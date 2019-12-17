Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Отреставрированная 130-метровая квартира в дореволюционном «доме с совами» на Петроградской стороне (Петербург) Сверток с «царскими» деньгами и другие находки
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Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах
Мини-квартира в районе «Академической». Японский минимализм и зонирование пространства на 29 квадратных метрах
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
«Шведский бабушатник»: Пятикомнатная (!) квартира в типовом доме 504-й серии (Петербург) Для четырех человек, двух котов и собаки
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Невероятная двушка в старом фонде, обставленная мебелью с помоек и из IKEA (Петербург)
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Была тоска — стало хюгге: Как недорого преобразить школьный класс Петербургский опыт московского дизайнера-мебельщика
Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»
Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
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Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
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Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
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Хайтек-двушка в новостройке у залива
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Новые квартиры в старом фонде Петербурга Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
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Двушка с ретромебелью в сталинке на Пролетарке (Петербург)
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