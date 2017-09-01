Роспотребнадзор выпустил предупреждение о лихорадке чикунгунья в Италии и Франции Обычно вирус характерен для стран Африки и Азии, но в последние годы он начал распространяться в Европе
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке чикунгунья, которая была зарегистрирована в Италии и Франции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обычно вирус характерен для Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, островов Индийского океана, Мексики и Гватемалы, при этом в последние годы он начал распространятся и в странах Европы. К примеру, в августе были зарегистрированы четыре случая заболевания лихорадкой чикунгунья в Провансе.
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