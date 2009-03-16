Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако

Открыть собственный ресторан в Европе бывает проще, чем в России, но надо быть готовым к высокой конкуренции и неожиданным законам. H&F расспросил предпринимателей о том, как им удалось закрепиться.