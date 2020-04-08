Сколько петербуржцев остались без работы к концу июня
За первый месяц лета статус безработных получили 22,1 тысячи горожан
Сколько петербуржцев остались без работы к концу июня За первый месяц лета статус безработных получили 22,1 тысячи горожан
Регионы, которые массово покидает работающее население
И куда стремятся попасть трудовые мигранты
Регионы, которые массово покидает работающее население И куда стремятся попасть трудовые мигранты
На карантине расходы петербуржцев выросли, а доходы — упали
Среднемесячный доход 40 % горожан колеблется от 5 до 25 тысяч рублей
На карантине расходы петербуржцев выросли, а доходы — упали Среднемесячный доход 40 % горожан колеблется от 5 до 25 тысяч рублей
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
Научат делать бизнес со смыслом
Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей Научат делать бизнес со смыслом
Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год
Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями
Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями
Смольный — о последствиях коронавируса для экономики Петербурга
Доходы городского бюджета уже уменьшили более чем на 100 миллиардов рублей
Смольный — о последствиях коронавируса для экономики Петербурга Доходы городского бюджета уже уменьшили более чем на 100 миллиардов рублей
Туристический поток в Петербург восстановится через два года
В этом году город потеряет до 80 % от обычного количества туристов, считают в Смольном
Туристический поток в Петербург восстановится через два года В этом году город потеряет до 80 % от обычного количества туристов, считают в Смольном
Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума И это не конец
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных Ведомство не хочет привлекать внимание
Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни
Значение достигло максимума за последние полтора года
Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни Значение достигло максимума за последние полтора года
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter МГУ взял первое место в трех номинациях
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Самые важные права человека, по версии россиян Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда «Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»
Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса
В 100 раз больше, чем в начале эпидемии
Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса В 100 раз больше, чем в начале эпидемии
К концу июня безработными могут оказаться до 70 тысяч петербуржцев
Этот показатель будет близок к рекордным значениям 1990-х годов
К концу июня безработными могут оказаться до 70 тысяч петербуржцев Этот показатель будет близок к рекордным значениям 1990-х годов
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан
Сколько москвичей потеряли работу из-за пандемии И как изменились доходы жителей столицы
Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь
ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу