Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове

Чем наполнена квартира

Нина изначально не планировала использовать яркие цвета как основу интерьера, поэтому цвет присутствует, но он деликатный — оливковый, светло-кирпичный, голубой. Такая гамма служит хорошим холстом для более ярких деталей. На кухне на фоне плитки висит портретный этюд, Нине нравится его недописанность и выражение лица девушки. В гостиной зоне галерейная стена — здесь (и по всей квартире) фотографии Дениса из разных путешествий. Значительную часть галерейной стены занимает репродукция гравюры Ивана Языкова, реальная высота которой 2–3 метра, а правее висит старинная гравюра конца XIX века.

Некоторые предметы ребята привезли из путешествий по США. Например, галерейную стену украшает достопочтенный сук с Аляски. Нина и Денис ночевали в небольшом портовом городке Сьюард, жили у парня, который сдавал часть своего дома, там и обнаружили живописный сук. Нина спросила у хозяина, сколько коряга стоит, и, услышав «15 долларов», решила повременить с покупкой. Перехитрив бизнесмена, она нашла столь же красивый сук на берегу — бесплатно. У хозяина домика купили в итоге только старинную фотографию 1898 года. Деревянный тотем в стекле прибыл с Аляски, оттуда же маска из кости кита. На кухне есть вещь из того же путешествия, купленная в магазинчике рядом с городком Твин Пикс. Ребята заехали в знаменитое кафе, по пути на водопад зашли в антикварный магазин — внутри было несколько больших залов, а времени мало, и там Нина схватила милую форму для выпечки. Ковбойскую шляпу привезли из второго путешествия, побывав в долине монументов, нельзя уйти без «Стетсона» — ковбойской классики.

В кухне-гостиной много и советского винтажа. Например, пластиковая лампа из 60-х, известная в народе как «помидорка». Это советская отсылка к компании Meblo. Румынскую тумбу возле галерейной стены нашли еще на воронежской помойке, она оказалась невероятно тяжелой, и чтобы занести ее в дом, ребята вызвали еще одним носильщиком друга Дениса. Позже Нина сама сделала ее редизайн: перекрасила в серый цвет и заменила ручки. Высокую тумбу, на которой стоит проигрыватель, нашли на «Авито», при реставрации сняли плотный слой красной краски — так обнаружилась интересная фактура деревянного массива.

В гостиной ребята проводят много времени, и 150 пластинок намекают, что здесь часто звучит музыка, Денис рассказывает: «Вдвоем любим слушать, например, ораторию „Страсти по Матфею“. Но самая классная пластинка для меня — это Roger Waters и его нетленный альбом „Amused to death“».

Последнее время Нина много рисует, в каждой комнате висят ее жанровые мини-работы. Хозяйка квартиры пишет крошечные портреты в стиле Lovers' eyes. В XVIII веке любили флиртовать и даже придумывали разные языки флирта, например «язык мушек». Эти картины — своеобразная дань кокетству той эпохи, когда хочется показывать возлюбленных, но в то же время об этих отношениях никто не должен знать. В спальне висит диптих Нины: «Изначально я задумывала только одну картину, а дело было к Пасхе — так появился образ зайца. Хотелось сделать историю фантазийной, поэтому он очеловечился, надел костюм, а затем потребовал подружку. Ее я закончила совсем недавно. В этом диптихе основные мотивы моего творчества — загадочность и ностальгия по прошлому (герои в исторических костюмах)».

В квартире нет исключительно утилитарных мест, лишенных декора и внимания хозяев, ванная и коридор — тоже важная часть пространства. Например, чтобы оставить ванную местом для отдыха, стиральную машину перенесли в кладовку. А в самой комнате много декора и фотографии Дениса из Франции, на одной из них изображен фактурный дедушка, который мог бы стать одним из героев истории в «Амели». В коридоре есть свои артефакты — деревянный резной стул, купленный на рынке на Сухом мосту в Грузии, его героически возили с собой все путешествие и довезли до Одинцова.