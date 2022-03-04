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Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
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Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
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Бар «Лисица» закроется. Его место займет штаб Росгвардии
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Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
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