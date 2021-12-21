Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Мы продолжаем рассказывать про симпатичные городские квартиры и интересные загородные дома. Если вы давно хотели предложить редакции историю о своем жилье, сейчас самое подходящее для этого время (пишите нам на почту). В новом выпуске — трехкомнатная квартира с причудливыми деталями, которую можно долго рассматривать.
Просторная квартира расположена в новостройке в Одинцове. В этом районе хорошая транспортная доступность — рядом МЦД и ЖД-станции, а еще можно быстро доехать до городка писателей и посмотреть на обновленный Дом творчества, облюбованный тиктокерами.
Нина и Денис раньше жили в Воронеже, в 2019 году ребята переехали в Москву, а в этом декабре отпраздновали год, как переселились в Одинцово. Сейчас Нина — декоратор и художник, у нее есть свой проект винтажных украшений и блог, а Денис работает в ракетно-космической области, занимается экономикой и финансами. Нина рассказывает, что квартиру в общем-то покупать и не планировали: «Мы только переехали в Москву, начали здесь работать, такая акклиматизация была. И вот случился ковид, одним днем за завтраком я случайно решила посмотреть рынок жилья. Начали смотреть квартиры, а цены в первый месяц локдауна были невысокими, ну и дальше просто никто из нас не остановился».
Ребята рассматривали разные варианты, Нина вспоминает: «Старый фонд я люблю и тогда любила, но условия ипотеки там не очень удобные, выгоднее брать ипотеку в новостройке. Здесь привлекло, что была чистовая отделка и можно сразу переехать, но это оказалось неправдой: в квартиру мы въехали спустя полгода после покупки, застройщик затянул со сдачей». Еще Денис и Нина смотрели квартиры в «Измайловском лесу», но там одиноко стояли два дома, а вокруг них была сплошная пустота. Несколько лет пришлось бы ждать инфраструктуры. Присматривались и к апартаментам в Люблине, но не подошел сам формат жилья.
Площадь
58 м²
Высота потолков
2,65 м
Количество комнат
3
Отказ от мрамора и другие роковые ошибки
В квартире Нины и Дениса солнечно, здесь большие окна, а из окон виден лес — это очень понравилось ребятам. Получив ключи, они осознали и минусы — та самая чистовая отделка, которая сначала казалась плюсом, нуждалась в переделке. Нина вспоминает: «Здесь были жуткие обои под покраску, с текстурой, напоминающей чешую ящерицы, „бумажные“ тонкие двери и пластиковые плинтусы». Квартиру купили в мае, ключи получили только в ноябре, а заехали в декабре — с ремонтом ребята очень спешили и уложились в месяц. Хозяйка квартиры ненадолго стала прорабом, сама искала мастеров на «Профи.ру» и составляла график работ. На работе Нина делает для заказчиков разные визуализации: коллаж, мудборд, эскиз от руки. Для собственной гостиной она сделала только коллаж с реальным будущим наполнением, так как давно была придумана концепция, которую не нужно никому объяснять.
За полгода ожидания Нина и Денис успели продумать дизайн, однако не все были согласны с их идеями. Строители объясняли, как сейчас модно, а как нет, убеждая Нину — только мрамор, только плитка с узором, а «твоя какая-то простая». Когда уложили «простую» плитку, возникли сомнения насчет планировки. Мастер, укладывавший пол, был крайне недоволен: «Тут надо диван большой, стол тоже солидный, а шкаф все портит…» В итоге шкаф все-таки испортил пространство, а планировка осталась не одобренной посторонними людьми. Главное, что все нравится Нине и Денису.
Визуальные ориентиры
Нину вдохновляет стиль сканди, но не в том виде, как его представляют в России — белые стены, нейтральная мебель. Есть и другой сканди — яркий, смело миксующий принты и фактуры. Хозяйка квартиры любит шведскую марку Svenskt Tenn за насыщенные цвета и смешные детали. Парижские апартаменты тоже нравятся девушке: сразу видно, что любят их владельцы, что читают и смотрят, где бывали. Нина вдохновляется и работами дизайнеров: «Люблю рассматривать проекты Эбигейл Ахерн, она делает максималистские пространства, что-то не супервыверенное по всем правилам, но очень личное. Мне кажется, правила нужно знать, но чтобы их нарушать. Беата Хойман работает с цветом, ее проекты очень игривые, мне это откликается». Нина любит исторические интерьеры, но сооружать в этой квартире пилястры, розетки, колонны было бы немного странно (да простят любители хрущевского барокко). «Историю я стараюсь передавать деликатными мазками», — поясняет девушка.
