Даниил Трабун
На сайте с 17 мая 2010
Ситуация
Рыночные отношения: Всё о торговле в МосквеВ рамках курса мэра Собянина московская торговля в скором времени должна кардинально измениться. The Village собрал материалы о продавцах, покупателях и столичных торговых новшествах.
Ситуация
Рыночные отношения: Всё о торговле в Москве В рамках курса мэра Собянина московская торговля в скором времени должна кардинально измениться. The Village собрал материалы о продавцах, покупателях и столичных торговых новшествах.
Люди в городе
Печатники: районные газеты Москвы, часть 1The Village поговорил с главными редакторами газеты района Бутово и окружной газеты ЮВАО
Люди в городе
Печатники: районные газеты Москвы, часть 1 The Village поговорил с главными редакторами газеты района Бутово и окружной газеты ЮВАО
Люди в городе
Неспортивное ориентирование: Навигация в городеДизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве
Люди в городе
Неспортивное ориентирование: Навигация в городе Дизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве
Люди в городе
Постскриптум: Московский ресторан для животныхКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Люди в городе
Постскриптум: Московский ресторан для животных Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Люди в городе
Коммунальные квартиры Москвы и ПетербургаThe Village прошелся по московским и петербугским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет
Люди в городе
Коммунальные квартиры Москвы и Петербурга The Village прошелся по московским и петербугским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет
Ситуация
Собянин поедет набираться опыта в СеулМэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи
Ситуация
Собянин поедет набираться опыта в Сеул Мэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи
Город
Итоги недели: интервью мэра Москвы, новый жилой район, отмена строительства Четвертого транспортногоThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Город
Итоги недели: интервью мэра Москвы, новый жилой район, отмена строительства Четвертого транспортного The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Город
Итоги недели: Зимнего времени больше не будет, «Гараж» переезжает, в городе появится еще один хостелThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Город
Итоги недели: Зимнего времени больше не будет, «Гараж» переезжает, в городе появится еще один хостел The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Люди в городе
Книга в дорогу: Что читают в московском метро?The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки
Люди в городе
Книга в дорогу: Что читают в московском метро? The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки
Люди в городе
На последнем дыхании: Стадион «Динамо»В январе 2011 года начался демонтаж старейшего в Москве стадиона «Динамо». The Village подготовил фоторепортаж с места событий
Люди в городе
На последнем дыхании: Стадион «Динамо» В январе 2011 года начался демонтаж старейшего в Москве стадиона «Динамо». The Village подготовил фоторепортаж с места событий
Ситуация
Центр современной культуры «Гараж» переезжаетОснователь «Гаража» Дарья Жукова объявила о переезде культурного центра
Ситуация
Центр современной культуры «Гараж» переезжает Основатель «Гаража» Дарья Жукова объявила о переезде культурного центра
Город
Итоги недели: Третьяковка в проекте Google, новый глава метрополитена и карантин в столичных школахThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Город
Итоги недели: Третьяковка в проекте Google, новый глава метрополитена и карантин в столичных школах The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Ситуация
Столичные власти потребовали убрать брошенные автомобили с улицАвтомобили, оставленные до 16:00 субботы, будут эвакуированы
Ситуация
Столичные власти потребовали убрать брошенные автомобили с улиц Автомобили, оставленные до 16:00 субботы, будут эвакуированы
В городе
Пустующие кинотеатры Москвы и ПитераThe Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга
В городе
Пустующие кинотеатры Москвы и Питера The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга
Ситуация
В Москве появился новый гастрономический сервисКупленную на фермерском рынке еду готовят по желанию покупателя
Ситуация
В Москве появился новый гастрономический сервис Купленную на фермерском рынке еду готовят по желанию покупателя
Люди в городе
Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактовThe Village собрал все меры, предпринятые властями после московских терактов 2010 и 2011 года, и сравнил их с деятельностью властей других стран
Люди в городе
Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактов The Village собрал все меры, предпринятые властями после московских терактов 2010 и 2011 года, и сравнил их с деятельностью властей других стран
Люди в городе
Телефоны горячих линий, хэштеги, списки пострадавших и адреса больницThe Village публикует телефоны горячих линий, хэштеги для помощи, номера, приземлившихся до теракта рейсов, и списки пострадавших (Пост обновляется)
Люди в городе
Телефоны горячих линий, хэштеги, списки пострадавших и адреса больниц The Village публикует телефоны горячих линий, хэштеги для помощи, номера, приземлившихся до теракта рейсов, и списки пострадавших (Пост обновляется)
Люди в городе
Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действииThe Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений
Люди в городе
Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии The Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений
В городе
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетияПрошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
В городе
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
Город
Транспортные итоги: Московские пробки, мигалки и еще 10 событий годаThe Village собрал главные транспортные события года и взял комментарий у научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства
Город