И познакомиться с людьми, которые помогут в карьере
Кто занимается фрилансом в России
В качестве основного заработка фриланс указали 52 % опрошенных
Сколько компаний проводят стажировки для студентов и молодых специалистов
Больше всего стажеров берут в сфере IT
Сколько россиян работают как неформально занятые
Больше всего неформально занятых в республиках Северного Кавказа
Регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы
В 34 регионах показатели ниже, чем в среднем по стране
Сколько женщин считают, что их карьерный рост ограничен барьерами
С каждым годом респонденты все больше говорят о неравенстве между мужчинами и женщинами в вопросах карьеры
«Ведомости»: ВЦИОМ провел опрос о профсоюзе Навального, но решил не публиковать результаты
Согласно опубликованной части опроса, россияне поддержали появление профсоюзов, которые реально помогали бы работникам
Во всех московских МФЦ появятся центры занятости населения
К концу лета они появятся во всех столичных офисах «Мои документы»
«Я не мог уйти с плохой работы» Люди, которые долго не решались, но все же уволились, делятся своими историями
«Я сделал карьеру без диплома» Люди, не получившие высшее образование, — о поиске работы, повышении и желании учиться
Самые подходящие для путешественников профессии
Большинство опрошенных назвали подходящей профессию тревел-блогера
Сколько работодателей планируют сократить штат в 2019 году
О расширении задумываются только 18 %
«Я молод и зарабатываю много денег» Люди, которые к 25 годам получают больше 150 тысяч рублей, — о выборе профессии, карьере и лучших годах жизни за работой
Как россияне оценивают карьерные возможности в своих городах
Наиболее высоко свои возможности оценили москвичи
Как кризис повлиял на карьеры миллениалов
Для большинства опрошенных кризис стал стимулом к развитию
Завтра на ВДНХ пройдет день профориентации и карьеры
На форуме студентам помогут составить резюме и дадут практические советы по трудоустройству
Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»
Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе
Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn Редактор The Village оценивает новую социальную сеть от Роструда Skillsnet
Люди, которые ненавидят свою работу «Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»
«Как я вырос до начальника» Люди, которые сделали карьеру в одной компании, начав с самых низких позиций, рассказывают, как им это удалось
Как устроены коворкинги для мам Рассказываем, куда пойти с ребенком, чтобы доделать срочный проект или провести переговоры с клиентами
Как Катя Кириллова организует крупнейшие городские события и воспитывает сына Управляющий партнер Euroshow Moscow — о предательстве компаньона, новом старте и рождении ребенка
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В Ельцин Центре пройдет лекция Алены Владимирской о карьере
Эксперт в отрасли рекрутинга и HR расскажет о перспективных отраслях и борьбе с «профессиональным выгоранием»
Как быть, если вас заставляют делать чужую работу? Эксперты рассказывают, как реагировать на просьбы начальства сделать то, что не входит в ваши обязанности
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В каких компаниях хотят работать российские студенты
Наибольшей популярностью у российской молодёжи по-прежнему пользуются Google и «Газпром»
Сколько россиян ежегодно меняют работу
В трёх случаях из четырёх вместе с должностью меняют и само место трудоустройства