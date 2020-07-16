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25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Хайтек-двушка в новостройке у залива

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди
Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры

Хоумстейджер — дизайнер, который помогает продавать и сдавать квартиры
Как заработать на переделке перестроечного барокко в стильное сканди

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Промо

Как решить нерешаемую проблему
С помощью технологий и собственной головы

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради

Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради
Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим

Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева

«Конституция России стала мягче и плавней»

Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева
«Конституция России стала мягче и плавней»

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте
Что теперь есть в магазине

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки

Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки
Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)
Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»
Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином

Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией

Кроссовки из коллаборации adidas Originals с лондонским дизайнером Крейгом Грином
Коллекция вдохновлена культовыми силуэтами бренда и анатомией

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета

Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике

Какой будет станция метро «Пыхтино» со светильниками в виде турбин самолета
Станции рядом с Внуковом оформляют в авиационной тематике

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