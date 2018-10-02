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Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)

Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина

Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина
Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»

Провести вечер пятницы в компании «Кантины»

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»
Провести вечер пятницы в компании «Кантины»

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village
Открываем летний сезон онлайн

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

Миксы будут выходить каждые выходные

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud
Миксы будут выходить каждые выходные

К онлайн-бару Stay the Fuck Home Bar подключились несколько петербургских заведений

Онлайн-представительства в сервисе открыли Kuznya House, Borodabar и «Небо и вино»

К онлайн-бару Stay the Fuck Home Bar подключились несколько петербургских заведений
Онлайн-представительства в сервисе открыли Kuznya House, Borodabar и «Небо и вино»

Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина

Проектом Stay the Fuck Home Bar занимается петербургское агентство shishki.collective

Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина
Проектом Stay the Fuck Home Bar занимается петербургское агентство shishki.collective

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции

«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции
Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»

Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом

Библиотекари встретятся с читателями в барах

Они расскажут о театре, русском языке и искусстве пессимизма

Библиотекари встретятся с читателями в барах
Они расскажут о театре, русском языке и искусстве пессимизма

В Петербурге впервые проведут барный фестиваль World Class Night

Мероприятие состоится 25 и 26 ноября

В Петербурге впервые проведут барный фестиваль World Class Night
Мероприятие состоится 25 и 26 ноября

Суд постановил закрыть еще один бар на Рубинштейна — Orthodox

Владелец заведения Дмитрий Суворов намерен обжаловать это решение

Суд постановил закрыть еще один бар на Рубинштейна — Orthodox
Владелец заведения Дмитрий Суворов намерен обжаловать это решение

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей Для холодных осенних вечеров
Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей

Вместо чая: 4 рецепта горячих алкогольных коктейлей
Для холодных осенних вечеров

Бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира

И поднялся в списке на 12 строк выше

Бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира
И поднялся в списке на 12 строк выше

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas

Коллаборация продлится до конца лета

В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas
Коллаборация продлится до конца лета

«Гей-бар — слева»: Плакат с Милоновым в петербургском баре

Фотографию вывески опубликовали в интернете

«Гей-бар — слева»: Плакат с Милоновым в петербургском баре
Фотографию вывески опубликовали в интернете

Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski

Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый

Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski
Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»

Навальный, говнари и центр «Э»: История бара «Делай культуру»
Как его владелицы ссорятся и мирятся с ЧОПом, кальянщиками и музыкантами-хулиганами

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными И что делать, если вам говорят, что терминал не работает
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
И что делать, если вам говорят, что терминал не работает

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