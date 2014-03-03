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Сима Ореханов

На сайте с 28 февраля 2012

Комментарии21Темы2Посты61
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Город
Почему Собянину стоило бы ездить на метроКак мэр мог бы избавить город от вони на «Пушкинской»
40
Город

Почему Собянину стоило бы ездить на метро Как мэр мог бы избавить город от вони на «Пушкинской»

Город

Вы заметили повышение цен в магазинах?

Выясняем, заметили ли москвичи последствия падения курса рубля

10
Город

Вы заметили повышение цен в магазинах? Выясняем, заметили ли москвичи последствия падения курса рубля

Город

Количество россиянок, путешествующих в одиночестве

TripAdvisor провёл исследование туристических предпочтений россиянок

8
Город

Количество россиянок, путешествующих в одиночестве TripAdvisor провёл исследование туристических предпочтений россиянок

Общественные пространства

Зоопарк набирает волонтёров

Нужны смотрители территории, аниматоры на экологических праздниках и помощники в разных отделах зоопарка

0
Общественные пространства

Зоопарк набирает волонтёров Нужны смотрители территории, аниматоры на экологических праздниках и помощники в разных отделах зоопарка

Город

Насколько уменьшились очереди в метро в 2014 году

Департамент транспорта проанализировал очереди в столичной подземке

0
Город

Насколько уменьшились очереди в метро в 2014 году Департамент транспорта проанализировал очереди в столичной подземке

Транспорт

Студия Артемия Лебедева разработала шрифт для станции метро «Лесопарковая»

Станция «Лесопарковая» Бутовской линии Московского метрополитена открыта для пассажиров 27 февраля 2014 года

2
Транспорт

Студия Артемия Лебедева разработала шрифт для станции метро «Лесопарковая» Станция «Лесопарковая» Бутовской линии Московского метрополитена открыта для пассажиров 27 февраля 2014 года

Инфраструктура

За зиму в Москве использовали только половину закупленных реагентов

И это не может не радовать

6
Инфраструктура

За зиму в Москве использовали только половину закупленных реагентов И это не может не радовать

Город

Количество индивидуальных предпринимателей, закрывших бизнес в Москве за год

Экономические сложности заставили 4 тысячи ИП закрыться в 2013 году

3
Город

Количество индивидуальных предпринимателей, закрывших бизнес в Москве за год Экономические сложности заставили 4 тысячи ИП закрыться в 2013 году

Магазины

Podium Market запускает интернет-магазин

Доставлять будут по всей России

0
Магазины

Podium Market запускает интернет-магазин Доставлять будут по всей России

Галереи

Инстаграм: Изменение цен в московских магазинах

Как Москва переживает рецессию

3
Галереи

Инстаграм: Изменение цен в московских магазинах Как Москва переживает рецессию

Новое место

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point

Профитроли со сладкими и солёными начинками

0
Новое место

На улице Балчуг открылось новое кафе сети Puff Point Профитроли со сладкими и солёными начинками

Город

Как вы передвигаетесь по Москве?

Какой транспорт вы предпочитаете?

6
Город

Как вы передвигаетесь по Москве? Какой транспорт вы предпочитаете?

Рестораны

В Москве откроется кафе нью-йоркской сети Magnolia Bakery

Капкейки из «Секса в большом городе» появились в Москве

4
Рестораны

В Москве откроется кафе нью-йоркской сети Magnolia Bakery Капкейки из «Секса в большом городе» появились в Москве

Город

Владимир Путин о вводе войск на Украину

Войны не будет

106
Владимир Путин о вводе войск на Украину
Город

Владимир Путин о вводе войск на Украину Войны не будет

Галереи

Инстаграм: The Beatles на Люсиновской улице

«Вот едешь по Москве. Дыра дырой. И вдруг „Битлз“. И настроение улучшилось»

3
Галереи

Инстаграм: The Beatles на Люсиновской улице «Вот едешь по Москве. Дыра дырой. И вдруг „Битлз“. И настроение улучшилось»

Магазины

В «Цветном» открылся этаж с дизайнерской мебелью

Весь минус первый этаж отдали под мебель и вещи для дома

0
Магазины

В «Цветном» открылся этаж с дизайнерской мебелью Весь минус первый этаж отдали под мебель и вещи для дома

Город

Станислав Говорухин о возможном вводе войск в Крым

Говорухин объяснил, что пошутил, когда извинился за решение Совета Федерации

8
Город

Станислав Говорухин о возможном вводе войск в Крым Говорухин объяснил, что пошутил, когда извинился за решение Совета Федерации

Транспорт

Apple запускает операционную систему для автомобилей

Первые машины под управлением iOS in the Car появятся уже в этом году

0
Транспорт

Apple запускает операционную систему для автомобилей Первые машины под управлением iOS in the Car появятся уже в этом году

Город

Борис Гребенщиков об использовании его песен

БГ недоволен тем, что строки его песни вырвали из контекста

3
Город

Борис Гребенщиков об использовании его песен БГ недоволен тем, что строки его песни вырвали из контекста

Город

«ВКонтакте» вводит «географическую сегрегацию»

Пользователи из России и Украины видят разный контент

0
Город

«ВКонтакте» вводит «географическую сегрегацию» Пользователи из России и Украины видят разный контент

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