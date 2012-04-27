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Московский музыкальный эксперимент
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Московский музыкальный эксперимент Как прохожие реагируют на музыку на улицах
Московский музыкальный эксперимент
Спецпроект

Московский музыкальный эксперимент
Как прохожие реагируют на музыку на улицах

Какую колонку выбрать этим летом
Промо
Какую колонку выбрать этим летом Для дома, прогулок и вечеринок у бассейна
Какую колонку выбрать этим летом
Промо

Какую колонку выбрать этим летом
Для дома, прогулок и вечеринок у бассейна

36 полезных в городе гаджетов
36 полезных в городе гаджетов Вещи для дома и офиса, которые сделают жизнь удобнее
36 полезных в городе гаджетов

36 полезных в городе гаджетов
Вещи для дома и офиса, которые сделают жизнь удобнее

Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки
Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч
Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки

Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки
Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции

Герои нашего времени Специальный корреспондент The Village Саша Шевелева достала сачок и последний раз в этом году ловит дух времени

Герои нашего времени
Специальный корреспондент The Village Саша Шевелева достала сачок и последний раз в этом году ловит дух времени

Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум
Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум В Петербурге стартовал 18-й Международный экономический форум. The Village разобрался, ради чего городу приходится терпеть ежегодный информационный гул, дефицит билетов, наплыв кортежей и пиджаков 
Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум

Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум
В Петербурге стартовал 18-й Международный экономический форум. The Village разобрался, ради чего городу приходится терпеть ежегодный информационный гул, дефицит билетов, наплыв кортежей и пиджаков 

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира

Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира
Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.

Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву

Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву
По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.

Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину
Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину По всей Украине уже неделю идут массовые выступления в поддержку евроинтеграции. Журналист Андрей Горшков — о том, зачем горожане выходят на площадь и чем «Евромайдан» отличается от революции 2004-го.
Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину

Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину
По всей Украине уже неделю идут массовые выступления в поддержку евроинтеграции. Журналист Андрей Горшков — о том, зачем горожане выходят на площадь и чем «Евромайдан» отличается от революции 2004-го.

Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах

Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах
В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.

Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках
Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках В Москве — новая мода. На смену офисным клеркам, хипстерам и нашистам пришли казаки. Как ими стать, что делать, куда ходить и во что одеваться, объясняет Александр Уржанов.
Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках

Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках
В Москве — новая мода. На смену офисным клеркам, хипстерам и нашистам пришли казаки. Как ими стать, что делать, куда ходить и во что одеваться, объясняет Александр Уржанов.

Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве»
Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве» Устав отбиваться от вопросов журналистов, руководитель проектов «Института экономики города» Денис Визгалов решил объяснить, кому же выгодно расширение Москвы и что будет дальше.
Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве»

Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве»
Устав отбиваться от вопросов журналистов, руководитель проектов «Института экономики города» Денис Визгалов решил объяснить, кому же выгодно расширение Москвы и что будет дальше.

Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска

Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска
Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.

Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов

Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов
С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.

Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях
Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях Количество фейк-новостей в сети растёт с невероятной скоростью — и это признак возвращения апатии нулевых, считает журналист Александр Уржанов.
Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях

Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях
Количество фейк-новостей в сети растёт с невероятной скоростью — и это признак возвращения апатии нулевых, считает журналист Александр Уржанов.

Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ
Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ После череды скандалов, отставок и увольнений Александр Уржанов задался вопросом, что же происходит в российских СМИ: окончательная зачистка информационного поля или просто смена менеджмента.
Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ

Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ
После череды скандалов, отставок и увольнений Александр Уржанов задался вопросом, что же происходит в российских СМИ: окончательная зачистка информационного поля или просто смена менеджмента.

Мнение: Архитектор Сергей Скуратов о проекте реконструкции Пушкинского музея Сергей Скуратов о том, что новое строительство на территории дореволюционных усадеб не целесообразно, когда по соседству есть площадка с фантастическими урбанистическими возможностями.

Мнение: Архитектор Сергей Скуратов о проекте реконструкции Пушкинского музея
Сергей Скуратов о том, что новое строительство на территории дореволюционных усадеб не целесообразно, когда по соседству есть площадка с фантастическими урбанистическими возможностями.

Кто все эти люди: Александра Шевелева о параллельных мирах
Кто все эти люди: Александра Шевелева о параллельных мирах Александра Шевелева о том, почему она решила бороться с «единой Россией» и как объединить айтишников, бизнесменов, чиновников, геев и сотни других страт, на которые распалось общество.
Кто все эти люди: Александра Шевелева о параллельных мирах

Кто все эти люди: Александра Шевелева о параллельных мирах
Александра Шевелева о том, почему она решила бороться с «единой Россией» и как объединить айтишников, бизнесменов, чиновников, геев и сотни других страт, на которые распалось общество.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