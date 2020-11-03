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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Спецпроект
Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village
Спецпроект

Школа карьеры: Разбираем уроки читателей The Village

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Как построить карьеру в научной сфере
Спецпроект
Как построить карьеру в научной сфере От учебы и практики до работы в научно-исследовательском институте
Как построить карьеру в научной сфере
Спецпроект

Как построить карьеру в научной сфере
От учебы и практики до работы в научно-исследовательском институте

Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Спецпроект
Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы
Спецпроект

Менять профессию — нормально. Рассказываем, как принять решение о поиске новой работы

Кто такие слэш-люди
Спецпроект
Кто такие слэш-люди Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий
Кто такие слэш-люди
Спецпроект

Кто такие слэш-люди
Певица Ella и блогер Лиза Гусевская — о том, как они совмещают несколько профессий

Как представители нового поколения ищут себя и достигают успеха
Спецпроект
Как представители нового поколения ищут себя и достигают успеха И как им в этом помогает смена образов
Как представители нового поколения ищут себя и достигают успеха
Спецпроект

Как представители нового поколения ищут себя и достигают успеха
И как им в этом помогает смена образов

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект
От Северного Ледовитого океана до пустыни: Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке
От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Спецпроект

От Северного Ледовитого океана до пустыни:
Как российские специалисты живут и работают в Арктике и на Ближнем Востоке

Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект
От владельца ларька до карьерного потолка Найди свое место в ритейле
От владельца ларька до карьерного потолка
Спецпроект

От владельца ларька до карьерного потолка
Найди свое место в ритейле

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Как построить успешную карьеру
Промо
Как построить успешную карьеру И где искать наставников, стажировки и гранты
Как построить успешную карьеру
Промо

Как построить успешную карьеру
И где искать наставников, стажировки и гранты

Опрос
3 ноября 2020

Какие города россияне считают лучшими для карьеры на удаленке

Дресс-код, мат и борода: Будни атомщиков
Спецпроект
Дресс-код, мат и борода: Будни атомщиков Глазами наших ровесников
Дресс-код, мат и борода: Будни атомщиков
Спецпроект

Дресс-код, мат и борода: Будни атомщиков
Глазами наших ровесников

Самые перспективные сферы для построения карьеры, по мнению россиян

Половина опрошенных считает, что будущее за ИТ

Самые перспективные сферы для построения карьеры, по мнению россиян

Лучшие работодатели, по мнению российских студентов

«Яндекс» подвинул Google с первого места

Лучшие работодатели, по мнению российских студентов

«Я не учусь и не работаю»
«Я не учусь и не работаю» Как и на что живут люди, которые отказались от карьеры
«Я не учусь и не работаю»

«Я не учусь и не работаю»
Как и на что живут люди, которые отказались от карьеры

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

Старшеклассникам и студентам расскажут, как определиться со специальностью и куда пойти работать

На ВДНХ пройдет выставка о профориентации и карьере

Райффайзенбанк открыл набор на оплачиваемую стажировку по мобильной разработке

На ней подготовят программистов, которые смогут получить работу в компании

Райффайзенбанк открыл набор на оплачиваемую стажировку по мобильной разработке

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу И как эксперты рынка оценивают их ожидания
Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
СПЕЦПРОЕКТ

Глобальная миссия и свободный график: Как миллениалы выбирают работу
И как эксперты рынка оценивают их ожидания

Из космонавтов в программисты: Как все захотели научиться кодить
ПРОМО
Из космонавтов в программисты: Как все захотели научиться кодить И на сколько в год растет зарплата в IT-отрасли
Из космонавтов в программисты: Как все захотели научиться кодить
ПРОМО

Из космонавтов в программисты: Как все захотели научиться кодить
И на сколько в год растет зарплата в IT-отрасли

«Я стал начальником еще во время учебы»
«Я стал начальником еще во время учебы» Быстрый рост, множество задач и недоверие подчиненных
«Я стал начальником еще во время учебы»

«Я стал начальником еще во время учебы»
Быстрый рост, множество задач и недоверие подчиненных

«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи
«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи И познакомиться с людьми, которые помогут в карьере
«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи

«Вы приняты!»: Как наладить полезные связи
И познакомиться с людьми, которые помогут в карьере

Сколько платят в Москве
ПРОМО
Сколько платят в Москве И что такое сопровождаемое трудоустройство
Сколько платят в Москве
ПРОМО

