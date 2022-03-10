Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова
Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова
В московском «Ашане» произошла массовая драка со стрельбой. Полиция завела дело о хулиганстве
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья
Ретейлеры ссылаются на рекомендацию управы, а сами власти наличие такой просьбы отрицают
«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству
Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»
Самые популярные сервисы доставки продуктов
За 2018 год спрос на доставку продуктов вырос в полтора раза
«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois
Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах
Как менялся московский бизнес в 2018 году Супермаркеты будущего, косметика от блогеров, бум коворкингов и другие тренды года в наших публикациях
Торговая площадь революции: Как меняется «Ашан» Свежие мидии и товары «Каждый день», дизайнерская форма сотрудников и интерьеры, напугавшие пенсионеров
Сколько стоит жизнь в Омске Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме
Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Ашан» откажется от образа магазина дешевых товаров
Торговая сеть намерена увеличить ассортимент премиальных продуктов
«Ашан» проверит все магазины сети на пожарную безопасность
Проверки организуют после трагедии в Кемерове
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В отношении сети возбуждено административное дело
«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра
Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию
«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа
Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки
«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом
Сейчас продажи через интернет работают в тестовом режиме
«Ашан» объединит свои товары под единым брендом
На ребрендинг у компании уйдет порядка двух лет
Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля Осенью на Тверской, 4, откроется трехэтажный магазин ретейлера
«Ашан» откроет флагманский супермаркет в центре Москвы
«Магазин-витрина» расположится неподалеку от Кремля
В Восточном Бирюлёве после проверки Роспотребнадзора закрыли «Ашан»
Он должен открыться через месяц
Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию
Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois
Магазин находится в торговом центре «Тройка»
«Ашан» начал продавать товары в «Яндекс.Маркете»
Пока онлайн-предложения ретейлера доступны только жителям Московской области, но вскоре они охватят и другие регионы
Как устроен супермаркетПочему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина
Как устроен супермаркет Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина
В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois
Его развитием занимается торговая сеть Auchan
Постоянные посетители «Фикс Прайс» The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках
Крупнейшие ретейлеры России
Пять основных розничных сетей начали активный передел рынка, который может завершиться сменой лидера рейтинга
Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу
В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»
Пять магазинов «Ашан» оштрафовали на 4 миллиона рублей
Причиной стала некачественная продукция
«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома
Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»
Cуд вновь оштрафовал «Ашан» за некачественную продукцию
Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей
В Москве эвакуируют торговые центры (обновлено)
Эвакуировали «Кунцево Плаза» и девять «Ашанов»
Cуд снова оштрафовал «Ашан» за некачественное мясо
Останавливать деятельность магазина не стали
«Ашан» построит новый торговый центр в Домодедове
Совокупные инвестиции в проект оцениваются в 3–4 миллиарда рублей
К «Ашану» подали иск о приостановке производства мясных фаршей
В декабре Россельхознадзор обнаружил в мясной продукции «Ашан» антибиотики и золотистый стафилококк
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк
В рагу из свинины и фарше из говядины нашли превышение бактерий группы кишечной палочки
«Ашан» оштрафовали ещё на один миллион рублей
Ретейлера вновь признали виновным в нарушении требований к качеству мясных продуктов
Суд запретил «Ашану» торговать продуктами вразвес
Теперь в магазине нельзя будет купить в нерасфасованном виде чай, замороженные креветки, овощные смеси, пельмени, мясные и овощные полуфабрикаты
«Ашан» запустил в Москве сеть «магазинов у дома»
Новые магазины французского ритейлера называются «Каждый день»
«Ашан» добился отмены штрафа Роспотребнадзора
Как следует из материалов суда, Роспотребнадзор вынес постановление «Ашану» с нарушениями, в частности без участия законного представителя торговой сети
«Ашан» подал встречный иск к Роспотребнадзору
В своём иске «Ашан» пытается оспорить решение Роспотребнадзора о привлечении сети к административной ответственности