«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
Технологии не только экономят нам время и силы, но и помогают справляться с психологическими трудностями, например последствиями карантина из-за пандемии коронавируса. Как ни странно, хуже с этим работают соцсети: из-за бума новостей и постов о COVID-19 все больше людей решают на время или навсегда деактивировать свои профили. Более приятным способом расслабиться и справиться с тревогой для многих оказались компьютерные игры. Они не только помогают отвлечься от происходящего в мире, но и укрепляют связи с другими во время прохождения миссий. Разбираемся, как игры стали новым терапевтическим инструментом, почему они могут сплотить не хуже, чем офлайн-общение и заменят ли игровые сообщества популярные соцсети.
Технологии не только экономят нам время и силы, но и помогают справляться с психологическими трудностями, например последствиями карантина из-за пандемии коронавируса. Как ни странно, хуже с этим работают соцсети: из-за бума новостей и постов о COVID-19 все больше людей решают на время или навсегда деактивировать свои профили. Более приятным способом расслабиться и справиться с тревогой для многих оказались компьютерные игры. Они не только помогают отвлечься от происходящего в мире, но и укрепляют связи с другими во время прохождения миссий. Разбираемся, как игры стали новым терапевтическим инструментом, почему они могут сплотить не хуже, чем офлайн-общение и заменят ли игровые сообщества популярные соцсети.
01
Как росла популярность игр в последние годы
Как росла популярность игр в последние годы
К 2021 году в мире насчитывали около 2,5 миллиарда активных игроков, с 2013 года их доля выросла в два раза. С началом пандемии игры стали затягивать даже тех, кто мало ими интересовался. Если раньше несколько раз в день играли только 10,5 % человек, то к середине 2020 года так часто к игре возвращались уже 40 % опрошенных. На популярность игр повлияло и то, что теперь для них не нужно покупать отдельный девайс. Геймерские ноутбуки стали более универсальными: их мощности подойдут не только для игр, но и для рабочей многозадачности. Так, новый ALIENWARE X17 — тонкий и мощный ноутбук с 17-дюймовым экраном — будет полезен для разных сценариев, в том числе для удаленной работы и активного диджитал-отдыха.
02
Как игры помогают людям в эпоху пандемии
Как игры помогают людям в эпоху пандемии
Задолго до пандемии ученые выяснили, что игры могут положительно влиять на психическое состояние, когнитивные способности и социальные навыки. Уже в 2020 году специалисты Университета Саскачевана заметили, что экшены, например Fortnite, не только помогают отвлечься от реальности, но и расслабляют. Препятствия, которые удается преодолеть в игре, дают ощущение контроля и осознание того, что человек может справляться с проблемами в жизни. Удовольствие игрокам приносит и эстетическая составляющая — сегодня сюжетные игры заменяют вечер с сериалом. Наслаждаться визуалом особенно приятно на хорошем экране: так, ALIENWARE X17 поддерживает NVIDIA G-SYNC и Advanced Optimus, а частота обновления дисплея доходит до 360 герц.
03
Как игры укрепляют семьи и дружбу
Как игры укрепляют семьи и дружбу
Онлайн-игры не только инструмент для поиска единомышленников и мир, куда можно уйти от непонимания. С началом пандемии участники исследований признавались, что стали играть в командные игры, чтобы поддерживать общение с друзьями и партнером. Игры могут улучшить и связь поколений, если приобщить к этому занятию, например, бабушек и дедушек. Кроме того, 67 % родителей хотя бы раз в неделю отвлекаются на видеоигры с детьми. И, объясняя, что им это дает, многие выбирают вариант ответа «это хороший способ социализироваться со своим ребенком».
