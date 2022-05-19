Магазины H&M так и не открылись 1 августа. В торговых центрах с самого утра собирались покупатели
Что происходит с магазинами H&M, Zara, Uniqlo и другими Где купить их товары в России и ждать ли распродаж
Прощай, эйчик: Где теперь покупать детскую одежду Родители рассказывают о качественных российских марках
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Что происходит с торговыми центрами в России Супермаркет вместо Zara, расцвет фуд-кортов и инвестиции в холодильники
Что покупать в совместной коллекции H&M и PETA Все, что нужно для холодной погоды. И не только
H&M выпустил коллекцию детской одежды с «Фиксиками». Новую серию посвятили созданию и утилизации одежды
Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
H&M перезапустит систему по сбору ненужной одежды в России. В 2020 году стало известно, что не все вещи перерабатываются
H&M в мобильном приложении покажет спектакль в честь новой коллекции. В нем сыграют Александр Гудков и Дарья Мороз
Ретроочки и пляжная одежда в капсуле H&M и Chimi
Очки-леденцы, панамки и другие хиты этого лета
Купальники и костюмы для серфинга в коллекции H&M и Women + Waves
Вещи сделаны из каучука и переработанных материалов
Партнер H&M признал, что собранные в магазинах вещи не отправлялись на переработку с 2019 года
Все из-за того, что в России стали приносить вдвое больше одежды
Виноградная кожа и кофейная гуща: Из чего состоит новая коллекция H&M Conscious Exclusive И почему она стоит внимания
Что покупать в совместной коллекции H&M x Giambattista Valli Очередная коллаборация шведского масс-маркет-бренда
«Делать вещи иначе»: Как мода на осознанность меняет ретейл Дискуссия эксперта по бережному потреблению со специалистом в области устойчивого развития
H&M запустил полную программу лояльности в России
Среди привилегий — предпродажи новых коллекций и закрытые скидки
H&M добавил в описание товаров информацию об их экологичности
Во вкладке указаны состав, страна производства и поставщик
H&M предложит студентам дополнительную скидку за принесенные на переработку вещи
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