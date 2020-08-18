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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как начать бегать и не бросить через неделю
Как начать бегать и не бросить через неделю Гид по самому демократичному виду спорта
Как начать бегать и не бросить через неделю

Как начать бегать и не бросить через неделю
Гид по самому демократичному виду спорта

Беговые кроссовки ASICS в стилистике Московского марафона
Товар дня
18 августа 2020

Беговые кроссовки ASICS в стилистике Московского марафона

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет И какой вид активности выбрать для себя
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
И какой вид активности выбрать для себя

Чему бегуны могут научиться у птиц
Чему бегуны могут научиться у птиц Как пернатые преодолевают огромные расстояния
Чему бегуны могут научиться у птиц

Чему бегуны могут научиться у птиц
Как пернатые преодолевают огромные расстояния

Подборка авторских беговых маршрутов по Москве

По набережным, старому городу и паркам

Подборка авторских беговых маршрутов по Москве

Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run

В финале марафона участники пробегут дистанцию в 5 километров

Создатели Atlas Bistro запустили еще один проект в поддержку врачей — Atlas Run

Как сэкономить на спорте
Как сэкономить на спорте Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»
Как сэкономить на спорте

Как сэкономить на спорте
Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Забеги продлятся с февраля по октябрь

Объявлена программа бегового сезона в Москве и Петербурге

Air Max 2090: Кроссовки будущего Nike

А также новый женский силуэт

Air Max 2090: Кроссовки будущего Nike

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Московский марафон открыл регистрацию на 2020 год

Забег состоится 20 сентября

Московский марафон открыл регистрацию на 2020 год

18 пар кроссовок на осень
18 пар кроссовок на осень Кожаные, с комбинированным верхом, трекинговые и беговые
18 пар кроссовок на осень

18 пар кроссовок на осень
Кожаные, с комбинированным верхом, трекинговые и беговые

Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам

Забеги совместят с экскурсиями, перформансами и перекусами

Adidas и «Психо Daily» организуют бесплатные пробежки по необычным маршрутам

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

Первая тренировка пройдет завтра, 29 июня

На ВДНХ стартуют тренировки благотворительного клуба «Бегу за чудом»

Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»

За каждый зафиксированный в приложении километр в фонд Parley Ocean School перечисляется один доллар

Adidas запустил акцию «Бежим за чистые океаны»

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов
Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок

Сезон открыт: 18 пар беговых кроссовок
Модели для асфальта, бездорожья, плохой погоды и стадионов

Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов
Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов Часы, пульсометры и наушники
Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов

Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов
Часы, пульсометры и наушники

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Они поступят в продажу 15 апреля по цене в 13 990 рублей

Новые кроссовки adidas, выпущенные к финалу «Игры престолов»

Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть

И не пользоваться дезодорантом во время тренировок

Выходить на пробежку в вечернее время, чтобы было легче уснуть

Объявлена программа бегового сезона в Москве

С апреля по октябрь пройдет десять забегов на дистанции от двух до 42,2 километра

Объявлена программа бегового сезона в Москве

Забег обещаний пройдет по всей России 1 января

Участники должны написать желание на будущий год и пробежать 2 019 метров

Забег обещаний пройдет по всей России 1 января

Открылась регистрация на ежегодный Московский марафон

В следующем году он пройдет 22 сентября

Открылась регистрация на ежегодный Московский марафон

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

В парке 50-летия Октября состоится благотворительный забег с воздушными шарами

Участвовать могут родители с колясками и маленькие дети

В парке 50-летия Октября состоится благотворительный забег с воздушными шарами

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками Как и в чем бегают москвичи в 2018 году
Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками

Бег в плавательных шапочках, алкоголь и марафон за лайками
Как и в чем бегают москвичи в 2018 году

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости

В Москве 28 июля пройдет «Ночной забег»

По оценке организаторов, в нем примут участие 7,5 тысяч человек

В Москве 28 июля пройдет «Ночной забег»

Аdidas открывает серию благотворительных забегов в поддержку мирового океана

Самые активные бегуны получат в подарок кроссовки

Аdidas открывает серию благотворительных забегов в поддержку мирового океана

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»

В забеге приняли участие более 15 тысяч человек

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»

Участники, первыми добравшиеся до финиша невредимыми, получат призы

В «Сокольниках» пройдет забег «Зомби-ран»

Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike

За успешно выполненные задания бегуны получат призы

Москвичи смогут поучаствовать в беговой игре Nike

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве Варианты пробежек для тех, у кого сезон не заканчивается
Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
Варианты пробежек для тех, у кого сезон не заканчивается

В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»

Участие можно принять на дистанциях от 2 до 8 километров

В Битцевском лесу пройдет кросс «Лисья гора»

В парке «Сокольники» пройдет «Супергеройский забег»

Участие — бесплатное

В парке «Сокольники» пройдет «Супергеройский забег»

«Однажды мы пришли на старт в мусорных пакетах и полотенцах»
«Однажды мы пришли на старт в мусорных пакетах и полотенцах» Марафонец Михаил Обухов — о самой трудной дистанции и беговых клубах в разных городах мира
«Однажды мы пришли на старт в мусорных пакетах и полотенцах»

«Однажды мы пришли на старт в мусорных пакетах и полотенцах»
Марафонец Михаил Обухов — о самой трудной дистанции и беговых клубах в разных городах мира

