Natalie Osipova
На сайте с 7 сентября 2012
Город
Смерть и возрождение: Всё о страхах, сомнениях и вечной жизни в городе Что будет, если умереть в Москве без регистрации, почему не нужно бояться смерти и как жить долго и счастливо — The Village нашёл ответы на эти вопросы
Город
Смерть и возрождение: Всё о страхах, сомнениях и вечной жизни в городе Что будет, если умереть в Москве без регистрации, почему не нужно бояться смерти и как жить долго и счастливо — The Village нашёл ответы на эти вопросы
Рейсы недели
Зимний Тель-Авив, Вена в феврале и Сочи для патриотовКаждую неделю The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Рейсы недели
Зимний Тель-Авив, Вена в феврале и Сочи для патриотов Каждую неделю The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Москва в цифрах
5 самых загруженных поликлиник Москвы The Village изучил данные «2ГИС» и узнал, в каких районах Москвы находятся самые загруженные поликлиники и сколько домов обслуживает каждая из них
Москва в цифрах
5 самых загруженных поликлиник Москвы The Village изучил данные «2ГИС» и узнал, в каких районах Москвы находятся самые загруженные поликлиники и сколько домов обслуживает каждая из них
Рейсы недели
Гоа на Новый год, Лондон в январе и Пекин в маеКаждую неделю The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Рейсы недели
Гоа на Новый год, Лондон в январе и Пекин в мае Каждую неделю The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Фоторепортаж
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзалеВ Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
Фоторепортаж
Как выглядит первый в Европе duty free на железнодорожном вокзале В Петербурге на Финляндском вокзале официально открыли duty free. The Village публикует фоторепортаж из первого в Европе магазина беспошлинной торговли, расположенного на территории ж/д вокзала
Гид The Village
Всё о том, что, как и с кем пить Как выбирать вино? Чем закусывать? Где дешевле пить? Как лечить похмелье? Как стать барменом? Всё о том, как стать своим в увлекательном мире продвинутого пития, — в одном посте
Гид The Village
Всё о том, что, как и с кем пить Как выбирать вино? Чем закусывать? Где дешевле пить? Как лечить похмелье? Как стать барменом? Всё о том, как стать своим в увлекательном мире продвинутого пития, — в одном посте
Weekend
Игра в мертвеца, фигурки из хлеба и ещё девять странных увлеченийThe Village выяснил, какими странными вещами увлекаются люди по всему миру и как некоторым удаётся сделать из хобби успешный бизнес
Weekend
Игра в мертвеца, фигурки из хлеба и ещё девять странных увлечений The Village выяснил, какими странными вещами увлекаются люди по всему миру и как некоторым удаётся сделать из хобби успешный бизнес
Планы на сезон
16 книг на зимуЛиза Биргер — о 16 новых захватывающих и умных книгах, призванных скрасить нам зиму. И каждую из них уже можно купить на ярмарке non/fiction
Планы на сезон
16 книг на зиму Лиза Биргер — о 16 новых захватывающих и умных книгах, призванных скрасить нам зиму. И каждую из них уже можно купить на ярмарке non/fiction
Как всё устроено
Журналист проправительственной газетыКорреспондент одиозного и лояльного к власти издания анонимно рассказала The Village о цензуре, о взаимоотношениях с коллегами и о поиске эксклюзивной информации
Как всё устроено
Журналист проправительственной газеты Корреспондент одиозного и лояльного к власти издания анонимно рассказала The Village о цензуре, о взаимоотношениях с коллегами и о поиске эксклюзивной информации
Weekend
Выход на посадку: Куда летают россиянеThe Village узнал, куда предпочитают путешествовать по воздуху жители разных городов России, и составил карту самых популярных авиаперелётов
Weekend
Выход на посадку: Куда летают россияне The Village узнал, куда предпочитают путешествовать по воздуху жители разных городов России, и составил карту самых популярных авиаперелётов
Магазины
Инфографика: как падает цена толстовки во время распродажThe Village разобрался в том, как формируется цена на вещи в магазинах, как она снижается в период распродаж и по каким причинам
Магазины
Инфографика: как падает цена толстовки во время распродаж The Village разобрался в том, как формируется цена на вещи в магазинах, как она снижается в период распродаж и по каким причинам
Клуб рисовальщиков
Яхт-клубThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Яхт-клуб The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Транспорт
Карта платной парковки в МосквеThe Village составил актуальную карту зон платной парковки в Москве
Транспорт
Карта платной парковки в Москве The Village составил актуальную карту зон платной парковки в Москве
Hopes & Fears
10 историй, которыми мы гордимся H&F вспоминает лучшие материалы за последний год.
Облако знаний
Business Geek: Pinterest для бизнеса, советы выпускникам от LinkedIn и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Pinterest для бизнеса, советы выпускникам от LinkedIn и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
12 цитат о работе киностудии из фильма «Последний магнат»История о нравах «золотого века Голливуда» 30-х, где беспристрастный продюсер справляется с бурей рабочих проблем, но оказывается не в силах побороть чувства к одной женщине.
Облако знаний
12 цитат о работе киностудии из фильма «Последний магнат» История о нравах «золотого века Голливуда» 30-х, где беспристрастный продюсер справляется с бурей рабочих проблем, но оказывается не в силах побороть чувства к одной женщине.
Менеджмент
Дым из трубы: Дмитрий Левицкий («Дорогая, я перезвоню») — о запрете курения в барахСеть баров «Дорогая, я перезвоню..,» отказалась от курения в конце марта, не дожидаясь вступления в силу закона о запрете табака, доказав на своём примере, что рестораторам бояться нечего.
Менеджмент
Дым из трубы: Дмитрий Левицкий («Дорогая, я перезвоню») — о запрете курения в барах Сеть баров «Дорогая, я перезвоню..,» отказалась от курения в конце марта, не дожидаясь вступления в силу закона о запрете табака, доказав на своём примере, что рестораторам бояться нечего.
Hopes & Fears
Вежливые слова: Как менялось отношение Владимира Путина к интернетуПрезидент заявил, что серверы крупных национальных интернет-ресурсов должны размещаться в России, так как интернет — это спецпроект ЦРУ. H&F вспомнил, что говорил политик о Сети в разные годы.
Hopes & Fears
Вежливые слова: Как менялось отношение Владимира Путина к интернету Президент заявил, что серверы крупных национальных интернет-ресурсов должны размещаться в России, так как интернет — это спецпроект ЦРУ. H&F вспомнил, что говорил политик о Сети в разные годы.
Облако знаний
15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст»Хант Стивенсон уговаривает японских управленцев встать во главе американской компании. Он получает согласие и проделывает сложную работу по примирению западной и восточной ментальности.
Облако знаний
15 цитат о японской модели управления из фильма «Энтузиаст» Хант Стивенсон уговаривает японских управленцев встать во главе американской компании. Он получает согласие и проделывает сложную работу по примирению западной и восточной ментальности.
Облако знаний
10 цитат о беспринципности из фильма «Конкретный бизнес» (The Business) Молодой парень Френки бежит из гетто южного Лондона и хочет начать новую жизнь. Он знакомится с бывшим преступником и торговцем наркотиками Чарли, присоединяется к нему, но всё время думает о морали.
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