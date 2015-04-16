Alina Vostrikova
На сайте с 6 июня 2013
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубамиБывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира на Остоженке с красным холодильником и медными трубами Бывшая коммуналка, переделанная в лофт, в доме 1905 года для большой семьи с тремя детьми
Дом
10 предметов американских интерьеров, которых не хватает в наших домахИзмельчитель бытового мусора, два душа в ванной, льдогенератор и другие приспособления — необязательные мелочи, способные сделать ваш дом намного комфортнее
Дом
10 предметов американских интерьеров, которых не хватает в наших домах Измельчитель бытового мусора, два душа в ванной, льдогенератор и другие приспособления — необязательные мелочи, способные сделать ваш дом намного комфортнее
Квартира недели
Мансарда архитектора в «Посёлке Малевича»Рабочее место на антресоли, геометричный потолок, супрематические мотивы в декоре и идеи Пита Мондриана в облицовке кухни кафелем
Квартира недели
Мансарда архитектора в «Посёлке Малевича» Рабочее место на антресоли, геометричный потолок, супрематические мотивы в декоре и идеи Пита Мондриана в облицовке кухни кафелем
Квартира недели
Однокомнатная квартира в Долгопрудном для пары учёныхСветлая и просторная квартира с незаметной системой хранения, в которой уместились сноуборды, техника, рюкзаки, чемоданы и одежда
Квартира недели
Однокомнатная квартира в Долгопрудном для пары учёных Светлая и просторная квартира с незаметной системой хранения, в которой уместились сноуборды, техника, рюкзаки, чемоданы и одежда
Гид The Village
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетологаНа что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны
Гид The Village
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога На что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны
Гид The Village
Отчий дом: Как объяснить родителям, какой нужно делать ремонтДизайнеры интерьеров рассказывают, как отговорить старшее поколение от гипсокартона и стеклянных сервантов во всю стену
Гид The Village
Отчий дом: Как объяснить родителям, какой нужно делать ремонт Дизайнеры интерьеров рассказывают, как отговорить старшее поколение от гипсокартона и стеклянных сервантов во всю стену
Дом
«Сделано»: Архитектор сервиса отвечает критикам проектаАрхитектор сервиса конвейерного ремонта Юлия Малышева объясняет, как непросто превратить ремонт в готовый продукт с предсказуемым результатом
Дом
«Сделано»: Архитектор сервиса отвечает критикам проекта Архитектор сервиса конвейерного ремонта Юлия Малышева объясняет, как непросто превратить ремонт в готовый продукт с предсказуемым результатом
Дом
Конвейерный ремонт: Стоит ли работа нового сервиса «Сделано» 589 тысяч рублейВ Москве появилась услуга типового ремонта под ключ за 50 дней. Независимые эксперты комментируют качество и цены сервиса
Дом
Конвейерный ремонт: Стоит ли работа нового сервиса «Сделано» 589 тысяч рублей В Москве появилась услуга типового ремонта под ключ за 50 дней. Независимые эксперты комментируют качество и цены сервиса
Квартира недели
Квартира в спокойных тонах в новом доме на КутузовскомКабинет на тёплой лоджии, мебель по авторским эскизам архитектора и яркая ванная комната в отделке из травертина
Квартира недели
Квартира в спокойных тонах в новом доме на Кутузовском Кабинет на тёплой лоджии, мебель по авторским эскизам архитектора и яркая ванная комната в отделке из травертина
Дом
10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переездаСервисы для напоминания об оплате счетов, учёта домашней утвари, организации гардероба, сортировки коробок с вещами и поиска ближайшей к дому аптеки
Дом
10 мобильных приложений для ремонта, домоводства и переезда Сервисы для напоминания об оплате счетов, учёта домашней утвари, организации гардероба, сортировки коробок с вещами и поиска ближайшей к дому аптеки