Сколько платят в Москве
И что такое сопровождаемое трудоустройство

Кто занимается фрилансом в России

В качестве основного заработка фриланс указали 52 % опрошенных

Кто занимается фрилансом в России

Сколько компаний проводят стажировки для студентов и молодых специалистов

Больше всего стажеров берут в сфере IT

Сколько компаний проводят стажировки для студентов и молодых специалистов

Сколько россиян работают как неформально занятые

Больше всего неформально занятых в республиках Северного Кавказа

Сколько россиян работают как неформально занятые

Главные требования россиян к работе мечты

Больше всего опрошенные ценят стабильность

Главные требования россиян к работе мечты

Регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы

В 34 регионах показатели ниже, чем в среднем по стране

Регионы России с самым высоким и низким уровнем безработицы

На Кузнецком Мосту откроется коворкинг «Ключ»

Новая площадка откроется в мае

На Кузнецком Мосту откроется коворкинг «Ключ»

Сколько женщин считают, что их карьерный рост ограничен барьерами

С каждым годом респонденты все больше говорят о неравенстве между мужчинами и женщинами в вопросах карьеры

Сколько женщин считают, что их карьерный рост ограничен барьерами

«Ведомости»: ВЦИОМ провел опрос о профсоюзе Навального, но решил не публиковать результаты

Согласно опубликованной части опроса, россияне поддержали появление профсоюзов, которые реально помогали бы работникам

«Ведомости»: ВЦИОМ провел опрос о профсоюзе Навального, но решил не публиковать результаты

Во всех московских МФЦ появятся центры занятости населения

К концу лета они появятся во всех столичных офисах «Мои документы»

Во всех московских МФЦ появятся центры занятости населения

«Я не мог уйти с плохой работы»
«Я не мог уйти с плохой работы» Люди, которые долго не решались, но все же уволились, делятся своими историями
«Я не мог уйти с плохой работы»

«Я не мог уйти с плохой работы»
Люди, которые долго не решались, но все же уволились, делятся своими историями

«Я сделал карьеру без диплома»
«Я сделал карьеру без диплома» Люди, не получившие высшее образование, — о поиске работы, повышении и желании учиться
«Я сделал карьеру без диплома»

«Я сделал карьеру без диплома»
Люди, не получившие высшее образование, — о поиске работы, повышении и желании учиться

Лучшие работодатели, по версии российских студентов

На первом месте оказался Google

Лучшие работодатели, по версии российских студентов

Какие профессии исчезнут быстрее всего

Эксперты упомянули бухгалтеров, водителей и кассиров

Какие профессии исчезнут быстрее всего

Самые подходящие для путешественников профессии

Большинство опрошенных назвали подходящей профессию тревел-блогера

Самые подходящие для путешественников профессии

Сколько работодателей планируют сократить штат в 2019 году

О расширении задумываются только 18 %

Сколько работодателей планируют сократить штат в 2019 году

«Я молод и зарабатываю много денег»
«Я молод и зарабатываю много денег» Люди, которые к 25 годам получают больше 150 тысяч рублей, — о выборе профессии, карьере и лучших годах жизни за работой
«Я молод и зарабатываю много денег»

«Я молод и зарабатываю много денег»
Люди, которые к 25 годам получают больше 150 тысяч рублей, — о выборе профессии, карьере и лучших годах жизни за работой

Как россияне оценивают карьерные возможности в своих городах

Наиболее высоко свои возможности оценили москвичи

Как россияне оценивают карьерные возможности в своих городах

Как кризис повлиял на карьеры миллениалов

Для большинства опрошенных кризис стал стимулом к развитию

Как кризис повлиял на карьеры миллениалов

Завтра на ВДНХ пройдет день профориентации и карьеры

На форуме студентам помогут составить резюме и дадут практические советы по трудоустройству

Завтра на ВДНХ пройдет день профориентации и карьеры

Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»

Специалисты помогут найти работу, попасть на собеседование и улучшить отношения в коллективе

Онлайн-консультант по карьерным вопросам от «Антирабства»

Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn
Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn Редактор The Village оценивает новую социальную сеть от Роструда Skillsnet
Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn

Стоит ли регистрироваться в русском аналоге LinkedIn
Редактор The Village оценивает новую социальную сеть от Роструда Skillsnet

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу
«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

