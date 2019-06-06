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Новости6 июня 2019

В 2018 году в России закрылось в два раза больше компаний, чем открылось Москва заняла 14-е место списка

РедакторАлена Дергачева

В 2018 году в России закрылось около 600 тысяч компаний, а открылось в два раза меньше — 290 тысяч. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza, с которым ознакомился «РБК».

Всего количество закрытых предприятий превысило число новых в 80 регионах. Лидером антирейтинга стал Дагестан, где за год появилось 990 предприятий, а закрылось более 5 тысяч. Примерно так же обстоят дела в Калининградской области, где закрыли почти 7 тысяч компаний, а открыли всего 1,5 тысячи. При этом в регионе действует особая экономическая зона. Также в топ регионов по «смертности» бизнеса попали Еврейская автономная область, республика Карелия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Астраханская область.

По приросту компаний лидирует Ингушетия — 615 новых предприятий против 394 закрывшихся. На втором месте — Чечня (657 против 59 компаний соответственно). Москва заняла 14-е место: в столице открылось 88 тысяч компаний, а закрылось — 234 тысячи. Бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева не согласна, что такая статистика применима к бизнесу, так как при подсчете могли учитывать фирмы-однодневки и поглощения крупными юрлицами мелких компаний.

Главными сложностями, с которыми сталкиваются предприятия, в FinExpertiza назвали высокую кредитную ставку, неумение вести бизнес и незнание о поддержке, которую может оказать регион, а также кадровый дефицит и затрудненный доступ к рынкам сбыта. В компании уточнили, что в отчете ссылаются на данные Росстата, и подчеркнули, что рост по числу закрытых компаний в России начался еще в 2016 году.

Источник: «РБК»

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