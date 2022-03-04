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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Как выглядят самые маленькие рестораны, магазины и бары в Москве

Бар «Успех» объявил, что закрывается
4 марта 2022

Бар «Успех» объявил, что закрывается

Бар° на «Флаконе»
Новое место
14 февраля 2022

Бар° на «Флаконе»

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар
9 февраля 2022

Агентство «Ценципер» открыло в своем офисе бар

Бар Rex Гоши Рубчинского на Петровском бульваре
Новое место
4 февраля 2022

Бар Rex Гоши Рубчинского на Петровском бульваре

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России
1 февраля 2022

«Дом культур» устроит барный фест с коктейлями из разных городов России

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
24 декабря 2021

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!
30 сентября 2021

В России пройдет первая барная биеннале. Пьем коктейли и смотрим работы художников!

Бар «На чили» переехал на Тверскую
15 сентября 2021

Бар «На чили» переехал на Тверскую

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство
Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

Как объяснить бармену, какой коктейль вы хотите выпить. Пошаговое руководство

23 июля 2021

Бар Default на Сухаревской вновь открыт

В «Депо» откроется безалкогольный бар от Heineken
19 июля 2021

В «Депо» откроется безалкогольный бар от Heineken

Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой
Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой
Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой

Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой

Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)

Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето

В Москве 24 марта откроется бар основателя фестиваля «Боль» Степана Казарьяна
23 марта 2021

В Москве 24 марта откроется бар основателя фестиваля «Боль» Степана Казарьяна

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня
17 марта 2021

В «Профсоюзе» откроется бар Tonight Jameson. Вечеринки в честь открытия продлятся три дня

В Москву с гастролями приедет сооснователь популярного греческого бара The Clumsies
16 марта 2021

В Москву с гастролями приедет сооснователь популярного греческого бара The Clumsies

19 декабря 2020

Бар «Квартира» работал после 23:00. Теперь ему грозит штраф или временное закрытие

12 декабря 2020

Ресторану Bla Bla Bar грозит штраф за нарушения во время концерта Niletto

В «Депо» открылся безалкогольный бар
27 ноября 2020

В «Депо» открылся безалкогольный бар

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера
13 ноября 2020

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера

26 октября 2020

В винном баре «Сентябрь» откроется выставка молодого современного искусства

9 октября 2020

Noor Bar выпустил пластинку в честь своего десятилетия. На презентации выступит «Интурист»

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей
22 августа 2020

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка
Товар дня
18 августа 2020

«Август»: Сет коктейлей от бара «Журавли» и Даниловского рынка

11 августа 2020

Бар «Лисица» проведет поп-ап-вечеринку

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия
На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти

На Триумфальной площади открылся бар-корт PAPA Barvillage. Вот зачем туда идти
Первый в России бар Moët Hennessy, коктейли без сахара и джинерия

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Популярный петербургский проект заработает в столице в июле

В Москве откроется первый ресторан Subzero. Вот каким он будет

Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки

Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки
От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»

Провести вечер пятницы в компании «Кантины»

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

Уже завтра будем вместе учиться готовить «Кровавую Мэри»

В «Кантине» The Village откроется поп-ап бара «Голова»

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

Миксы будут выходить каждые выходные

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии

Владельцам не удалось договориться о снижении арендной платы в условиях кризиса

Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии

«Вермутерия» на Патриарших: Бар из переработанных материалов с завтраками

В будние дни заведение закрывается на сиесту

«Вермутерия» на Патриарших: Бар из переработанных материалов с завтраками

Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина

Проектом Stay the Fuck Home Bar занимается петербургское агентство shishki.collective

Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

The Nest: Коктейли с историей в камерном баре на Сретенке

В бутылках здесь не только вино

The Nest: Коктейли с историей в камерном баре на Сретенке

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

Вечеринка пройдет в День всех влюбленных

Schweppes Bar снова откроется в Москве. На этот раз в «Профсоюзе»

В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»

Лейтмотивом экспозиции станут простота, лаконичность и незапятнанность

В бистро-баре «Ладо» покажут выставку «Возвращение к бессознательному»

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Бар «Культура» переехал на Маросейку. Вечеринка-открытие с дискобаней продлится три дня

За музыку будут отвечать целых 20 артистов

Бар «Культура» переехал на Маросейку. Вечеринка-открытие с дискобаней продлится три дня

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night

С авторскими коктейлями по 500 рублей

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»

Концерт состоится в это воскресенье

«Наадя» бесплатно выступит с акустическим лайвом в «Ровеснике»

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»

Рокеры обещают предстать почти нагишом

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Акцент там будет на кофе и шоколаде

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

Компактное меню и необычные коктейли

Madé: Ресторан в постколониальном стиле на Сретенском бульваре

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Основатели хотят сделать винопитие доступным для всех

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Collider Bar проведет последнюю вечеринку перед реконструкцией

В 2020 году бар откроется снова в формате коворкинга

Collider Bar проведет последнюю вечеринку перед реконструкцией

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

Кормить в нем не будут

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

До конца года шампанское льется рекой бесплатно

Do Not Disturb: Бар с консьержем на Петровке

Бар Noor устроит вечеринку в честь десятилетия

В программе — лайвы музыкантов Бернардино Фемминелли и Дэмиана Вандерсанда

Бар Noor устроит вечеринку в честь десятилетия

В Гостином дворе откроется новая рюмочная от создателей «Зинзивера»

Можно напиться прямо у Кремля

В Гостином дворе откроется новая рюмочная от создателей «Зинзивера»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