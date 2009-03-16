Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Самые фотографируемые города мира

Москва вошла в топ-5 рейтинга

Самые фотографируемые города мира

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Закрытие Life, теракт в Барселоне и насильная акция покаяния в Грозном

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Закрытие Life, теракт в Барселоне и насильная акция покаяния в Грозном

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Опасно ли теперь отдыхать в Испании Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы
Опасно ли теперь отдыхать в Испании

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы

В Москве усилят меры безопасности после теракта в Барселоне

Власти постараются исключить угрозу при праздновании Дня города

В Москве усилят меры безопасности после теракта в Барселоне

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене

Путеводители «Афиши» на iOS

Сейчас в приложении доступны Барселона, Вена, Прага и Рим

Путеводители «Афиши» на iOS

Сколько стоит жизнь в Барселоне
Сколько стоит жизнь в Барселоне Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Каталонии
Сколько стоит жизнь в Барселоне

Сколько стоит жизнь в Барселоне
Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Каталонии

В Люблине появится умный квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

В Люблине появится умный квартал

Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon

«Даблби» открыла кофейню в Барселоне

В меню добавили классический испанский напиток

«Даблби» открыла кофейню в Барселоне

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Географию фестиваля расширят в 2017 году

Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье

S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Лоукостер «Победа» начнёт летать в Барселону

Первые рейсы назначены на 9 мая

Лоукостер «Победа» начнёт летать в Барселону

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира

Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира
Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

Нуарный фотопроект
Нуарный фотопроект Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова
Нуарный фотопроект

Нуарный фотопроект
Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным
Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным Урбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы
Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным

Главный архитектор Барселоны — о том, как сделать мегаполис успешным
Урбанист Висенте Галларт рассказал The Village о том, как столица Каталонии стала одним из лучших городов Европы

10 мест в Барселоне, куда ходят сами барселонцы
10 мест в Барселоне, куда ходят сами барселонцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Барселона без Рамблы и архитектуры Гауди
10 мест в Барселоне, куда ходят сами барселонцы

10 мест в Барселоне, куда ходят сами барселонцы
The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Барселона без Рамблы и архитектуры Гауди

Мелилья: Как живут в городе-крепости, построенном учеником Гауди
Мелилья: Как живут в городе-крепости, построенном учеником Гауди Как испанцы, марроканцы, индусы и евреи превратили заброшенный город в легенду архитектуры, зачем Мелилью обнесли непроходимой стеной и сколько преступлений за ней совершается
Мелилья: Как живут в городе-крепости, построенном учеником Гауди

Мелилья: Как живут в городе-крепости, построенном учеником Гауди
Как испанцы, марроканцы, индусы и евреи превратили заброшенный город в легенду архитектуры, зачем Мелилью обнесли непроходимой стеной и сколько преступлений за ней совершается

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля На этой неделе евро превысил отметку 50 рублей, доллар приблизился к 40. The Village посмотрел, как курс валюты влияет на стоимость поездок за границу

Как выросли расходы россиян в США и Европе из-за падения рубля

Грасия, независимый каталонский квартал
Грасия, независимый каталонский квартал The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Грасия, независимый каталонский квартал Барселоны
Грасия, независимый каталонский квартал

Грасия, независимый каталонский квартал
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Грасия, независимый каталонский квартал Барселоны

Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»
Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать» Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.
Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»

Ян Кум (WhatsApp): «Месседжинг — последнее, что я был готов попробовать»
Автор популярного мессенджера рассказал Насте Черниковой, почему не хочет быть «предпринимателем», что его компании дала сделка с Facebook, кроме $19 млрд, и как ему помогают fwords.

Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014
Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014 Дешёвые, защищённые и функциональные — H&F выбрал самые интересные смартфоны выставки MWC 2014.
Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014

Кто вместо iPhone: 5 лучших смартфонов выставки Mobile World Congress 2014
Дешёвые, защищённые и функциональные — H&F выбрал самые интересные смартфоны выставки MWC 2014.

Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?
Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов

Напрасный праздник: Почему Олимпиады не часто меняют жизнь городов-организаторов
Игры в Сочи обошлись в $50 млрд, Пекин стоил $40 млрд, а Афины — $15 млрд. Что реально способны дать Олимпиады городам, которые вкладывают в них деньги граждан?

Китайский квартал красных фонарей в Барселоне
Китайский квартал красных фонарей в Барселоне The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Китайский квартал красных фонарей в Барселоне.
Китайский квартал красных фонарей в Барселоне

Китайский квартал красных фонарей в Барселоне
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Китайский квартал красных фонарей в Барселоне.

