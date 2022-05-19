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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

Mash: H&M закроется в России 30 ноября. Пресс-служба сети не подтвердила эту информацию

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

H&M оплатил аренду за флагманский магазин в Москве на девять месяцев вперед

В ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» открылись магазины H&M

В ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» открылись магазины H&M

Магазины H&M так и не открылись 1 августа. В торговых центрах с самого утра собирались покупатели

Магазины H&M так и не открылись 1 августа. В торговых центрах с самого утра собирались покупатели

Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими
Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими Где купить их товары в России и ждать ли распродаж
Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими

Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими
Где купить их товары в России и ждать ли распродаж

H&M выставила на продажу российский бизнес

H&M выставила на продажу российский бизнес

Прощай, эйчик: Где теперь покупать детскую одежду
Прощай, эйчик: Где теперь покупать детскую одежду Родители рассказывают о качественных российских марках
Прощай, эйчик: Где теперь покупать детскую одежду

Прощай, эйчик: Где теперь покупать детскую одежду
Родители рассказывают о качественных российских марках

H&M отменил финальную распродажу в России

H&M отменил финальную распродажу в России

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

H&M поднимет цены на оставшиеся товары

H&M Home, COS, Monki и другие магазины поучаствуют в финальной распродаже H&M

обновлено

H&M Home, COS, Monki и другие магазины поучаствуют в финальной распродаже H&M

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Что это значит для брендов и покупателей

«РБК»: Российские переработчики текстиля лишились 85 % сырья из-за санкций
19 мая 2022

«РБК»: Российские переработчики текстиля лишились 85 % сырья из-за санкций

Что происходит с торговыми центрами в России
Что происходит с торговыми центрами в России Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники
Что происходит с торговыми центрами в России

Что происходит с торговыми центрами в России
Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники

Что покупать в весенней коллекции H&M Studio
Что покупать в весенней коллекции H&M Studio
Что покупать в весенней коллекции H&M Studio

Что покупать в весенней коллекции H&M Studio

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития
Акция дня
18 января 2022

Ярлыки от H&M, чтобы развеять стереотипы про людей с особенностями развития

8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году
8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году
8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году

8 новых и отличных магазинов, которые открылись в 2021 году

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
15 ноября 2021

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA
Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA Все, что нужно для холодной погоды. И не только
Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA

Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA
Все, что нужно для холодной погоды. И не только

Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Что покупать в новой коллекции H&M Studio

Что покупать в новой коллекции H&M Studio

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi
Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

Что покупать в совместной коллекции H&M и индийского бренда Sabyasachi

Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives
Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives
Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives

Что покупать в совместной коллекции H&M и Toga Archives

19 мая 2021

Arket откроет осенью первый магазин в России

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
27 апреля 2021

H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды

Собираем гардероб на лето: одежда, аксессуары (белье и обувь тоже)
Спецпроект
Собираем гардероб на лето: одежда, аксессуары (белье и обувь тоже)
Собираем гардероб на лето: одежда, аксессуары (белье и обувь тоже)
Спецпроект

Собираем гардероб на лето: одежда, аксессуары (белье и обувь тоже)

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Галерея
21 апреля 2021

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве

15 марта 2021

H&M перезапустит систему по сбору ненужной одежды в России. В 2020 году стало известно, что не все вещи перерабатываются

Футболка H&M со снимком «Свобода» от фотографа Emmie America
Товар дня
обновлено19 февраля 2021

Футболка H&M со снимком «Свобода» от фотографа Emmie America

15 февраля 2021

H&M в мобильном приложении покажет спектакль в честь новой коллекции. В нем сыграют Александр Гудков и Дарья Мороз

9 февраля 2021

На российский H&M завели уголовное дело о неуплате пошлин на 3 миллиарда рублей

Что покупать в коллекции H&M x Simone Rocha
Что покупать в коллекции H&M x Simone Rocha Вам захочется всё!
Что покупать в коллекции H&M x Simone Rocha

Что покупать в коллекции H&M x Simone Rocha
Вам захочется всё!

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Пайетки, экокожа и бахрома

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд
26 января 2021

H&M выпустит коллекцию домашней одежды с цитатами поэтессы Ирсы Дэйли-Уорд

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee
20 января 2021

H&M запустит экологичную коллекцию денима с американской маркой Lee

20 декабря 2020

В H&M на Тверской можно будет украсить пижаму вышивкой со своими инициалами

4 октября 2020

H&M выпустит коллаборацию с женой Ника Кейва

2 октября 2020

H&M Home откроет три концепт-стора в России

1 октября 2020

Weekday, Monki и & Other Stories запускают онлайн-магазины в России. Наконец-то!

