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Даниил Трабун

На сайте с 17 мая 2010

Комментарии22
Темы0
Посты138
Коротко0
Рыночные отношения: Всё о торговле в Москве
Ситуация
Рыночные отношения: Всё о торговле в МосквеВ рамках курса мэра Собянина московская торговля в скором времени должна кардинально измениться. The Village собрал материалы о продавцах, покупателях и столичных торговых новшествах.
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Рыночные отношения: Всё о торговле в Москве
Ситуация

Рыночные отношения: Всё о торговле в Москве В рамках курса мэра Собянина московская торговля в скором времени должна кардинально измениться. The Village собрал материалы о продавцах, покупателях и столичных торговых новшествах.

Печатники: районные газеты Москвы, часть 1
Люди в городе
Печатники: районные газеты Москвы, часть 1The Village поговорил с главными редакторами газеты района Бутово и окружной газеты ЮВАО
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Печатники: районные газеты Москвы, часть 1
Люди в городе

Печатники: районные газеты Москвы, часть 1 The Village поговорил с главными редакторами газеты района Бутово и окружной газеты ЮВАО

Неспортивное ориентирование: Навигация в городе
Люди в городе
Неспортивное ориентирование: Навигация в городеДизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве
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Неспортивное ориентирование: Навигация в городе
Люди в городе

Неспортивное ориентирование: Навигация в городе Дизайнер Илья Рудерман рассказал The Village о проблемах навигации в Москве

Люди в городе
Постскриптум: Московский ресторан для животныхКаждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
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Люди в городе

Постскриптум: Московский ресторан для животных Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость

Коммунальные квартиры Москвы и Петербурга
Люди в городе
Коммунальные квартиры Москвы и ПетербургаThe Village прошелся по московским и петербугским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет
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Коммунальные квартиры Москвы и Петербурга
Люди в городе

Коммунальные квартиры Москвы и Петербурга The Village прошелся по московским и петербугским коммуналкам и выяснил, кто и как в них сейчас живет

Ситуация
Собянин поедет набираться опыта в СеулМэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи
6
Ситуация

Собянин поедет набираться опыта в Сеул Мэр Москвы собирается перенять опыт решения транспортных проблем из столицы Южной Кореи

Город
Итоги недели: интервью мэра Москвы, новый жилой район, отмена строительства Четвертого транспортногоThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
0
Город

Итоги недели: интервью мэра Москвы, новый жилой район, отмена строительства Четвертого транспортного The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Город
Итоги недели: Зимнего времени больше не будет, «Гараж» переезжает, в городе появится еще один хостелThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
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Город

Итоги недели: Зимнего времени больше не будет, «Гараж» переезжает, в городе появится еще один хостел The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Книга в дорогу: Что читают в московском метро?
Люди в городе
Книга в дорогу: Что читают в московском метро?The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки
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Книга в дорогу: Что читают в московском метро?
Люди в городе

Книга в дорогу: Что читают в московском метро? The Village провел целый день в метро и узнал, что читают пассажиры подземки

Люди в городе
На последнем дыхании: Стадион «Динамо»В январе 2011 года начался демонтаж старейшего в Москве стадиона «Динамо». The Village подготовил фоторепортаж с места событий
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Люди в городе

На последнем дыхании: Стадион «Динамо» В январе 2011 года начался демонтаж старейшего в Москве стадиона «Динамо». The Village подготовил фоторепортаж с места событий

Ситуация
Центр современной культуры «Гараж» переезжаетОснователь «Гаража» Дарья Жукова объявила о переезде культурного центра
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Ситуация

Центр современной культуры «Гараж» переезжает Основатель «Гаража» Дарья Жукова объявила о переезде культурного центра

Город
Итоги недели: Третьяковка в проекте Google, новый глава метрополитена и карантин в столичных школахThe Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
0
Город

Итоги недели: Третьяковка в проекте Google, новый глава метрополитена и карантин в столичных школах The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Ситуация
Столичные власти потребовали убрать брошенные автомобили с улицАвтомобили, оставленные до 16:00 субботы, будут эвакуированы
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Ситуация

Столичные власти потребовали убрать брошенные автомобили с улиц Автомобили, оставленные до 16:00 субботы, будут эвакуированы

Пустующие кинотеатры Москвы и Питера
В городе
Пустующие кинотеатры Москвы и ПитераThe Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга
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Пустующие кинотеатры Москвы и Питера
В городе

Пустующие кинотеатры Москвы и Питера The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга

Ситуация
В Москве появился новый гастрономический сервисКупленную на фермерском рынке еду готовят по желанию покупателя
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Ситуация

В Москве появился новый гастрономический сервис Купленную на фермерском рынке еду готовят по желанию покупателя

Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактов
Люди в городе
Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактовThe Village собрал все меры, предпринятые властями после московских терактов 2010 и 2011 года, и сравнил их с деятельностью властей других стран
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Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактов
Люди в городе

Система безопасности: что предпринимают власти, чтобы избежать новых терактов The Village собрал все меры, предпринятые властями после московских терактов 2010 и 2011 года, и сравнил их с деятельностью властей других стран

Люди в городе
Телефоны горячих линий, хэштеги, списки пострадавших и адреса больницThe Village публикует телефоны горячих линий, хэштеги для помощи, номера, приземлившихся до теракта рейсов, и списки пострадавших (Пост обновляется)
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Люди в городе

Телефоны горячих линий, хэштеги, списки пострадавших и адреса больниц The Village публикует телефоны горячих линий, хэштеги для помощи, номера, приземлившихся до теракта рейсов, и списки пострадавших (Пост обновляется)

Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии
Люди в городе
Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действииThe Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений
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Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии
Люди в городе

Эксперимент The Village: Экономика бесплатного в действии The Village провел эксперимент по экономике бесплатного и выяснил, готовы ли москвичи к новой модели торговых отношений

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
В городе
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетияПрошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
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В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
В городе

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия

Город
Транспортные итоги: Московские пробки, мигалки и еще 10 событий годаThe Village собрал главные транспортные события года и взял комментарий у научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства
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Город

Транспортные итоги: Московские пробки, мигалки и еще 10 событий года The Village собрал главные транспортные события года и взял комментарий у научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства

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