«Как я вырос до начальника»
«Как я вырос до начальника» Люди, которые сделали карьеру в одной компании, начав с самых низких позиций, рассказывают, как им это удалось
«Как я вырос до начальника»

«Как я вырос до начальника»
Люди, которые сделали карьеру в одной компании, начав с самых низких позиций, рассказывают, как им это удалось

Как устроены коворкинги для мам
Как устроены коворкинги для мам Рассказываем, куда пойти с ребенком, чтобы доделать срочный проект или провести переговоры с клиентами
Как устроены коворкинги для мам

Как устроены коворкинги для мам
Рассказываем, куда пойти с ребенком, чтобы доделать срочный проект или провести переговоры с клиентами

Как Катя Кириллова организует крупнейшие городские события и воспитывает сына
Как Катя Кириллова организует крупнейшие городские события и воспитывает сына Управляющий партнер Euroshow Moscow — о предательстве компаньона, новом старте и рождении ребенка
Как Катя Кириллова организует крупнейшие городские события и воспитывает сына

Как Катя Кириллова организует крупнейшие городские события и воспитывает сына
Управляющий партнер Euroshow Moscow — о предательстве компаньона, новом старте и рождении ребенка

«Сына я чуть ли не из роддома принесла в офис»: Ульяна Юрьева — о брауни, ярмарках и детях
«Сына я чуть ли не из роддома принесла в офис»: Ульяна Юрьева — о брауни, ярмарках и детях The Village рассказывает о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
«Сына я чуть ли не из роддома принесла в офис»: Ульяна Юрьева — о брауни, ярмарках и детях

«Сына я чуть ли не из роддома принесла в офис»: Ульяна Юрьева — о брауни, ярмарках и детях
The Village рассказывает о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру

Помогают ли карьерные консультанты найти работу?
Помогают ли карьерные консультанты найти работу? Горожане рассказали The Village о своем опыте общения со специалистами, обещающими перезапустить карьеру
Помогают ли карьерные консультанты найти работу?

Помогают ли карьерные консультанты найти работу?
Горожане рассказали The Village о своем опыте общения со специалистами, обещающими перезапустить карьеру

В Ельцин Центре пройдет лекция Алены Владимирской о карьере

Эксперт в отрасли рекрутинга и HR расскажет о перспективных отраслях и борьбе с «профессиональным выгоранием»

В Ельцин Центре пройдет лекция Алены Владимирской о карьере

Как быть, если вас заставляют делать чужую работу?
Как быть, если вас заставляют делать чужую работу? Эксперты рассказывают, как реагировать на просьбы начальства сделать то, что не входит в ваши обязанности
Как быть, если вас заставляют делать чужую работу?

Как быть, если вас заставляют делать чужую работу?
Эксперты рассказывают, как реагировать на просьбы начальства сделать то, что не входит в ваши обязанности

«Самое сложное — уходить от ребенка на работу»: Катя Осовцова — о том, как вести бизнес и быть мамой
«Самое сложное — уходить от ребенка на работу»: Катя Осовцова — о том, как вести бизнес и быть мамой В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
«Самое сложное — уходить от ребенка на работу»: Катя Осовцова — о том, как вести бизнес и быть мамой

«Самое сложное — уходить от ребенка на работу»: Катя Осовцова — о том, как вести бизнес и быть мамой
В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру

«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру
«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве

«Мне очень помогает то, что я социофоб»: Дизайнер Карина Кино — о бизнесе, творчестве и материнстве
В новой рубрике рассказываем о молодых мамах, которые совмещают семью и карьеру

В каких компаниях хотят работать российские студенты

Наибольшей популярностью у российской молодёжи по-прежнему пользуются Google и «Газпром»

В каких компаниях хотят работать российские студенты

Сколько россиян ежегодно меняют работу

В трёх случаях из четырёх вместе с должностью меняют и само место трудоустройства

Сколько россиян ежегодно меняют работу

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности
The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Самые привлекательные работодатели России

Пальма первенства вновь досталась «Газпрому»

Самые привлекательные работодатели России

В какой компании лучше начинать карьеру
В какой компании лучше начинать карьеру The Village узнал у представителей разных компаний, где лучше начинать работать — в большой корпорации или небольшой фирме
В какой компании лучше начинать карьеру

В какой компании лучше начинать карьеру
The Village узнал у представителей разных компаний, где лучше начинать работать — в большой корпорации или небольшой фирме

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