Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина
Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»
От Powerhouse до «Ровесника»: Музыка заведений, по которым мы скучали во время карантина Выпить кофе под плейлист кооператива «Чёрный» и потанцевать под треки «Танцплощадки»
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village Гуру миксологии у вас дома
Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»
Провести вечер пятницы в компании «Кантины»
Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур» Провести вечер пятницы в компании «Кантины»
Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village Открываем летний сезон онлайн
The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud
Миксы будут выходить каждые выходные
The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud Миксы будут выходить каждые выходные
К онлайн-бару Stay the Fuck Home Bar подключились несколько петербургских заведений
Онлайн-представительства в сервисе открыли Kuznya House, Borodabar и «Небо и вино»
К онлайн-бару Stay the Fuck Home Bar подключились несколько петербургских заведений Онлайн-представительства в сервисе открыли Kuznya House, Borodabar и «Небо и вино»
Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина
Проектом Stay the Fuck Home Bar занимается петербургское агентство shishki.collective
Онлайн-бар, в котором можно выпить во время карантина Проектом Stay the Fuck Home Bar занимается петербургское агентство shishki.collective
«Завтра тоже дома»: Чем заняться во время самоизоляции Онлайн-бары, виртуальные экскурсии и бесплатные стриминги
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник» Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Как устроен «Сверстник» — старший брат бара «Ровесник»
Без вечеринок, зато с вечерами, органическим вином и книжным клубом
Библиотекари встретятся с читателями в барах
Они расскажут о театре, русском языке и искусстве пессимизма
Библиотекари встретятся с читателями в барах Они расскажут о театре, русском языке и искусстве пессимизма
В Петербурге впервые проведут барный фестиваль World Class Night
Мероприятие состоится 25 и 26 ноября
В Петербурге впервые проведут барный фестиваль World Class Night Мероприятие состоится 25 и 26 ноября
Суд постановил закрыть еще один бар на Рубинштейна — Orthodox
Владелец заведения Дмитрий Суворов намерен обжаловать это решение
Суд постановил закрыть еще один бар на Рубинштейна — Orthodox Владелец заведения Дмитрий Суворов намерен обжаловать это решение
Бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира
И поднялся в списке на 12 строк выше
Бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира И поднялся в списке на 12 строк выше
В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas Коллаборация продлится до конца лета
«Гей-бар — слева»: Плакат с Милоновым в петербургском баре
Фотографию вывески опубликовали в интернете
«Гей-бар — слева»: Плакат с Милоновым в петербургском баре Фотографию вывески опубликовали в интернете
Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski
Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый