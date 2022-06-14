Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Афганская диаспора Петербурга подтвердила участие представителя террористического движения «Талибан» в ПМЭФ
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня Почему так случилось и отскочит ли он назад
Создать единую платежную единицу для торговли с «дружественными странами»
Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам
Регионы, которые массово покидает работающее население
И куда стремятся попасть трудовые мигранты
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
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Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год
Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями
Жителям спальных районов Москвы не хватает продуктовых магазинов и аптек
Торговые сети по-прежнему предпочитают развиваться в центре
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание
Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни
Значение достигло максимума за последние полтора года
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса
В 100 раз больше, чем в начале эпидемии
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан
Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь
ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу
ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке
Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств
На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса
Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира
Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
Лояльность россиян к банкам сильно упала
Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым
ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России
У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы
К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами
Государству необходимо менять пенсионную систему
Сколько за год заработали самые богатые россияне по версии Bloomberg
Их состояние увеличилось на 21 %
Около половины россиян заявили, что в 2019 году жизнь в стране стала хуже
Опрос провел «Левада-центр»
Qiwi полностью продаст «Рокетбанк», который купила в прошлом году
В первой половине этого года убыток сервиса достиг миллиарда рублей
Отменить комиссию за банковские переводы между регионами
Власти планируют устранить «банковский роуминг»
РЭШ проведет бесплатные лекции об экономике в современном мире
Спикерами станут профессора вуза и выпускники, которые работают в крупных компаниях
Сколько в России неформально занятых россиян
Доля работающих в этом секторе выросла за три месяца на 1,5 миллиона человек
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На первую позицию вышел «Тинькофф», который в прошлом году занял вторую строчку
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В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора
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