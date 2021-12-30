«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог

Технологии не только экономят нам время и силы, но и помогают справляться с психологическими трудностями, например последствиями карантина из-за пандемии коронавируса. Как ни странно, хуже с этим работают соцсети: из-за бума новостей и постов о COVID-19 все больше людей решают на время или навсегда деактивировать свои профили. Более приятным способом расслабиться и справиться с тревогой для многих оказались компьютерные игры. Они не только помогают отвлечься от происходящего в мире, но и укрепляют связи с другими во время прохождения миссий. Разбираемся, как игры стали новым терапевтическим инструментом, почему они могут сплотить не хуже, чем офлайн-общение и заменят ли игровые сообщества популярные соцсети.

Технологии не только экономят нам время и силы, но и помогают справляться с психологическими трудностями, например последствиями карантина из-за пандемии коронавируса. Как ни странно, хуже с этим работают соцсети: из-за бума новостей и постов о COVID-19 все больше людей решают на время или навсегда деактивировать свои профили. Более приятным способом расслабиться и справиться с тревогой для многих оказались компьютерные игры. Они не только помогают отвлечься от происходящего в мире, но и укрепляют связи с другими во время прохождения миссий. Разбираемся, как игры стали новым терапевтическим инструментом, почему они могут сплотить не хуже, чем офлайн-общение и заменят ли игровые сообщества популярные соцсети.