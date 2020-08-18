Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run
В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров
Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге
Забеги продлятся с февраля по октябрь
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам
Забеги совместят с экскурсиями, перформансами и перекусами
На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»
Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня
Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»
За каждый зафиксированный в приложении километр в фонд Parley Ocean School перечисляется один доллар
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»
Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей
Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть
И не пользоваться дезодорантом во время тренировок
Объявлена программа бегового сезона в Москве
С апреля по октябрь пройдет десять забегов на дистанции от двух до 42,2 километра
Забег обещаний пройдет по всей России 1 января
Участники должны написать желание на будущий год и пробежать 2 019 метров
Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов
Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров
В парке 50-летия Октября состоится благотворительный забег с воздушными шарами
Участвовать могут родители с колясками и маленькие дети
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
В Москве 28 июля пройдет «Ночной забег»
По оценке организаторов, в нем примут участие 7,5 тысяч человек
Аdidas открывает серию благотворительных забегов в поддержку мирового океана
Самые активные бегуны получат в подарок кроссовки
Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»
В забеге приняли участие более 15 тысяч человек
В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»
Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы
Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike
За успешно выполненные задания бегуны получат призы
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»
Участие можно принять на дистанциях от 2 до 8 километров
«Однажды мы пришли на старт в мусорных пакетах и полотенцах» Марафонец Михаил Обухов — о самой трудной дистанции и беговых клубах в разных городах мира
Очередной Московский марафон состоится 24 сентября
Принять участие можно в забегах на десять километров и 42,2 километра
Пройти экспресс-тест на ВИЧ можно будет в рамках социальной кампании «Проверь себя»
Диагностика будет проводиться при помощи тест-полосок, не требующих взятия крови
Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание
Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская
В Москве пройдет фестиваль трейлраннинга adidas Run High
Для забега предложат две дистанции — 4 и 10 километров
Nike запустил беговую системную навигацию в Москве
Дистанции маршрутов варьируются от 2 до 9 километров
В воскресенье на западе Москвы перекроют несколько улиц из-за полумарафона RussiaRunning
Движение полностью перекроют с 09:00 до 15:00
На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег
Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру
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Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы The Village узнал, как и где тренироваться в городе
В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу
Тренеры расскажут участникам, как правильно и безопасно бегать и выполнять упражнения
В «Лужниках» организуют площадку для отдыха у воды
На территории комплекса разместят вендинговые аппараты, пункты проката спортинвентаря и спортивные площадки
Обнародована дата Московского марафона в 2016 году
5 февраля открывается регистрация на Московский марафон
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