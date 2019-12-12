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Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо
Как обновить дизайн кухни без ремонта И создать яркий интерьер, который не надоест
Как обновить дизайн кухни без ремонта
Промо

Как обновить дизайн кухни без ремонта
И создать яркий интерьер, который не надоест

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Как обустроить съемную дачу
Как обустроить съемную дачу Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали
Как обустроить съемную дачу

Как обустроить съемную дачу
Сняли дом на лето? Поздравляем! Теперь осталось продумать детали

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство Рассказывает молодая художница
Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство

Как превратить комнату в коммуналке в очень творческое пространство
Рассказывает молодая художница

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлеченияхПинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях

Москвичи — о своих балконах и карантинных развлечениях
Пинг-понг, семейство белок, выращивание цветов и другие радости на самых ценных квадратных метрах в самоизоляции

Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей
Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей

Как снять квартиру мечты за 55 тысяч рублей
Интерьер в стиле фьюжен, наполненный вещами с историей

Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта
Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон

Светлая сталинка на «Соколе», в которой на три комнаты — шесть окон
Мойка у окна, пальмы и фламинго на стенах и элементы лофта

Победители премии Russian Project 2019

Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий

Победители премии Russian Project 2019
Лучшие проекты от архитектуры и дизайна до моды и технологий

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской» А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная
Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»

Джунгли, фальшкамин и полный фьюжн в квартире на «Петровско-Разумовской»
А еще в ней 2,5 комнаты, кухонный фартук из натуральных камней и цветная ванная

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019

Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Шорт-лист номинантов премии Russian Project 2019
Диван из нераспроданной одежды Balenciaga, GPS-трекер для незрячих и футуристичные интерьеры

Двушка с отсылкой к классике на Арбате
Двушка с отсылкой к классике на Арбате С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом
Двушка с отсылкой к классике на Арбате

Двушка с отсылкой к классике на Арбате
С восстановленным окном, лофтовыми стенами и итальянским паркетом

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки
Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница

Студия в Новокосине, в которой живет уличная художница
Ремонт от «Сделано», мебель из IKEA и картины хозяйки

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone
Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова

Белый интерьер с отсылкой к модернизму на Адмирала Макарова
Со стеной из стеклоблоков и санузлом необычной формы в цвете года Pantone

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург) Экологичные материалы и мебель на заказ
Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)

Двухкомнатная квартира на Московском проспекте с видом на самолеты (Петербург)
Экологичные материалы и мебель на заказ

Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург) «Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн
Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)

Светлая трешка на месте убитой двушки в старом фонде (Петербург)
«Двери с помоек», дореволюционное зеркало и шведский дизайн

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Самые красивые квартиры недели за 2019-й Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры
Самые красивые квартиры недели за 2019-й

Самые красивые квартиры недели за 2019-й
Студии, маленькие хрущевки и просторные московские интерьеры

Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом
Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной

Сталинка на Пресне с кирпичной стеной и окном в ванной
Трехкомнатная квартира для семьи с ребенком и котом

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год Какой выберете вы?
Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год

Не только Pantone: Все цвета для интерьера на 2020 год
Какой выберете вы?

Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской В которой живет наш редактор «Развлечений»
Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской

Цветная двушка с подиумом в спальне на Донской
В которой живет наш редактор «Развлечений»

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