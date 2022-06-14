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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией Что это значит для компаний и рядовых покупателей
Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией

Госдума приняла закон, который заставляет бизнесы сотрудничать с армией
Что это значит для компаний и рядовых покупателей

14 июня 2022

Афганская диаспора Петербурга подтвердила участие представителя террористического движения «Талибан» в ПМЭФ

9 мая 2022

Bloomberg: Россию ожидает экономический спад — сильнейший с 1994 года

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня Почему так случилось и отскочит ли он назад
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
Почему так случилось и отскочит ли он назад

Создать единую платежную единицу для торговли с «дружественными странами»
Предложение дня
30 марта 2022

Создать единую платежную единицу для торговли с «дружественными странами»

Сколько потеряла российская экономика из-за блокировки соцсетей
Цифра дня
19 марта 2022

Сколько потеряла российская экономика из-за блокировки соцсетей

Сколько денег потратил ЦБ, чтобы поддержать рубль 24 февраля
Цифра дня
28 февраля 2022

Сколько денег потратил ЦБ, чтобы поддержать рубль 24 февраля

Цифра дня
16 января 2022

Сколько россиян в пандемию начали экономить на всем

Опрос
6 января 2021

Только 6 % россиян надеются на экономическое процветание в 2021 году. 47 % готовятся к проблемам

Прогноз
11 ноября 2020

Собянин: Начало 2021 года будет тяжелее, чем 2020-й

12 августа 2020

Экономика России упала до минимума с 2009 года

Регионы, которые массово покидает работающее население

И куда стремятся попасть трудовые мигранты

Регионы, которые массово покидает работающее население

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Научат делать бизнес со смыслом

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год

Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год

Жителям спальных районов Москвы не хватает продуктовых магазинов и аптек

Торговые сети по-прежнему предпочитают развиваться в центре

Жителям спальных районов Москвы не хватает продуктовых магазинов и аптек

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума

И это не конец

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

Ведомство не хочет привлекать внимание

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни

Значение достигло максимума за последние полтора года

Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса

В 100 раз больше, чем в начале эпидемии

Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии

Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан

Сколько москвичей потеряли работу из-за пандемии

И как изменились доходы жителей столицы

Сколько москвичей потеряли работу из-за пандемии

Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь

ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу

Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке

Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке

На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса

Правительство установило максимальные суммы, и они пугающе маленькие

На какие кредиты можно получить каникулы из-за коронавируса

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить

Лояльность россиян к банкам сильно упала

Больше трети респондентов сказали, что не станут рекомендовать свой банк знакомым

Лояльность россиян к банкам сильно упала

ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России

У «Почта Банка» больше нет прямого кешбэка, вместо него теперь — бонусные баллы

ВТБ и «Почта Банк» объединили свои программы лояльности. Это первый подобный случай в России

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Государству необходимо менять пенсионную систему

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Сколько за год заработали самые богатые россияне по версии Bloomberg

Их состояние увеличилось на 21 %

Сколько за год заработали самые богатые россияне по версии Bloomberg

Около половины россиян заявили, что в 2019 году жизнь в стране стала хуже

Опрос провел «Левада-центр»

Около половины россиян заявили, что в 2019 году жизнь в стране стала хуже

Российские регионы с самыми высокими зарплатами

Ежегодный рейтинг составили РИА «Новости»

Российские регионы с самыми высокими зарплатами

Qiwi полностью продаст «Рокетбанк», который купила в прошлом году

В первой половине этого года убыток сервиса достиг миллиарда рублей

Qiwi полностью продаст «Рокетбанк», который купила в прошлом году

Отменить комиссию за банковские переводы между регионами

Власти планируют устранить «банковский роуминг»

Отменить комиссию за банковские переводы между регионами

РЭШ проведет бесплатные лекции об экономике в современном мире

Спикерами станут профессора вуза и выпускники, которые работают в крупных компаниях

РЭШ проведет бесплатные лекции об экономике в современном мире

Сколько в России неформально занятых россиян

Доля работающих в этом секторе выросла за три месяца на 1,5 миллиона человек

Сколько в России неформально занятых россиян

Лучшие интернет-банки по версии Markswebb

На первую позицию вышел «Тинькофф», который в прошлом году занял вторую строчку

Лучшие интернет-банки по версии Markswebb

Сколько денег Россия потратила на секретные закупки в 2017 году

Средства идут на вооружение и интеллектуальную собственность

Сколько денег Россия потратила на секретные закупки в 2017 году

ВШЭ: Россию ждет новый экономический кризис через год-полтора

Все будет как в 2009 году

ВШЭ: Россию ждет новый экономический кризис через год-полтора

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества

Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества

В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора

Предприятия реорганизуются, за счет этого сокращается число юридических лиц

В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора

Главные потребности для нормальной жизни, по мнению россиян

Опрос провели социологи «Левада-центра»

Главные потребности для нормальной жизни, по мнению россиян

«Девяток» яиц: Объем упаковки российских товаров уменьшился за шесть лет до 20 %

Цены при этом менялись незначительно

«Девяток» яиц: Объем упаковки российских товаров уменьшился за шесть лет до 20 %

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Росстат назвал среднюю зарплату жителей страны

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Самые дорогие бренды России

Исследование провела компания Brand Finance

Самые дорогие бренды России

Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes

На первом месте — семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева

Самые крупные землевладельцы России по версии Forbes

В 2018 году в России закрылось в два раза больше компаний, чем открылось

Москва заняла 14-е место списка

В 2018 году в России закрылось в два раза больше компаний, чем открылось

Глава ВЦИОМ — о падении рейтинга Путина и «эффекте черных очков»

По мнению Валерия Федорова, россияне не понимают, когда начнут жить лучше

Глава ВЦИОМ — о падении рейтинга Путина и «эффекте черных очков»

Сколько лет понадобится российским городам, чтобы достичь уровня экономики Москвы

За уровень экономики брали валовый городской продукт

Сколько лет понадобится российским городам, чтобы достичь уровня экономики Москвы

Сколько российских семей живут без сбережений

Треть опрошенных думают, что сейчас плохое время, чтобы копить деньги

Сколько российских семей живут без сбережений

Перенести офисы крупнейших госкомпаний в регионы

С инициативой выступило Минэкономразвития

Перенести офисы крупнейших госкомпаний в регионы

В Москве пройдет конференция о шеринг-экономике

Лекторы расскажут о преимуществах такого подхода в современности

В Москве пройдет конференция о шеринг-экономике

Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира

Хуже всего дела обстоят в Венесуэле

Россия значительно ухудшила позиции в рейтинге самых несчастных экономик мира

Сколько россиян контролируют большинство богатств страны

Согласно исследованию аналитиков Высшей школы экономики и экспертизе Внешэкономбанка

Сколько россиян контролируют большинство богатств страны

Сколько должны получать россияне, чтобы жить достойно

Самые высокие запросы — у жителей Москвы и Петербурга

Сколько должны получать россияне, чтобы жить достойно

Чем больше всего недовольны россияне

Жителей России устраивают их питание и жилищные условия

Чем больше всего недовольны россияне

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