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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Более 200 станций и новые диаметры: Дизайнер Константин Коновалов показал схему московского метро 2030 года

Более 200 станций и новые диаметры: Дизайнер Константин Коновалов показал схему московского метро 2030 года

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
И почему это очень красиво

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург) Сверток с «царскими» деньгами и другие находки
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Сверток с «царскими» деньгами и другие находки

Осознанный опыт владения
Промо
Осознанный опыт владения О каких ценностях расскажет покупка электромобиля
Осознанный опыт владения
Промо

Осознанный опыт владения
О каких ценностях расскажет покупка электромобиля

Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений
Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений
Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений

Как современные художники переосмысляют русскую эстетику: 9 локальных марок одежды, аксессуаров и украшений

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы А также ключевые изобретения их героев
8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы

8 фильмов о дизайнерах: От Баленсиаги до Маржелы
А также ключевые изобретения их героев

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию
22 ноября 2021

Дизайн-студия Errring Studio открыла художественную лабораторию

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

15 ноября 2021

Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки

Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин
обновлено6 августа 2021

На фестивале дизайна и цифрового искусства OFFF выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки

«Кружок» проведет дизайн-фестиваль на «Флаконе». Там будет маркет локальных брендов, лекции и книжная ярмарка
25 мая 2021

«Кружок» проведет дизайн-фестиваль на «Флаконе». Там будет маркет локальных брендов, лекции и книжная ярмарка

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии
22 апреля 2021

В районных центрах Москвы пройдет фестиваль, посвященный дизайну и экологии

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой
9 апреля 2021

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет паблик-токи с создателем WOS Андреем Артемовым и фотографом Эмми Америкой

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Список
6 апреля 2021

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

23 марта 2021

Онлайн-школа дизайна Bang Bang Education до 14 апреля открыла доступ к своей дизайн-библиотеке

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Хайтек-двушка в новостройке у залива

Формирование насмотренности: Как эффектно обустроить квартиру самостоятельно
Формирование насмотренности: Как эффектно обустроить квартиру самостоятельно И научиться отличать хорошие интерьеры от плохих
Формирование насмотренности: Как эффектно обустроить квартиру самостоятельно

Формирование насмотренности: Как эффектно обустроить квартиру самостоятельно
И научиться отличать хорошие интерьеры от плохих

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном
Товар дня
29 декабря 2020

Новогодние «Тройки» с имбирным дизайном

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

6 декабря 2020

Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Промо

Как решить нерешаемую проблему
С помощью технологий и собственной головы

В Британке пройдет Fashion Day с паблик-токами о стайлинге
11 октября 2020

В Британке пройдет Fashion Day с паблик-токами о стайлинге

9 октября 2020

Новый логотип и собственный шрифт: «ВКонтакте» провела редизайн

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка

Бюро Захи Хадид спроектирует станцию московского метро
30 августа 2020

Бюро Захи Хадид спроектирует станцию московского метро

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»
20 августа 2020

Москвичи выберут, какой парк поместят на карту «Тройка»

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером
13 августа 2020

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером

11 августа 2020

Ярмарка современного искусства Cosmoscow открыла продажу билетов

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской
4 августа 2020

Москвичи смогут выбрать дизайн «Арт Квартала» на Курской

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради

Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради

Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева

«Конституция России стала мягче и плавней»

Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки

Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета

Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple

От редакторов фотографий до игр для детей

Приложения с лучшим дизайном, по версии Apple

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Это многое бы объяснило

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Как изменится станция «Каховская» после реконструкции

Власти задумали сделать станцию современной

Как изменится станция «Каховская» после реконструкции

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

Построить станцию у аэропорта планируется к 2023 году

Какой будет станция метро «Внуково» с рисунками самолетов и авиаконструкторов

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi

Очки-леденцы, панамки и другие хиты этого лета

Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Экологично, безопасно, стильно

Многоразовые маски Heart of Moscow с авангардистским орнаментом

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации

Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях

Какой будет станция «Славянский мир», украшенная изображениями из славянской мифологии

Снаружи станцию сделают похожей на пещеру

Какой будет станция «Славянский мир», украшенная изображениями из славянской мифологии

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн

Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

«Республика» сменит формат после эпидемии. Каждый магазин получит индивидуальный концепт

Магазины превратят в социальные пространства с кофе-пойнтами и зонами отдыха

«Республика» сменит формат после эпидемии. Каждый магазин получит индивидуальный концепт

Как выглядит первый коворкинг «Практик» в Москве — с йогой и капсулами для сна

Первой локацией петербургской сети стал «Басманный двор»

Как выглядит первый коворкинг «Практик» в Москве — с йогой и капсулами для сна

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