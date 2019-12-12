Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Победители премии Russian Project 2019 Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019 Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской В которой живет наш редактор «Развлечений»