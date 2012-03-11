Помимо президентских выборов, 4 марта состоялись также выборы в муниципальные собрания Москвы. Такие собрания есть в каждом районе, состоят они из 15 депутатов и переизбираются раз в четыре года. До сих пор москвичи о деятельности этих депутатов практически не знали, хотя в их полномочия входит не только благоустройство дворов и внесение инициатив в Мосгордуму, но и контроль за чиновниками из управ и префектур. Прежде в муниципальные собрания обычно входили люди, близкие местной власти: врачи, директора школ, работники социальных служб. Но после думских выборов и последовавших за ними митингов сотни москвичей, далеких от политики и власти, выставили свои кандидатуры на выборах муниципальных. Появилась даже «Школа депутатов», где каждый мог получить консультацию и правовую помощь, а затем и проект «Наш город», объединивший более 200 независимых кандидатов по Москве — вместе они хотят развивать районное управление и сделать его более влиятельным. В итоге кандидаты от «Нашего города» заняли примерно треть мест в собраниях. The Village поговорил с 5 новоизбранными депутатами о том, как они будут строить отношения с коллегами из партии власти и с чего начнут работу в муниципалитетах.﻿ Личный опыт: Зачем идти в депутаты Голос: Как готовятся к выборам 4 марта Прямая трансляция: День выборов



ВЕРА КИЧАНОВА, 20 лет

С тудентка журфака МГУ и сотрудник «Новой газеты» Район: Южное Тушино

Занятое место: 3

Количество голосов: 2 409

Вчера нам вручили удостоверения, впервые посмотрела на всех коллег. Большая часть — что называется, «системные люди»: главврачи, директора школ. Они занимают места в совете, просто чтобы не прошел кто-нибудь «с улицы». Есть двое независимых, несколько скрытых от «Единой России» (на этих выборах их кандидаты шли как самовыдвиженцы), еще несколько от КПРФ. Сейчас я пытаюсь понять, какие расклады в собрании, кто чего хочет. Да и просто надо побеседовать с теми у кого есть опыт.

Первым делом я собираюсь создать площадку для интернет-общения жителей района и чиновников районной управы. Здесь, я думаю, проблем быть не должно: чиновники уже оценили значение интернета, когда бывший глава управы не был избран в муниципальный совет. Агитация против него велась в основном в интернете. Еще я хочу на правах депутата войти в состав призывной комиссии в нашем районе, она начнет работу 1 апреля. Хочу консультировать призывников, следить, чтобы не было нарушений их прав: у меня есть некоторый опыт.

Я лично знаю многих чиновников из управы, так как раньше работала в районной газете, еще с несколькими познакомилась перед выборами. Сначала, когда узнали, что я буду баллотироваться, ко мне отнеслись иронично: 20-летняя студентка и правда смотрелась странновато на фоне других кандидатов. На самом деле у меня нет настроя обязательно идти наперерез всем, идти на конфликт только потому, что они вот чиновники, а значит сволочи. Я честно признаюсь, что мне 20 лет, у меня нет никакого опыта в хозяйственной деятельности и я многому должна научиться. Но зато я могу требовать от них прозрачности, направлять депутатские запросы, всю информацию выкладывать в интернете.



МАКСИМ МОТИН, 28 лет

Предприниматель, спортивный журналист Район: Печатники

Занятое место: 2

Количество голосов: 2 542

С чиновниками управы и муниципалитета я незнаком. Если бы не масштабные фальсификации на выборах 4 декабря, я бы, пожалуй, в депутаты и не пошел. Но власть заставляет людей идти в политику, так как здравомыслящие люди видят, что происходит, понимают, что необходимы перемены. А существующая система не готова меняться. Что ж, будем менять ее изнутри. Пока я общаюсь только с коммунистами, так как они инициативны и готовы заниматься конкретными делами. Остальные — главный врач поликлиники, директор школы и так далее. Им эта должность не нужна вообще, просто «Единая Россия» протолкнула удобных людей, которые не будут задавать лишних вопросов. По работе я готов с ними общаться, а так — просто не о чем.

Для начала надо разобраться, как все это работает, и наладить обратную связь с жителями через интернет, видимо. Мне интересно сделать работу муниципалитета гласной. Нигде не сказано, что нельзя писать о работе собрания. Я с удовольствием буду подробно описывать в своем блоге все, что обсуждается на этих собраниях депутатов. И буду публиковать фамилии ответственных по всем вопросам, их рабочие телефоны для связи. Люди проголосовали за нас, и мы не имеем права от них скрываться.

Недавно у нас построили детскую площадку, дорогую, с большими горками. Только вот эти горки упираются в забор, и если уж ты съехал, то прямо носом в стену. Стоило спросить мнение родителей перед тем как строить, и этой проблемы бы не было. Социальные сети сейчас доступны практически всем, буду их использовать и учить чиновников их использовать. У нас ведь, как и в любом другом районе, живет много профессионалов в своем деле. Они готовы выполнять часть общественной работы, если им четко поставить задачу и объяснить, зачем это нужно, в том числе и им самим.