Вилли Мюллер: «Зачем вам вообще нужны светофоры?»
Вилли Мюллер: «Зачем вам вообще нужны светофоры?» Урбанист и футуролог Вилли Мюллер рассказал The Village о том, как сломать кольцевую структуру Москвы, жить без светофоров и построить город по системе умного дома.
Вилли Мюллер: «Зачем вам вообще нужны светофоры?»

Вилли Мюллер: «Зачем вам вообще нужны светофоры?»
Урбанист и футуролог Вилли Мюллер рассказал The Village о том, как сломать кольцевую структуру Москвы, жить без светофоров и построить город по системе умного дома.

Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах

Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах
Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.

Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако
Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако Открыть собственный ресторан в Европе бывает проще, чем в России, но надо быть готовым к высокой конкуренции и неожиданным законам. H&F расспросил предпринимателей о том, как им удалось закрепиться.
Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако

Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако
Открыть собственный ресторан в Европе бывает проще, чем в России, но надо быть готовым к высокой конкуренции и неожиданным законам. H&F расспросил предпринимателей о том, как им удалось закрепиться.

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.

Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне
Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне Cоздатель LavkaLavka Борис Акимов по просьбе The Village поговорил с руководителем программы развития рынков Барселоны Пере Хавьер Сирвент Миром о его опыте и о том, зачем на рынке нужен супермаркет.
Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне

Иностранный опыт: Как устроены рынки в Барселоне
Cоздатель LavkaLavka Борис Акимов по просьбе The Village поговорил с руководителем программы развития рынков Барселоны Пере Хавьер Сирвент Миром о его опыте и о том, зачем на рынке нужен супермаркет.

Рецепты шефов: Испанские тапас
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас

Рецепты шефов: Испанские тапас
Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.

"Доступная" Барселона или как отдохнуть бюджетно Мы долго думали, куда же поехать летом. Выбирали страны и города, но никак не могли прийти к консенсусу. У меня дома завалялся старый потертый глобус...

"Доступная" Барселона или как отдохнуть бюджетно

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

Секретные бары Барселоны Нелегальные питейные заведения

Секретные бары Барселоны

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний

10 бесплатных развлечений Барселоны Если бюджет строго ограничен или вы настоящий фанат экономии, то будет полезно узнать, что в Барселоне можно прекрасно развлечься, не заплатив ни копейки. В одни музеи можно попасть бесплатно в определенные дни (как правило, среда и воскресенье), а другие открыты для всех и всегда. Ниже список лучших бесплатных развлечений и достопримечательностей Барселоны.

10 бесплатных развлечений Барселоны

Испанские funтазии Европейцы — люди не серьёзные, если ещё точнее — легкомысленные. Каких только приколов не встретишь на здешних улицах: начиная от многозначительных стикеров и надписей, заканчивая «живыми статуями» на центральной улице Барселоны — некого подобия нашего «старого арбата».

Испанские funтазии

La rambla - живая улица Барселоны Если вы побывали в Барселоне, и не прошли по этой оживлённой центральной улице — считаёте, потеряли время зря. Именно на этой красочной улочке, подобии нашего московского арбата каждый день происходят удивительные и непонятные действа — перед зрителями — прохожими начинают своё молчаливое выступления артисты оригинального жанра — «живые скульптуры». Да, нужно заметить, условия работы...

La rambla - живая улица Барселоны

Барселона - лицо идеальной женщины Ни для кого не секрет, что все города можно сравнить с личностью человека. Если представить, что Барселона имеет лицо, то это определенно лицо идеальной женщины. В какой-то книге по психологии я прочитала, что чем больше социальных ролей может играть человек, тем больше развита личность у индивида. Это называют еще «социальные маски». Меняя эти маски, человек остается собой, но...

Барселона - лицо идеальной женщины

El Muerto Vivo Нашел случайно в потоке ресторана Тапа де комида - клипчик в Барселоне сняли - куча драйва и позитива. Слушал и чуть не плакал))) Хочу поделиться.

El Muerto Vivo

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...

Грязная дюжина чистых тарелок
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;
Грязная дюжина чистых тарелок

Грязная дюжина чистых тарелок
Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).&nbsp;

Каталония - "игрушечная" и своенравная Каталония – это, конечно, часть Испании, но уж больно своенравная часть. Издревле борется за независимость. Край мозаики, пряной сангрии и ярых футбольных болельщиков.

Каталония - "игрушечная" и своенравная

I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"

I'm Lovin' It

Барселона – город мечта Волшебный город Барселона, где воздух пахнет ванилью, и очень позитивные люди, в который хочется возвращаться снова и снова.

Барселона – город мечта