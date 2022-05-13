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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Расследование: Руководство РАНХиГС прячет элитную недвижимость в Европе

Расследование: Руководство РАНХиГС прячет элитную недвижимость в Европе

Предложение дня: Профинансировать курсы медиаграмотности для россиян

Предложение дня: Профинансировать курсы медиаграмотности для россиян

Bloomberg: Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам

Bloomberg: Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Цифра дня: Сколько российских активов заморозили во Франции

Цифра дня: Сколько российских активов заморозили во Франции

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

13 мая 2022

Редакция «Новой газеты» получила французскую премию за свободу слова

Французскую виллу основателя Альфа-банка Михаила Фридмана арестовали
5 мая 2022

Французскую виллу основателя Альфа-банка Михаила Фридмана арестовали

15 апреля 2022

РКН ограничил доступ к сайту Международного французского радио

14 апреля 2022

Франция арестовала отели, которые могут принадлежать жене бизнесмена Геннадия Тимченко

Франция отказалась возвращать в Россию две картины
9 апреля 2022

Франция отказалась возвращать в Россию две картины

Франция отменила все ограничения на въезд
6 апреля 2022

Франция отменила все ограничения на въезд

Дания и Швеция начали оформлять и выдавать визы россиянам
обновлено11 апреля 2022

Дания и Швеция начали оформлять и выдавать визы россиянам

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Вероятно, полностью сгорел орган храма

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

Библиотека иностранной литературы проведет самый массовый урок французского языка

В нем примут участие 250 человек

Библиотека иностранной литературы проведет самый массовый урок французского языка

Где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков
Где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков Если французский визовый центр сломался
Где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков

Где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков
Если французский визовый центр сломался

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

«Рейс мог не состояться вообще», — сказали в авиакомпании

«Уральские авиалинии» — о том, почему самолет из Москвы в Париж сел в Калуге

Сколько стоит жизнь в Ницце
Сколько стоит жизнь в Ницце Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз
Сколько стоит жизнь в Ницце

Сколько стоит жизнь в Ницце
Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз

Собор Парижской Богоматери после пожара

Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Собор Парижской Богоматери после пожара

На фестивале франкофонии в «Иностранке» пройдут уроки французского и беседа с Познером

Там же можно послушать музыку и лекции

На фестивале франкофонии в «Иностранке» пройдут уроки французского и беседа с Познером

1 + 1: 20 французских мелодрам XXI века, уже ставших классикой
1 + 1: 20 французских мелодрам XXI века, уже ставших классикой И их предшественники из XX века
1 + 1: 20 французских мелодрам XXI века, уже ставших классикой

1 + 1: 20 французских мелодрам XXI века, уже ставших классикой
И их предшественники из XX века

Пушкинский музей организует выставку французских афиш

Экспозиция продлится два месяца

Пушкинский музей организует выставку французских афиш

S7 начнет летать из Москвы в Ниццу

Авиасообщение откроется с 28 апреля

S7 начнет летать из Москвы в Ниццу

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

В Музее Москвы пройдет французская рождественская ярмарка с дегустациями и концертами

На мероприятии можно купить подарки и посетить мастер-классы

В Музее Москвы пройдет французская рождественская ярмарка с дегустациями и концертами

Из России откроют полеты еще в два французских города

Россия и Франция подписали соглашение о расширении авиасообщения

Из России откроют полеты еще в два французских города

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Кроме того, трудности могут возникнуть при поездках в Японию и на Филиппины

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями

Гости смогут подучить французский язык и увидеть парад французских бульдогов

На «Флаконе» пройдет фестиваль «День Франции» с танцами и дегустациями

В летних кинотеатрах «Пионер» начался фестиваль современного французского кино

До 14 августа гости смогут увидеть кинопремьеры родом из Франции

В летних кинотеатрах «Пионер» начался фестиваль современного французского кино

Французское консульство увеличило срок рассмотрения заявок на визу

Дипмиссия начнет выдавать документы на несколько дней позже

Французское консульство увеличило срок рассмотрения заявок на визу

Как живет город, где везде можно ходить голым
Как живет город, где везде можно ходить голым Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте
Как живет город, где везде можно ходить голым

Как живет город, где везде можно ходить голым
Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте

«Победа» отменила все запланированные рейсы в Бордо

Причиной решения стали препятствия со стороны французских властей

«Победа» отменила все запланированные рейсы в Бордо

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

В «Иностранке» пройдет фестиваль франкофонии

Открытые уроки французского, лекции и встречи с авторами

В «Иностранке» пройдет фестиваль франкофонии

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной

У гостей есть возможность стать послом проекта и получить годовой запас белья

На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Завтра в парижском аэропорту Шарль-де-Голль пройдет забастовка пилотов

Пассажиров предупредили о возможной отмене рейсов Air France

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Туристов предупредили о наводнениях во Франции

Хуже всего ситуация в столице

Туристов предупредили о наводнениях во Франции

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

Лидером списка вновь стала Южная Корея

Россия укрепила позиции в рейтинге самых инновационных стран

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Больше всего стоимость повысится для дешевых вин

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Замедление устаревших iPhone, угрозы Кадырова США и новый клип Кэти Перри
Замедление устаревших iPhone, угрозы Кадырова США и новый клип Кэти Перри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Замедление устаревших iPhone, угрозы Кадырова США и новый клип Кэти Перри

Замедление устаревших iPhone, угрозы Кадырова США и новый клип Кэти Перри
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии

Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе

3 октября. Главное в городе
3 октября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
3 октября. Главное в городе

3 октября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

На детском фестивале спектаклей «Гаврош» выступят театры из Франции

Всего в программе 40 спектаклей

На детском фестивале спектаклей «Гаврош» выступят театры из Франции

Во Франции создан комитет в поддержку Серебренникова

В него вошли 100 деятелей культуры

Во Франции создан комитет в поддержку Серебренникова

В «Музеоне» пройдет фотовыставка Imagine France

Она откроется 12 сентября

В «Музеоне» пройдет фотовыставка Imagine France

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о лихорадке чикунгунья в Италии и Франции

Обычно вирус характерен для стран Африки и Азии, но в последние годы он начал распространяться в Европе

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о лихорадке чикунгунья в Италии и Франции

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