Чем наполнена квартира
Нина изначально не планировала использовать яркие цвета как основу интерьера, поэтому цвет присутствует, но он деликатный — оливковый, светло-кирпичный, голубой. Такая гамма служит хорошим холстом для более ярких деталей. На кухне на фоне плитки висит портретный этюд, Нине нравится его недописанность и выражение лица девушки. В гостиной зоне галерейная стена — здесь (и по всей квартире) фотографии Дениса из разных путешествий. Значительную часть галерейной стены занимает репродукция гравюры Ивана Языкова, реальная высота которой 2–3 метра, а правее висит старинная гравюра конца XIX века.
Некоторые предметы ребята привезли из путешествий по США. Например, галерейную стену украшает достопочтенный сук с Аляски. Нина и Денис ночевали в небольшом портовом городке Сьюард, жили у парня, который сдавал часть своего дома, там и обнаружили живописный сук. Нина спросила у хозяина, сколько коряга стоит, и, услышав «15 долларов», решила повременить с покупкой. Перехитрив бизнесмена, она нашла столь же красивый сук на берегу — бесплатно. У хозяина домика купили в итоге только старинную фотографию 1898 года. Деревянный тотем в стекле прибыл с Аляски, оттуда же маска из кости кита. На кухне есть вещь из того же путешествия, купленная в магазинчике рядом с городком Твин Пикс. Ребята заехали в знаменитое кафе, по пути на водопад зашли в антикварный магазин — внутри было несколько больших залов, а времени мало, и там Нина схватила милую форму для выпечки. Ковбойскую шляпу привезли из второго путешествия, побывав в долине монументов, нельзя уйти без «Стетсона» — ковбойской классики.
В кухне-гостиной много и советского винтажа. Например, пластиковая лампа из 60-х, известная в народе как «помидорка». Это советская отсылка к компании Meblo. Румынскую тумбу возле галерейной стены нашли еще на воронежской помойке, она оказалась невероятно тяжелой, и чтобы занести ее в дом, ребята вызвали еще одним носильщиком друга Дениса. Позже Нина сама сделала ее редизайн: перекрасила в серый цвет и заменила ручки. Высокую тумбу, на которой стоит проигрыватель, нашли на «Авито», при реставрации сняли плотный слой красной краски — так обнаружилась интересная фактура деревянного массива.
В гостиной ребята проводят много времени, и 150 пластинок намекают, что здесь часто звучит музыка, Денис рассказывает: «Вдвоем любим слушать, например, ораторию „Страсти по Матфею“. Но самая классная пластинка для меня — это Roger Waters и его нетленный альбом „Amused to death“».
Последнее время Нина много рисует, в каждой комнате висят ее жанровые мини-работы. Хозяйка квартиры пишет крошечные портреты в стиле Lovers' eyes. В XVIII веке любили флиртовать и даже придумывали разные языки флирта, например «язык мушек». Эти картины — своеобразная дань кокетству той эпохи, когда хочется показывать возлюбленных, но в то же время об этих отношениях никто не должен знать. В спальне висит диптих Нины: «Изначально я задумывала только одну картину, а дело было к Пасхе — так появился образ зайца. Хотелось сделать историю фантазийной, поэтому он очеловечился, надел костюм, а затем потребовал подружку. Ее я закончила совсем недавно. В этом диптихе основные мотивы моего творчества — загадочность и ностальгия по прошлому (герои в исторических костюмах)».
В квартире нет исключительно утилитарных мест, лишенных декора и внимания хозяев, ванная и коридор — тоже важная часть пространства. Например, чтобы оставить ванную местом для отдыха, стиральную машину перенесли в кладовку. А в самой комнате много декора и фотографии Дениса из Франции, на одной из них изображен фактурный дедушка, который мог бы стать одним из героев истории в «Амели». В коридоре есть свои артефакты — деревянный резной стул, купленный на рынке на Сухом мосту в Грузии, его героически возили с собой все путешествие и довезли до Одинцова.