На данный момент тема, которая интересует действительно всех жителей, — это цементный элеватор. У многих детей стала проявляться астма, врачи говорят, что это следствие соседства с этим монстром. Закрыть элеватор силами собрания, безусловно, не получится. Это может сделать только суд и решительные действия мэрии. Я тут могу только собирать подписи и устраивать шум. И буду это делать.



Максим Кац, 27 лет

Предприниматель, игрок в покер Район: Щукино

Занятое место: 4

Количество голосов: 1 859

У нас в совете уже четко обозначились две группировки, каждая из которых пытается меня перетянуть на свою сторону. Но меня интересуют городские темы, и я говорю им: кто меня здесь поддержит в том, что хочу сделать я, того я поддержу в том, что для меня непринципиально. Контингент разнообразный: есть один профессор, несколько местных оппозиционеров. Они в целом симпатичные и адекватные. С другой стороны — единороссы, неприятные и приблатненные. Соотношение сил: 8 к 7 не в нашу пользу.

Сейчас идет борьба за пост председателя: на него претендуют уважаемый человек, главврач местной поликлиники и руководитель местного отделения «Единой России». Такая, знаете, политика местного масштаба. Чиновники управы во всем руководят единороссами. Продолжаются застарелые разговоры: строить ли ДК, как поделить деньги и так далее. В принципе, единороссы могут большинством голосов принять любое решение, но их большинство не такое подавляющее, чтобы прямо совсем ничего нельзя было сделать.

Муниципальное собрание в состоянии делать многое в Щукино. Я, например, хочу запретить парковку в нескольких местах, сделать очень нужный пешеходный переход, развернуть пару фонарей. Не думаю, что с этим будут проблемы: это вещи вполне очевидные и я могу их обосновать. Когда два парковочных места мешают 4 тысячам пешеходов, тут любой депутат меня поддержит.



МИХАИЛ ВЕЛЬМАКИН, 29 лет

Преподаватель РГГУ Район: Отрадное

Занятое место: 3

Количество голосов: 2 984

Я второй раз подряд принимаю участие в работе муниципального собрания. Так получилось, что у нас в совете восемь учителей. Плюс правозащитник и два коммуниста. Кто еще, пока не знаю. У нас имели место очень серьезные фальсификации в пользу некоторых учителей, там все очевидно, и я буду пытаться это доказать. Конфликта с ними пока нет, мы просто незнакомы. Но если удастся это доказать, конфликт будет. Еще у нас два-три кандидата на пост председателя, там сейчас ведутся кулуарные переговоры на эту тему, мне тоже предлагают встретиться, хотя я уже определился, кого поддержу.

Вот уже два года главная история нашего района — борьба против «народного» гаража. Его начали строить на месте футбольного поля, там все очень мутно, подозрительно мало дольщиков. Прошлое собрание сумело добиться приостановки стройки, теперь надо ее совсем свернуть.

У нас есть аптека, в открытую торгующая кодеинами, наркотиками, иными словами. Жители близлежащих домов уже боятся выходить ночью из подъездов, там валяются шприцы, кровь на стенах. Само собрание решить этот вопрос не в состоянии, можно только написать депутатский запрос. Но на самом деле все дело не в юридических правах, а в энергии. Если есть желание, пробить можно практически любое решение, особенно если жители поддержат.



КОНСТАНТИН ЯНКАУСКАС, 25 лет

Экономист, член политсовета «Солидарности» Район: Зюзино

Занятое место: 4

Количество голосов: 2 897

У нас было огромное количество жалоб на работу ТИКа, поэтому все немного задержалось и удостоверение я еще не получил. У нас, помимо меня, один независимый депутат, ну и знаю пару коллег из партии жуликов и воров. В целом, кандидаты от администрации района получили 11 голосов из 15. От администрации — не значит плохие, конечно, некоторые из них вполне готовы отстаивать интересы жителей. Есть даже один историк, занимающийся именно нашим районом. Однако большинство провластных депутатов будут пытаться превратить совет в ничего не решающее болото. Их больше, но суть моей деятельности даже не в том, чтобы добиваться каких-то решений в собрании, а в том, что депутат имеет право присутствовать на заседаниях в управе, получать много важной информации через запросы, контролировать районный бюджет.

С главой нашей управы я познакомился довольно странным образом. Мы собрали несколько тысяч подписей за его отставку и отнесли в мэрию. Там нам сказали: «Да, вы правы, надо бы его снять, но если мы это сделаем, другие районы тоже захотят. А так не годится». После этого глава управы подошел ко мне и говорит: «Давай работать на благо жителей». Ну, давай.

В соседнем районе собрание пробило строительство новой поликлиники, мы тоже должны это сделать. У нас гигантские очереди, на 115 тысяч жителей всего две поликлиники, а норма — по одной на каждые 30 тысяч жителей. Еще у нас парк недавно был огорожен бетонным заводом. По слухам, эта земля принадлежит ФСБ. С помощью запроса уточню это и буду добиваться, чтобы там сделали парковую зону. Также буду пробивать снос нескольких пятиэтажек, которые сами вот-вот развалятся.