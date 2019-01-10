Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской В которой живет наш редактор «Развлечений»
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской В которой живет наш редактор «Развлечений»
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Лофт для банкира в районе «Аэропорта» Зона для вечеринок, удобное хранение и велосипед как часть интерьера
Интерьер в Зеленограде с отсылкой к классике и видом на лесное озеро Четырехкомнатная квартира, которую сделали из двух смежных
Интерьер в Зеленограде с отсылкой к классике и видом на лесное озеро Четырехкомнатная квартира, которую сделали из двух смежных
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера Про цвет, мебель и декор
За кем следить: 8 классных инстаграм-аккаунтов про дизайн интерьера Про цвет, мебель и декор
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Скандинавская студия с амбарной дверью в новостройке в Марьине Светлый интерьер на 44 квадратных метрах
Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z Как изменился образ жизни в больших городах
Минус телевизор, плюс турник: 9 признаков интерьера поколения Z Как изменился образ жизни в больших городах
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Типовая однушка в доме серии П-44 с отсылкой к Франции и стритфуду Много классных деталей и идей в одном интерьере
Яркая однушка в Солнцеве, ремонт в которой сделали за месяц Цветные стены, фреска с лотосами и дубовая кровать (и дверь) своими руками
Яркая однушка в Солнцеве, ремонт в которой сделали за месяц Цветные стены, фреска с лотосами и дубовая кровать (и дверь) своими руками
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Светлая студия с антресолью на «Белорусской» Нейтральный интерьер с вместительным шкафом под лестницей и кроватью наверху
Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах Два классных балкона, молочные стены и мебель на заказ
Минимализм в трехкомнатной квартире в доме 1929 года на Чистых прудах Два классных балкона, молочные стены и мебель на заказ
Четырехкомнатная квартира с бетонным потолком на «Технопарке» Просторная кухня-гостиная, цветные стены и мебель на заказ
Четырехкомнатная квартира с бетонным потолком на «Технопарке» Просторная кухня-гостиная, цветные стены и мебель на заказ
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Скандинавская студия с цветными постерами в районе «Дмитровской» Как уместить все на 30 квадратных метрах
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Цветной минимализм в студии для двоих Удачная планировка, черные акценты и зона отдыха на лоджии
Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой Московская классика с отреставрированными дверьми 1952 года и цветными стенами
Двухкомнатная квартира на Острякова с полосатыми обоями и кирпичной кладкой Московская классика с отреставрированными дверьми 1952 года и цветными стенами
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Как выглядит современный городской интерьер: 5 тенденций Salone del Mobile.Milano Модульная мебель, природные оттенки и натуральные материалы, которые помогают перезагрузиться
Как выглядит современный городской интерьер: 5 тенденций Salone del Mobile.Milano Модульная мебель, природные оттенки и натуральные материалы, которые помогают перезагрузиться
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик» Желтый остов кровати, постер с пандой и продуманные системы хранения
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Светлый двухуровневый лофт на проспекте Мира Лестница в стиле американской классики, открытая гардеробная и уютный широкий подоконник у панорамного окна
Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде Инструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village
Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде Инструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village
9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год От миланской Salone del Mobile в апреле до Architectural Digest Home Design Show в марте 2020-го
9 интерьерных выставок, на которые стоит поехать в ближайший год От миланской Salone del Mobile в апреле до Architectural Digest Home Design Show в марте 2020-го
Двухкомнатная квартира на «Войковской» для большой семьи Стеклянная перегородка, испанская плитка и обстановка из IKEA
Двухкомнатная квартира на «Войковской» для большой семьи Стеклянная перегородка, испанская плитка и обстановка из IKEA
Как ходить по строительным магазинам: Инструкция от дизайнеров интерьера Алгоритм поисков материалов и мебели и чек-лист необходимых вещей
Как ходить по строительным магазинам: Инструкция от дизайнеров интерьера Алгоритм поисков материалов и мебели и чек-лист необходимых вещей
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму» Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму» Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village» Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village» Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях
Однушка под сдачу, ремонт в которой обошелся в миллион рублей Яркие стены, цветная плитка и постер с зеброй как центр притяжения
Однушка под сдачу, ремонт в которой обошелся в миллион рублей Яркие стены, цветная плитка и постер с зеброй как центр притяжения
Профессорская квартира на Фрунзенской набережнойОкна на реку и Нескучный сад, оригинальный паркет и мебель, за которой пришлось поохотиться
Профессорская квартира на Фрунзенской набережной Окна на реку и Нескучный сад, оригинальный паркет и мебель, за которой пришлось поохотиться
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Маленькая двушка с акцентной стеной на Большой Черкизовской Где на 42 «квадратах» уместились спальня, кабинет, гостиная, столовая и кухня
Маленькая двушка с акцентной стеной на Большой Черкизовской Где на 42 «квадратах» уместились спальня, кабинет, гостиная, столовая и кухня
Сколько стоит ремонт в двухкомнатной квартире Считаем смету для 60 квадратных метров в новостройке и «вторичке»
Сколько стоит ремонт в двухкомнатной квартире Считаем смету для 60 квадратных метров в новостройке и «вторичке»
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Где и как хранить вещи, если в квартире мало места Отодвигаем диван, меняем полки на корзины и вспоминаем про антресоль!
Конструктивистская квартира на Новой Басманной Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов
Конструктивистская квартира на Новой Басманной Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Студия в Химках, в которой живет дизайнер ИКЕА Скандинавский интерьер с акцентами из светлого дерева, растительными мотивами и открытой системой хранения
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
Синий, серый и насыщенный зеленый: Идеальные цвета для московской зимы Во что выкрасить стены и какой текстиль выбрать для столичного мрака