04
Почему мы чувствуем себя лучше, когда играем не в одиночестве
Почему мы чувствуем себя лучше, когда играем не в одиночестве
В 2021 году больше половины игроков утверждали, что предпочитают командные игры, а не одиночные. Из них 55 % указывали, что игровой процесс помогает им поддерживать связь с друзьями. Именно с ними и играет большинство (42 %) респондентов (с семьей, для сравнения, только 19 %). Причем, как показывают некоторые опросы, люди, которые до пандемии предпочитали одиночные игры, перешли на коллективные с началом локдаунов. Некоторые из них рассказывали, что так они компенсировали недостаток общения и искусственно поддерживали связи.
05
Как создатели игр подталкивают нас улучшать общение
Как создатели игр подталкивают нас улучшать общение
Разработчики современных игр все больше фокусируются на коллективном опыте. Игра Anthem, например, даже поощряет игроков за помощь союзникам: пока один блокирует врагов, другой зарабатывает для всех очки, уничтожая больше противников. Чтобы согласовать свои действия, игрокам нужно общаться, и в этом им помогают встроенные текстовые или аудиочаты. Такая игровая многозадачность требует больших ресурсов от девайсов, но это все реже становится проблемой. Например, ноутбук ALIENWARE X17 оборудован эксклюзивной четырехвентиляторной системой Cryo-Tech™, которая позволяет устройству преодолевать даже самые сложные миссии.
06
Могут ли игровые сообщества заменить соцсети
Могут ли игровые сообщества заменить соцсети
Нередко в чате игры сначала обсуждают лишь стратегию прохождения миссии, но позже переходят на темы из повседневной жизни. «Это как твиттер, но с меньшей долей троллинга», — проводит аналогию The New York Times. В отличие от соцсетей в игре перед глазами не маячит лента достижений других людей. Напротив, каждый игрок четко знает, в чем его вклад в общее дело, и это снижает негатив от процесса. В некоторых играх, например Animal Crossing, и вовсе не нужно ни с кем соревноваться. На карантине игроки даже звали туда друзей, чтобы отметить день рождения или свадьбу.
07
Как гейм-комьюнити помогают формировать инклюзию
Как гейм-комьюнити помогают формировать инклюзию
Онлайн-игры считаются безопасным местом для людей, испытывающих трудности с социализацией (при расстройствах аутического спектра, депрессии, социофобии). При этом 58 % игроков в США в 2020 году дискриминировали из-за пола, расы, этнических признаков. Несмотря на прогнозы о том, что к 2020-му среди геймеров станет больше женщин, в сфере по-прежнему доминируют мужчины. Но неравенство дает жизнь все большему числу сообществ, включающих в процесс наиболее уязвимых игроков, как это делает, например, объединяющее темнокожих геймерок Black Girl Gamers.
Не только для геймеров
Игры перестали быть увлечением лишь геймеров. К новой реальности адаптируются и гаджеты: теперь мощные игровые ноутбуки можно увидеть на столе у топ-менеджера или контентмейкера. Кричащий дизайн сменился более лаконичными альтернативами. Например, новый геймерский ноутбук ALIENWARE X17 унаследовал от предыдущих моделей белую гладкую крышку и стильные решетки вентиляции в виде шестигранников, при этом рамки вокруг экрана и зона клавиатуры стали черными, что придает ему строгости.
Ноутбук оснащен всеми необходимыми для работы портами — от Type-C до HDMI, — причем расположены они не сбоку, а сзади. Такая конструкция освобождает пространство по бокам ноутбука от проводов и других помех, что удобно как для активного гейминга, так и для использования дополнительных девайсов. Модель также отличается высокой производительностью, которая станет преимуществом не только для гейм-досуга, но и для сложной многозадачной работы — встроенное ПО подходит для различных сценариев и настроек. В сочетании с оптимальным по всем параметрам дисплеем (высокие частота и разрешение, низкое время отклика, широкий цветовой охват, хорошая яркость выше, чем у большинства игровых ноутбуков), клавиатурой с быстрым откликом и компактностью ALIENWARE X17 станет незаменимым компаньоном в любой ситуации.
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