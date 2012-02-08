Internet Investments Group основана в 2008 году Иваном Абламским, Алексеем Счастливым и Петром Бондаревским. Компания занимается поиском, инвестированием и развитием проектов, связанных с рынком пользовательского программного обеспечения. Летом прошлого года офис IIG уже не вмещал всех сотрудников, и компания переехала в новое помещение в небольшом бизнес-центре на Криворожской улице, где заняла весь верхний этаж.

Дизайн разрабатывали под руководством Андрея Быстрякова, владельца компании «АТР», которая специализируется на создании выставочных стендов и декораций. Во время работы над проектом сменили четыре концептуально разных подхода. Поскольку, по мнению сотрудников IIG, современный IT-бизнес — это в первую очередь эффективная коммуникация, то основным требованием к дизайну стали открытость пространства и отсутствие кабинетов. Офис состоит из двух больших рабочих зон, разделенных стеклянной кухней.

Терраса, прозванная «синей комнатой», в рабочее время служит переговорной, а вечерами превращается в игровую — для этого здесь есть все условия: приставка PS3, проектор и большой экран. За барной стойкой на кухне обсуждают рабочие вопросы. Высокие стулья и переплетение вентиляционной гофры под потолком делают кухню больше похожей на кафе.