Очередной Московский марафон состоится 24 сентября

Принять участие можно в забегах на десять километров и 42,2 километра

Очередной Московский марафон состоится 24 сентября

Пройти экспресс-тест на ВИЧ можно будет в рамках социальной кампании «Проверь себя»

Диагностика будет проводиться при помощи тест-полосок, не требующих взятия крови

Пройти экспресс-тест на ВИЧ можно будет в рамках социальной кампании «Проверь себя»

Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание

Главным редактором нового медиа станет Серафима Питерская

Беговой магазин Stride запускает онлайн-издание

В Москве пройдет фестиваль трейлраннинга adidas Run High

Для забега предложат две дистанции — 4 и 10 километров

В Москве пройдет фестиваль трейлраннинга adidas Run High

В «Лужниках» пройдет «Красочный забег»

Марафон проводится пятый год подряд

В «Лужниках» пройдет «Красочный забег»

В районе Тропарево откроется Running Club

Одним из организаторов клуба выступил «Экомаркет»

В районе Тропарево откроется Running Club

В Москве 15 июля пройдет «Ночной забег»

Регистрация на мероприятие продлится до 4 июля

В Москве 15 июля пройдет «Ночной забег»

Nike запустил беговую системную навигацию в Москве

Дистанции маршрутов варьируются от 2 до 9 километров

Nike запустил беговую системную навигацию в Москве

Всероссийский полумарафон «За Бег» пройдет 21 мая

Доступны дистанции от трех до 21 километра

Всероссийский полумарафон «За Бег» пройдет 21 мая

На Патриарших прудах пройдет благотворительный забег

Мероприятие состоится 13 мая

На Патриарших прудах пройдет благотворительный забег

В воскресенье на западе Москвы перекроют несколько улиц из-за полумарафона RussiaRunning

Движение полностью перекроют с 09:00 до 15:00

В воскресенье на западе Москвы перекроют несколько улиц из-за полумарафона RussiaRunning

На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег

Собранные деньги пойдут на помощь Детскому ожоговому центру

На набережной Нескучного сада пройдет благотворительный 24-часовой забег

С носка на пятку: Как перестать неправильно бегать
С носка на пятку: Как перестать неправильно бегать Спортивные энтузиасты на своём примере показывают, каких ошибок стоит избегать новичку
С носка на пятку: Как перестать неправильно бегать

С носка на пятку: Как перестать неправильно бегать
Спортивные энтузиасты на своём примере показывают, каких ошибок стоит избегать новичку

Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы
Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы The Village узнал, как и где тренироваться в городе
Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы

Правильная форма: Бесплатный спорт в парках Москвы
The Village узнал, как и где тренироваться в городе

В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу

Тренеры расскажут участникам, как правильно и безопасно бегать и выполнять упражнения

В Воронцовском парке организуют бесплатные тренировки по бегу

В «Лужниках» организуют площадку для отдыха у воды

На территории комплекса разместят вендинговые аппараты, пункты проката спортинвентаря и спортивные площадки

В «Лужниках» организуют площадку для отдыха у воды

В Москве пройдут беговые экскурсии по городу

Они запланированы на 1 и 2 июля

В Москве пройдут беговые экскурсии по городу

В «Лужниках» 19 июня пройдёт «Красочный забег»

Он завершится массовым флешмобом

В «Лужниках» 19 июня пройдёт «Красочный забег»

Обнародована дата Московского марафона в 2016 году

5 февраля открывается регистрация на Московский марафон

Обнародована дата Московского марафона в 2016 году

Найди 10 отличий: Беговые клубы в спальных районах
Найди 10 отличий: Беговые клубы в спальных районах Кто, как и зачем бегает на окраинах Москвы
Найди 10 отличий: Беговые клубы в спальных районах

Найди 10 отличий: Беговые клубы в спальных районах
Кто, как и зачем бегает на окраинах Москвы

Живописные беговые маршруты в опасных районах Москвы
Живописные беговые маршруты в опасных районах Москвы Куда бежать в Чертанове, Гольянове и Кузьминках
Живописные беговые маршруты в опасных районах Москвы

Живописные беговые маршруты в опасных районах Москвы
Куда бежать в Чертанове, Гольянове и Кузьминках

В Москве открылся магазин для бегунов Stride

Кроме традиционной беговой экипировки в магазине продаётся обувь для бега по пересечённой местности, шипованные беговые кроссовки и спортивное питание

В Москве открылся магазин для бегунов Stride

Беги, мама, беги: Тест-драйв детских колясок для бега

Беги, мама, беги: Тест-драйв детских колясок для бегаThe Village протестировал спортивные коляски Thule Glide, Baby Jogger Summit X3 Single, Thule Urban Glide и Bob Revolution Pro, с которыми можно ходить на пробежку вместе с ребёнком

Беги, мама, беги: Тест-драйв детских колясок для бега

Беги, мама, беги: Тест-драйв детских колясок для бега
The Village протестировал спортивные коляски Thule Glide, Baby Jogger Summit X3 Single, Thule Urban Glide и Bob Revolution Pro, с которыми можно ходить на пробежку вместе с ребёнком

«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать
«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать Сверхмарафонец Скотт Джурек в автобиографии рассказывает о том, как научиться бегать без вреда для здоровья
«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать

«Ешь правильно, беги быстро»: Как правильно бегать
Сверхмарафонец Скотт Джурек в автобиографии рассказывает о том, как научиться бегать без вреда для здоровья

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