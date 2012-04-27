Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч
Сделай погромче: 5 Bluetooth-колонок для любимой музыки Подборка достойных моделей от 990 рублей до 140 тысяч
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Герои нашего времени Специальный корреспондент The Village Саша Шевелева достала сачок и последний раз в этом году ловит дух времени
Герои нашего времени Специальный корреспондент The Village Саша Шевелева достала сачок и последний раз в этом году ловит дух времени
Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум В Петербурге стартовал 18-й Международный экономический форум. The Village разобрался, ради чего городу приходится терпеть ежегодный информационный гул, дефицит билетов, наплыв кортежей и пиджаков
Деньги на Питер: Анастасия Гордеева о том, зачем городу экономический форум В Петербурге стартовал 18-й Международный экономический форум. The Village разобрался, ради чего городу приходится терпеть ежегодный информационный гул, дефицит билетов, наплыв кортежей и пиджаков
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Ночная смена: Николай Кукушкин о том, почему Петербург — клубная столица мира Проведя в Петербурге два месяца после пяти лет на Западе, Николай Кукушкин рассуждает о душевности русского диджея и клубной жизни у берегов Невы
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Площадь революции: Евгений Сафонов о том, почему все города должны завидовать Киеву По ночам на площади молятся и поют гимн, в окрестностях деталями недостроенной ёлки укрепляют баррикады и сносят памятник Ленину — журналист Евгений Сафонов о том, каково сегодня жить в Киеве.
Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину По всей Украине уже неделю идут массовые выступления в поддержку евроинтеграции. Журналист Андрей Горшков — о том, зачем горожане выходят на площадь и чем «Евромайдан» отличается от революции 2004-го.
Газ до отказа: Андрей Горшков о том, как Путин объединил Украину По всей Украине уже неделю идут массовые выступления в поддержку евроинтеграции. Журналист Андрей Горшков — о том, зачем горожане выходят на площадь и чем «Евромайдан» отличается от революции 2004-го.
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.
Интернет летает: Александра Шевелева о Wi-Fi в самолётах В США разрешили пользоваться электронными устройствами на борту самолёта в течение всего полёта. Александра Шевелева — о мире, который мы потеряли.
Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках В Москве — новая мода. На смену офисным клеркам, хипстерам и нашистам пришли казаки. Как ими стать, что делать, куда ходить и во что одеваться, объясняет Александр Уржанов.
Поворотись-ка, сынку: Александр Уржанов о казаках В Москве — новая мода. На смену офисным клеркам, хипстерам и нашистам пришли казаки. Как ими стать, что делать, куда ходить и во что одеваться, объясняет Александр Уржанов.
Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве» Устав отбиваться от вопросов журналистов, руководитель проектов «Института экономики города» Денис Визгалов решил объяснить, кому же выгодно расширение Москвы и что будет дальше.
Вынос мозга: Денис Визгалов о «Большой Москве» Устав отбиваться от вопросов журналистов, руководитель проектов «Института экономики города» Денис Визгалов решил объяснить, кому же выгодно расширение Москвы и что будет дальше.
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
Контрабанда тепла: Почему все сплотились вокруг Крымска Уже полгода в стране идёт холодная гражданская война. Воздух буквально пропитан агрессией. Жить в таких условиях тошно, и все истосковались по теплу.
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
Последний звонок: Алексей Амётов о смерти домашних телефонов С 1 июля в Москве ввели обязательные телефонные коды — лишь прочитав эту новость, многие c удивлением узнали, что домашние телефоны ещё существуют.
Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях Количество фейк-новостей в сети растёт с невероятной скоростью — и это признак возвращения апатии нулевых, считает журналист Александр Уржанов.
Ты не поверишь: Александр Уржанов о фальшивых новостях Количество фейк-новостей в сети растёт с невероятной скоростью — и это признак возвращения апатии нулевых, считает журналист Александр Уржанов.
Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ После череды скандалов, отставок и увольнений Александр Уржанов задался вопросом, что же происходит в российских СМИ: окончательная зачистка информационного поля или просто смена менеджмента.
Выходные данные: Александр Уржанов о массовых увольнениях в СМИ После череды скандалов, отставок и увольнений Александр Уржанов задался вопросом, что же происходит в российских СМИ: окончательная зачистка информационного поля или просто смена менеджмента.
Мнение: Архитектор Сергей Скуратов о проекте реконструкции Пушкинского музея Сергей Скуратов о том, что новое строительство на территории дореволюционных усадеб не целесообразно, когда по соседству есть площадка с фантастическими урбанистическими возможностями.
Мнение: Архитектор Сергей Скуратов о проекте реконструкции Пушкинского музея Сергей Скуратов о том, что новое строительство на территории дореволюционных усадеб не целесообразно, когда по соседству есть площадка с фантастическими урбанистическими возможностями.
Кто все эти люди: Александра Шевелева о параллельных мирах Александра Шевелева о том, почему она решила бороться с «единой Россией» и как объединить айтишников, бизнесменов, чиновников, геев и сотни других страт, на которые распалось общество.