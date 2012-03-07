Я и сам, сидя в другом углу страны, завороженно смотрел в глазок на собственную школу. Вокруг урн, заложив руки за спину, мерно фланировал руководитель школьной самодеятельности, в спектаклях всегда бравший на себя роль Гитлера. Не обманул и бородатый волшебник: обещанный «интересный эффект преломления света через прозрачную урну» и правда наблюдался самым замечательным образом. Судя по ленте Facebook, тем же самым занимались все: подглядывали кто друг за другом, кто за родителями, кто за знакомыми наблюдателями («Смотри, в оранжевых штанах пошёл»).

Готов поспорить, кровавый режим даже не рассчитывал на такой эффект. Политтехнолог, который сказал бы: «Давайте повесим камеры, и они все сами залипнут и про выборы забудут»? Такой или ещё не родился, или уж точно не рекрутирован властью, пока осваивающей другие методы вроде завоза избирателей автобусами «ЛиАЗ». Всё гораздо проще: самая большая страна на свете, уже давно не имеющая возможности толком посмотреть на себя ни по телевизору (потому что там всё время какое-то треш-шапито), ни по интернету (там все больше фотки из отпуска и котята), вдруг столкнулась с зеркалом — как была, неумытая, в домашних трениках, да ещё и в полный рост.





В самом разгаре день рождения с водочкой, запивкой и «мимозой» на том самом столе, где наутро развернутся списки избирателей

Обшарпанные школьные интерьеры. Неровный пол спортзала с кривой надписью: «баскетбол». Пыльная библиотека со стендами «Мой край родной» и «Мы против наркотиков». Вечером накануне где-то дерутся, где-то целуются, где-то дают дискач. В самом разгаре день рождения с водочкой, запивкой и «мимозой» на том самом столе, где наутро развернутся списки избирателей. А вот и сами выборы. Южнее — периодически попадающая в кадр лезгинка (чеченский президент и другие официальные лица исполнили гражданский долг). Севернее — печка-буржуйка прямо под камерой с надписью «урна», и повсюду, повсюду, повсюду — усталые дамы (с халой на голове — значит, председатель комиссии). Меняются только номера участков, и лишь по ним и можно отличить улицу Ленина в одном городе от неё же в другом, пусть между ними и несколько тысяч километров.

Тут, конечно, есть что обсудить, что лайкнуть и что расшарить — но, увы, это неожиданным образом сообщает о нас гораздо больше, чем о тех, кто 15 часов подряд шуршал бюллетенями по ту сторону монитора. Нам действительно нужны были честные выборы — если, по статистике Ростелекома, внимательней всего мы рассматривали этот чёртов ковёр в селе Меседой и ночной дискач где-то под Омском? Но мы ведь так и не узнали, откуда на Кавказе берутся 99% за Путина при 99% явки! Мы почти не увидели «каруселей», фальсификации протоколов, вбросов — разве что пару-тройку самых беззастенчивых. Чтобы мы разглядели их, безымянный дагестанец должен был 15 минут подряд кормить КОИБ бюллетенями — и так и остаться безымянным, потому что никто не стал ни ловить его, ни оспаривать результаты выборов на участке 1402 в селе Тарумовка.

Но откуда тогда почти всякий наблюдатель без особого труда обнаруживал нарушения разной степени грубости, которыми теперь забит YouTube? Кажется, я знаю ответ. Скажите, вы и правда скрупулёзно проследили за подсчётом лично вашего голоса, вот все два часа, что бюллетени суетливо раскладывали по кучкам? А потом сравнили числа, которые ваша комиссия передала в ТИК, с итоговыми цифрами на сайте избиркома — или переключились на соседнюю вкладку в браузере, доверив остальное наблюдателю от «Единой России»?





Мы сделали сто смешных скриншотов, которые завтра станут хитом на Fishki.net. Это обошлось нам в 13 миллиардов рублей



Отвлечь нас от главного оказалось легче лёгкого. Надо было всего лишь сделать на удивление нормально работающий сайт с удобным интерфейсом «Яндекс-карт» и модными градиентами на кнопочках. Мы научились рисовать отличные плакаты на митинги, но получив в руки уникальный ресурс по контролю за выборами, сделали с его помощью сто смешных скриншотов, которые завтра станут хитом на Fishki.net. Это обошлось нам в 13 миллиардов рублей.