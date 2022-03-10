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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время
На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

На сколько на самом деле изменились цены на продукты за последнее время

«Ашан» и Globus не уйдут из России
10 марта 2022

«Ашан» и Globus не уйдут из России

«О’кей» и «Ашан» не будут ограничивать наценки на сахар
обновлено30 марта 2022

«О’кей» и «Ашан» не будут ограничивать наценки на сахар

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»Фотопроект Кирилла Попова

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана»

Суета кальянного рэпа и заниженных машин на парковке московского «Ашана» Фотопроект Кирилла Попова

31 июля 2021

В московском «Ашане» произошла массовая драка со стрельбой. Полиция завела дело о хулиганстве

«Ашан» изменит концепцию своих гипермаркетов. Внутри появятся сторонние магазины
9 июля 2021

«Ашан» изменит концепцию своих гипермаркетов. Внутри появятся сторонние магазины

Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары из «Ашана»
12 мая 2021

Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары из «Ашана»

«Ашан» в Москве оштрафовали на 1,55 миллиона рублей
28 сентября 2020

«Ашан» в Москве оштрафовали на 1,55 миллиона рублей

«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской
2 сентября 2020

«Ашан» закрыл свой магазин на Тверской

21 августа 2020

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки
Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса

Опустели ли полки магазинов из-за коронавируса
Увеличился ли спрос на санитайзер, консервы и услуги доставки

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать
Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве

Можно ли отказаться от походов за продуктами в Москве
Что происходит на рынке доставки и где выгоднее заказывать

Экспресс-доставка продуктов «Сбермаркет»

Товары привозят в срок от двух часов

Экспресс-доставка продуктов «Сбермаркет»

«Ашан» запустил российский интернет-магазин на Tmall

Продукты там купить нельзя

«Ашан» запустил российский интернет-магазин на Tmall

Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья

Ретейлеры ссылаются на рекомендацию управы, а сами власти наличие такой просьбы отрицают

Магазины Хорошевского района приостановили продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству

Мероприятия пройдут в рамках акции «День без турникетов»

«Азбука вкуса», «Ашан» и IKEA проведут бесплатные экскурсии по производству

Самые популярные сервисы доставки продуктов

За 2018 год спрос на доставку продуктов вырос в полтора раза

Самые популярные сервисы доставки продуктов

«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois

Компания решила сосредоточиться на развитии отделов косметики в гипермаркетах

«Ашан» не будет открывать в России новые магазины косметики Lillapois

Как менялся московский бизнес в 2018 году
Как менялся московский бизнес в 2018 году Супермаркеты будущего, косметика от блогеров, бум коворкингов и другие тренды года в наших публикациях
Как менялся московский бизнес в 2018 году

Как менялся московский бизнес в 2018 году
Супермаркеты будущего, косметика от блогеров, бум коворкингов и другие тренды года в наших публикациях

Торговая площадь революции: Как меняется «Ашан»
Торговая площадь революции: Как меняется «Ашан» Свежие мидии и товары «Каждый день», дизайнерская форма сотрудников и интерьеры, напугавшие пенсионеров
Торговая площадь революции: Как меняется «Ашан»

Торговая площадь революции: Как меняется «Ашан»
Свежие мидии и товары «Каждый день», дизайнерская форма сотрудников и интерьеры, напугавшие пенсионеров

Сколько стоит жизнь в Омске
Сколько стоит жизнь в Омске Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме
Сколько стоит жизнь в Омске

Сколько стоит жизнь в Омске
Цены на жилье, транспорт, продукты и развлечения в сибирском городе-меме

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки

«Ашан» откажется от образа магазина дешевых товаров

Торговая сеть намерена увеличить ассортимент премиальных продуктов

«Ашан» откажется от образа магазина дешевых товаров

«Ашан» проверит все магазины сети на пожарную безопасность

Проверки организуют после трагедии в Кемерове

«Ашан» проверит все магазины сети на пожарную безопасность

«Ашан» обвинили в незаконном использовании символики ФИФА

В отношении сети возбуждено административное дело

«Ашан» обвинили в незаконном использовании символики ФИФА

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Ранее в супермаркете уничтожили импортную продукцию

«Ашан» опроверг обвинения в продаже санкционного сыра

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

Обнаруженную продукцию уничтожили

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа

Бесплатные пакеты исчезнут из гипермаркетов сети в День вторичной переработки

«Ашан» отказался от бесплатных пакетов по требованию Гринписа

Крупнейшие иностранные компании в России

Список возглавил «Ашан»

Крупнейшие иностранные компании в России

«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом

Сейчас продажи через интернет работают в тестовом режиме

«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом

«Ашан» объединит свои товары под единым брендом

На ребрендинг у компании уйдет порядка двух лет

«Ашан» объединит свои товары под единым брендом

На Тверской открылся флагманский «Ашан»

