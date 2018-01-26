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Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?
Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

Почему шампанское стоит дороже тихих вин и других игристых?

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог

Вероятно, полностью сгорел орган храма

В одном из крупнейших соборов Франции произошел пожар. Власти не исключают поджог
Вероятно, полностью сгорел орган храма

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу
S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции

Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Российских туристов предупредили о распространении опасных комаров во Франции
Насекомые переносят лихорадки Зика, денге и чикунгунья

Сколько стоит жизнь в Ницце
Сколько стоит жизнь в Ницце Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз
Сколько стоит жизнь в Ницце

Сколько стоит жизнь в Ницце
Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз

Собор Парижской Богоматери после пожара

Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Собор Парижской Богоматери после пожара
Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Из России откроют полеты еще в два французских города

Россия и Франция подписали соглашение о расширении авиасообщения

Из России откроют полеты еще в два французских города
Россия и Франция подписали соглашение о расширении авиасообщения

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Кроме того, трудности могут возникнуть при поездках в Японию и на Филиппины

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции
Кроме того, трудности могут возникнуть при поездках в Японию и на Филиппины

Как живет город, где везде можно ходить голым
Как живет город, где везде можно ходить голым Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте
Как живет город, где везде можно ходить голым

Как живет город, где везде можно ходить голым
Рассказываем о крупнейшем в мире нудистском курорте

«Победа» отменила все запланированные рейсы в Бордо

Причиной решения стали препятствия со стороны французских властей

«Победа» отменила все запланированные рейсы в Бордо
Причиной решения стали препятствия со стороны французских властей

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году

Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

Какие армии будут самыми сильными к 2030 году
Через 12 лет вооруженные силы США останутся золотым стандартом

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов
Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм
Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров

Наводнение в Париже, лауреаты «Грэмми» и секреты фитнес-трекеров
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Туристов предупредили о наводнениях во Франции

Хуже всего ситуация в столице

Туристов предупредили о наводнениях во Франции
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Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

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