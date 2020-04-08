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Сколько петербуржцев остались без работы к концу июня

За первый месяц лета статус безработных получили 22,1 тысячи горожан

Сколько петербуржцев остались без работы к концу июня
За первый месяц лета статус безработных получили 22,1 тысячи горожан

Регионы, которые массово покидает работающее население

И куда стремятся попасть трудовые мигранты

Регионы, которые массово покидает работающее население
И куда стремятся попасть трудовые мигранты

На карантине расходы петербуржцев выросли, а доходы — упали

Среднемесячный доход 40 % горожан колеблется от 5 до 25 тысяч рублей

На карантине расходы петербуржцев выросли, а доходы — упали
Среднемесячный доход 40 % горожан колеблется от 5 до 25 тысяч рублей

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей

Научат делать бизнес со смыслом

Школа продвинутых коммуникаций MACS перезапустилась и открыла курсы для предпринимателей
Научат делать бизнес со смыслом

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год

Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями

Путин повысил подоходный налог для россиян с заработком свыше 5 миллионов в год
Деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями

Смольный — о последствиях коронавируса для экономики Петербурга

Доходы городского бюджета уже уменьшили более чем на 100 миллиардов рублей

Смольный — о последствиях коронавируса для экономики Петербурга
Доходы городского бюджета уже уменьшили более чем на 100 миллиардов рублей

Туристический поток в Петербург восстановится через два года

В этом году город потеряет до 80 % от обычного количества туристов, считают в Смольном

Туристический поток в Петербург восстановится через два года
В этом году город потеряет до 80 % от обычного количества туристов, считают в Смольном

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума

И это не конец

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума
И это не конец

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

Ведомство не хочет привлекать внимание

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание

Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни

Значение достигло максимума за последние полтора года

Сколько россиян готовы к протестам из-за падения уровня жизни
Значение достигло максимума за последние полтора года

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда

«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Главные стереотипы о женщинах и их влияние на рынок труда
«Предназначение женщины — быть матерью и хорошей хозяйкой»

Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса

В 100 раз больше, чем в начале эпидемии

Сколько денег ежедневно теряет российская экономика из-за коронавируса
В 100 раз больше, чем в начале эпидемии

К концу июня безработными могут оказаться до 70 тысяч петербуржцев

Этот показатель будет близок к рекордным значениям 1990-х годов

К концу июня безработными могут оказаться до 70 тысяч петербуржцев
Этот показатель будет близок к рекордным значениям 1990-х годов

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан
Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии

Сколько денег дают жителям разных стран во время пандемии
Пособия для безработных, малоимущих, детей, самозанятых и вообще всех граждан

Сколько москвичей потеряли работу из-за пандемии

И как изменились доходы жителей столицы

Сколько москвичей потеряли работу из-за пандемии
И как изменились доходы жителей столицы

Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь

ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу

Сколько россиян не верят в эпидемию и как коронавирус уже повлиял на их жизнь
ВШЭ опросила граждан об их отношении к вирусу

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке

Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств

ОКБ: Отсрочкой по кредитам смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке
Правозащитники прогнозируют рост персональных банкротств

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