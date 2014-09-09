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Таня Симакова

На сайте с 16 сентября 2020

Посты15
Коротко0
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек
«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

«Цикорий»: Как живет центр современного искусства в городе на 100 тысяч человек

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики» Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons

Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День первый — Армен Арамян в Котельниках
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День первый — Армен Арамян в Котельниках «Жить нужно так, как хотим мы»
Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День первый — Армен Арамян в Котельниках

Как гуляют арестованные редакторы DOXA. День первый — Армен Арамян в Котельниках
«Жить нужно так, как хотим мы»

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского» Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города
Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»

Гуляем с Гудковым по окрестностям «Олимпийского»
Говорим об аскезе, сплетнях, музыкальных крашах и реставрации города

Что такое фемпоэзия
Что такое фемпоэзия И почему это самое интересное, что происходит сейчас в российской литературе
Что такое фемпоэзия

Что такое фемпоэзия
И почему это самое интересное, что происходит сейчас в российской литературе

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»
Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V» Все, что вы хотели спросить о российской вакцине от COVID-19
Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»

Антитела под елочку: Как я прививалась «Cпутником V»
Все, что вы хотели спросить о российской вакцине от COVID-19

Mirele — об эмоциональной независимости, умении делегировать и новом альбоме
Mirele — об эмоциональной независимости, умении делегировать и новом альбоме Большое интервью с Евой Гурари
Mirele — об эмоциональной независимости, умении делегировать и новом альбоме

Mirele — об эмоциональной независимости, умении делегировать и новом альбоме
Большое интервью с Евой Гурари

«Я искала творческого развития, а попала в секту на девять лет»
«Я искала творческого развития, а попала в секту на девять лет» И смогла выбраться
«Я искала творческого развития, а попала в секту на девять лет»

«Я искала творческого развития, а попала в секту на девять лет»
И смогла выбраться

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского Неизвестные кадры классика фотографии
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Неизвестные кадры классика фотографии

Мурино: Город, в котором молодые люди падают из окон

Мурино: Город, в котором молодые люди падают из окон

Мурино: Город, в котором молодые люди падают из окон

Мурино: Город, в котором молодые люди падают из окон

Кто и зачем спасает кроликов в Серебряном бору
Кто и зачем спасает кроликов в Серебряном бору И почему дирекция парка против
Кто и зачем спасает кроликов в Серебряном бору

Кто и зачем спасает кроликов в Серебряном бору
И почему дирекция парка против

Могильный камень преткновения
Могильный камень преткновения Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных
Могильный камень преткновения

Могильный камень преткновения
Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сценаИ почему эксперимент невозможно повторить

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена И почему эксперимент невозможно повторить

Путь художницы: «Как я боролась с сексизмом, ксенофобией и домогательствами»
Путь художницы: «Как я боролась с сексизмом, ксенофобией и домогательствами» И чего это стоило
Путь художницы: «Как я боролась с сексизмом, ксенофобией и домогательствами»

Путь художницы: «Как я боролась с сексизмом, ксенофобией и домогательствами»
И чего это стоило