Дом
Хватит это терпеть: Чем заменить надоевший прованс и кирпичные стеныДизайнеры рассказывают, какие тренды приходят на смену наскучившим интерьерным решениям вроде стиля 50–60-х или пастельных оттенков
Дом
Хватит это терпеть: Чем заменить надоевший прованс и кирпичные стены Дизайнеры рассказывают, какие тренды приходят на смену наскучившим интерьерным решениям вроде стиля 50–60-х или пастельных оттенков
Квартира недели
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврамиВыхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора
Квартира недели
Двухэтажный лофт на «Рижской» с дагестанскими коврами Выхолощенный индустриальный интерьер с бетонными стенами, выкрашенными в технике фресок, палубным полом в санузле и полным отсутствием декора
Гид The Village
Как обновить сад перед началом дачного сезонаМногоуровневая клумба из комода, зеркала в саду, качели из покрышки и деревянный настил вместо шезлонгов
Гид The Village
Как обновить сад перед началом дачного сезона Многоуровневая клумба из комода, зеркала в саду, качели из покрышки и деревянный настил вместо шезлонгов
Вещи для дома
8 предметов интерьера для летнего настроенияДиван в стиле ретрофутуризма, радужный стеллаж российского производства, веснушки на стенах и постельное бельё в цветочек
Вещи для дома
8 предметов интерьера для летнего настроения Диван в стиле ретрофутуризма, радужный стеллаж российского производства, веснушки на стенах и постельное бельё в цветочек
Квартира недели
Студия с барным островом в нью-йоркском стиле на «Белорусской»Квартира с гамаком на кухне, бетонным потолком, головой пингвина и окнами, которые пропускают максимальное количество солнца
Квартира недели
Студия с барным островом в нью-йоркском стиле на «Белорусской» Квартира с гамаком на кухне, бетонным потолком, головой пингвина и окнами, которые пропускают максимальное количество солнца
Гид The Village
Как преобразить квартиру, переклеив обоиПочему необязательно оклеивать все стены, нужны ли обои в ванной, как зрительно изменить размеры комнаты и что ещё можно наклеить на свободные поверхности
Гид The Village
Как преобразить квартиру, переклеив обои Почему необязательно оклеивать все стены, нужны ли обои в ванной, как зрительно изменить размеры комнаты и что ещё можно наклеить на свободные поверхности
Гид The Village
Как обустроить балкон в каталонском стилеКованая решётка, маркиза вместо пластикового козырька, террасная доска на полу и воздушная мебель из стекловолокна
Гид The Village
Как обустроить балкон в каталонском стиле Кованая решётка, маркиза вместо пластикового козырька, террасная доска на полу и воздушная мебель из стекловолокна
Квартира недели
Светлая квартира архитектора в сталинском домеГипсовая лепнина, паркет ёлочкой, книжный стеллаж во всю стену, стеклянные двери между комнатами и мрамор юрского периода в ванной
Квартира недели
Светлая квартира архитектора в сталинском доме Гипсовая лепнина, паркет ёлочкой, книжный стеллаж во всю стену, стеклянные двери между комнатами и мрамор юрского периода в ванной
Дизайн-хак
Как переделать съёмное жильё: Комната в дореволюционном доме Дизайнеры объясняют, как обновить комнату в коммунальной квартире на Патриарших, как сделать рабочий стол из пианино, какую мебель безжалостно выбросить, а какую — выкупить у хозяйки
Дизайн-хак
Как переделать съёмное жильё: Комната в дореволюционном доме Дизайнеры объясняют, как обновить комнату в коммунальной квартире на Патриарших, как сделать рабочий стол из пианино, какую мебель безжалостно выбросить, а какую — выкупить у хозяйки
Вещи для дома
10 вещей концептуального дизайнаОбеденный стол Chanel в виде гильотины, биоморфная лавка, кровать из естественно умерших деревьев и примитивистские стулья Рика Оуэнса — выбор художника и скульптора Дениса Милованова
Вещи для дома