Это первый магазин сети в пределах Садового кольца

На Тверской открылся флагманский «Ашан»

Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля
Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля Осенью на Тверской, 4, откроется трехэтажный магазин ретейлера
Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля

Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля
Осенью на Тверской, 4, откроется трехэтажный магазин ретейлера

«Ашан» откроет флагманский супермаркет в центре Москвы

«Магазин-витрина» расположится неподалеку от Кремля

«Ашан» откроет флагманский супермаркет в центре Москвы

В Восточном Бирюлёве после проверки Роспотребнадзора закрыли «Ашан»

Он должен открыться через месяц

В Восточном Бирюлёве после проверки Роспотребнадзора закрыли «Ашан»

Самые экологичные супермаркеты России

Исследование проводилось в ноябре 2016 года

Самые экологичные супермаркеты России

Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию

Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»

Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены
«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

«Индекс оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village выяснил, сколько стоят одни и те же продукты для салата в разных магазинах Москвы, и сравнил актуальные и прошлогодние цены

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois

Магазин находится в торговом центре «Тройка»

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois

«Ашан» начал продавать товары в «Яндекс.Маркете»

Пока онлайн-предложения ретейлера доступны только жителям Московской области, но вскоре они охватят и другие регионы

«Ашан» начал продавать товары в «Яндекс.Маркете»

Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркетПочему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина

Как устроен супермаркет

Как устроен супермаркет
Почему из всех касс работает всего несколько, куда девается «просрочка» и что заставляет покупателей тратить больше денег — The Village узнал тонкости работы магазина

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois

Его развитием занимается торговая сеть Auchan

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois

Постоянные посетители «Фикс Прайс»
Постоянные посетители «Фикс Прайс» The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках
Постоянные посетители «Фикс Прайс»

Постоянные посетители «Фикс Прайс»
The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках

Крупнейшие ретейлеры России

Пять основных розничных сетей начали активный передел рынка, который может завершиться сменой лидера рейтинга

Крупнейшие ретейлеры России

Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу

В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»

Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу

Пять магазинов «Ашан» оштрафовали на 4 миллиона рублей

Причиной стала некачественная продукция

Пять магазинов «Ашан» оштрафовали на 4 миллиона рублей

«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома

Сейчас на российском рынке дрогери уже работает «Магнит»

«Ашан» запустит в России сеть магазинов с товарами для дома

Cуд вновь оштрафовал «Ашан» за некачественную продукцию

Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей

Cуд вновь оштрафовал «Ашан» за некачественную продукцию

В Москве эвакуируют торговые центры (обновлено)

Эвакуировали «Кунцево Плаза» и девять «Ашанов»

В Москве эвакуируют торговые центры (обновлено)

Cуд снова оштрафовал «Ашан» за некачественное мясо

Останавливать деятельность магазина не стали

Cуд снова оштрафовал «Ашан» за некачественное мясо

«Ашан» построит новый торговый центр в Домодедове

Совокупные инвестиции в проект оцениваются в 3–4 миллиарда рублей

«Ашан» построит новый торговый центр в Домодедове

К «Ашану» подали иск о приостановке производства мясных фаршей

В декабре Россельхознадзор обнаружил в мясной продукции «Ашан» антибиотики и золотистый стафилококк

К «Ашану» подали иск о приостановке производства мясных фаршей

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы
Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта

Индекс «Оливье»: Во сколько обойдутся продукты для праздничного рецепта
The Village решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Москвы

В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк

В рагу из свинины и фарше из говядины нашли превышение бактерий группы кишечной палочки

В мясной продукции «Ашана» нашли стафилококк

«Ашан» оштрафовали ещё на один миллион рублей

Ретейлера вновь признали виновным в нарушении требований к качеству мясных продуктов

«Ашан» оштрафовали ещё на один миллион рублей

Суд запретил «Ашану» торговать продуктами вразвес

Теперь в магазине нельзя будет купить в нерасфасованном виде чай, замороженные креветки, овощные смеси, пельмени, мясные и овощные полуфабрикаты

Суд запретил «Ашану» торговать продуктами вразвес

«Ашан» запустил в Москве сеть «магазинов у дома»

Новые магазины французского ритейлера называются «Каждый день»

«Ашан» запустил в Москве сеть «магазинов у дома»

«Ашан» добился отмены штрафа Роспотребнадзора

Как следует из материалов суда, Роспотребнадзор вынес постановление «Ашану» с нарушениями, в частности без участия законного представителя торговой сети

«Ашан» добился отмены штрафа Роспотребнадзора

«Ашан» подал встречный иск к Роспотребнадзору

В своём иске «Ашан» пытается оспорить решение Роспотребнадзора о привлечении сети к административной ответственности

«Ашан» подал встречный иск к Роспотребнадзору

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