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист
У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

У H&M выходит коллаборация с Kangol. Составляйте вишлист

Что покупать в осенней коллекции H&M Studio
Что покупать в осенней коллекции H&M Studio База гардероба и жилет в пайетках
Что покупать в осенней коллекции H&M Studio

Что покупать в осенней коллекции H&M Studio
База гардероба и жилет в пайетках

Совместная коллекция H&M и Giuliva Heritage
Совместная коллекция H&M и Giuliva Heritage Коллаборация для тех, кто ходит в офис
Совместная коллекция H&M и Giuliva Heritage

Совместная коллекция H&M и Giuliva Heritage
Коллаборация для тех, кто ходит в офис

Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi

Очки-леденцы, панамки и другие хиты этого лета

Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов

Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды

Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года

Виноградная кожа и кофейная гуща: Из чего состоит новая коллекция H&M Conscious Exclusive
Виноградная кожа и кофейная гуща: Из чего состоит новая коллекция H&M Conscious Exclusive И почему она стоит внимания
Виноградная кожа и кофейная гуща: Из чего состоит новая коллекция H&M Conscious Exclusive

Виноградная кожа и кофейная гуща: Из чего состоит новая коллекция H&M Conscious Exclusive
И почему она стоит внимания

Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Что покупать в новой коллекции H&M Studio Спойлер: практически все!
Что покупать в новой коллекции H&M Studio

Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Спойлер: практически все!

Что покупать в совместной коллекции H&M x Giambattista Valli
Что покупать в совместной коллекции H&M x Giambattista Valli Очередная коллаборация шведского масс-маркет-бренда
Что покупать в совместной коллекции H&M x Giambattista Valli

Что покупать в совместной коллекции H&M x Giambattista Valli
Очередная коллаборация шведского масс-маркет-бренда

Свитеры для собак от H&M и Pringle of Scotland

С культовым узором аргайл

Свитеры для собак от H&M и Pringle of Scotland

«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл

«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл
Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития

До 50 % на летние вещи и товары для дома в H&M

Скидки действуют, пока товары есть в наличии

До 50 % на летние вещи и товары для дома в H&M

H&M запустил полную программу лояльности в России

Среди привилегий — предпродажи новых коллекций и закрытые скидки

H&M запустил полную программу лояльности в России

Что бренды делают из ненужной одежды?
Что бренды делают из ненужной одежды? Которую мы сдаем на переработку
Что бренды делают из ненужной одежды?

Что бренды делают из ненужной одежды?
Которую мы сдаем на переработку

H&M добавил в описание товаров информацию об их экологичности

Во вкладке указаны состав, страна производства и поставщик

H&M добавил в описание товаров информацию об их экологичности

До 50 % на вещи и товары для дома в H&M

Скидки действуют, пока товары есть в наличии

До 50 % на вещи и товары для дома в H&M

Новая коллекция H&M Studio
Новая коллекция H&M Studio Составляющие актуального весенне-летнего гардероба
Новая коллекция H&M Studio

Новая коллекция H&M Studio
Составляющие актуального весенне-летнего гардероба

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи

Акция действует с 25 по 27 января

H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи

Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги
Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги Сколько получают те, кто сутками ждет старта продаж нового айфона или лимитированных кроссовок
Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги

Занимательная экономика: Кто стоит в очередях за деньги
Сколько получают те, кто сутками ждет старта продаж нового айфона или лимитированных кроссовок

За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino
За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino И много ли сейчас таких предложений на сайтах бесплатных объявлений
За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino

За сколько перекупщики продают вещи из коллекции H&M x Moschino
И много ли сейчас таких предложений на сайтах бесплатных объявлений

Шуба из искусственного меха H&M x Moschino
Шуба из искусственного меха H&M x Moschino Вещь, требующая от своего хозяина определенной смелости
Шуба из искусственного меха H&M x Moschino

Шуба из искусственного меха H&M x Moschino
Вещь, требующая от своего хозяина определенной смелости

Что покупать в совместной коллекции H&M и Moschino
Что покупать в совместной коллекции H&M и Moschino Золотистый пуховик с блестками, кожаный комбинезон и сумка-презерватив
Что покупать в совместной коллекции H&M и Moschino

Что покупать в совместной коллекции H&M и Moschino
Золотистый пуховик с блестками, кожаный комбинезон и сумка-презерватив

Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam
Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam А также глобальная распродажа в H&M и новая модель кроссовок Puma
Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam

Минус 70 % на «Последний шанс» в Leform и белье за полцены в Etam
А также глобальная распродажа в H&M и новая модель кроссовок Puma

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