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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
И почему это очень красиво

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург) Сверток с «царскими» деньгами и другие находки
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)

Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург)
Сверток с «царскими» деньгами и другие находки

Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах
Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах
Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах

Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)

«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург)
Для четырех человек, двух котов и собаки

Квартира на «Авиамоторной»: Пять слоев обоев и тайная комната

Квартира на «Авиамоторной»: Пять слоев обоев и тайная комната

Квартира на «Авиамоторной»: Пять слоев обоев и тайная комната

Квартира на «Авиамоторной»: Пять слоев обоев и тайная комната

Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году
Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году
Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году

Самые красивые и необычные квартиры героев The Village в 2021 году

Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове

Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове

Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)

Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»
Спецпроект

В новый год — с новым ремонтом: какой получилась комната по проекту победителя «Битвы блогеров»

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс

Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс
Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме

Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»
Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»
Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов
Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов
Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов

Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная
Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная
Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная

Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти «Это наш гомеопатический домик»
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
«Это наш гомеопатический домик»

Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной
Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной
Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной

Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Двухкомнатная квартира в стиле сканди-кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе
Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе
Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе

Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе

Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы
Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы
Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы

Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Хайтек-двушка в новостройке у залива

Как освежить интерьер в квартире к весне
Как освежить интерьер в квартире к весне С минимальными затратами
Как освежить интерьер в квартире к весне

Как освежить интерьер в квартире к весне
С минимальными затратами

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Новые квартиры в старом фонде Петербурга Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
Новые квартиры в старом фонде Петербурга

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным

Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»
Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»
Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»

Как выглядит квартира керамистки и создательницы бренда «89 градусов»

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру
Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру С коллекцией керамики и цветов, а также пятью кошками
Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру

Как превратить «съемный хрущ» в инстаграм-квартиру
С коллекцией керамики и цветов, а также пятью кошками

Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию
Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию
Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию

Как выглядит офис Райффайзенбанка, рассчитанный на интровертов и социальную дистанцию

Как работают в «AliExpress Россия»
Как работают в «AliExpress Россия» Совместные ланчи, праздники распродаж и медитация онлайн
Как работают в «AliExpress Россия»

Как работают в «AliExpress Россия»
Совместные ланчи, праздники распродаж и медитация онлайн

Как обустроить съемную дачу
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как обустроить съемную дачу

Как обустроить съемную дачу
Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Рассказывает молодая художница

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk Что покупать в новом месте
Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk

Новая IKEA: Датский мебельный магазин Jysk
Что покупать в новом месте

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA

Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей

Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей
Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей

Как обустроить квартиру на первом этаже
Как обустроить квартиру на первом этаже И сделать домашний офис для двоих
Как обустроить квартиру на первом этаже

Как обустроить квартиру на первом этаже
И сделать домашний офис для двоих

Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)
Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург) Дымоход для самовара, ждановский шкаф и розовый бархатный диван
Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)

Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)
Дымоход для самовара, ждановский шкаф и розовый бархатный диван

Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон

Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Двушка с отсылкой к классике на Арбате
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Двушка с отсылкой к классике на Арбате

Двушка с отсылкой к классике на Арбате
С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом

В баре «Культура» пройдет своп предметов интерьера

Пришло время обменять свой тостер

В баре «Культура» пройдет своп предметов интерьера

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Экологичные материалы и мебель на заказ

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры

Под елку: 30 подарков для любимого дома
Под елку: 30 подарков для любимого дома Елочные игрушки, посуда, текстиль и декор
Под елку: 30 подарков для любимого дома

Под елку: 30 подарков для любимого дома
Елочные игрушки, посуда, текстиль и декор

Как выглядит обновленный «Сапсан» с интерьером в коричнево-бежевых тонах

В нем есть игровая зона для детей и розетки у каждого кресла

Как выглядит обновленный «Сапсан» с интерьером в коричнево-бежевых тонах

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год Какой выберете вы?
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Какой выберете вы?

Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской В которой живет наш редактор «Развлечений»
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской

Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской
В которой живет наш редактор «Развлечений»

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